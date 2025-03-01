كيف استقبل العالم شهر رمضان المبارك

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تركيب لافتة "رمضان مبارك" في ساحة "ناثان فيليبس" في تورنتو، كندا، مع بداية الشهر المبارك، الذي يحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم بالصيام والصلاة