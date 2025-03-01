كيف استقبل العالم شهر رمضان المبارك

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:50 GMT
10 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
جولة جديدة من مفاوضات غزة في القاهرة، عبد الله أوجلان يدعو جميع المجموعات الكردية للتخلي عن السلاح وحل نفسها
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
10:29 GMT
21 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
14:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
14:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
15:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
15:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:00 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:22 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:32 GMT
18 د
لبنان والعالم
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كيف استقبل العالم شهر رمضان المبارك
كيف استقبل العالم شهر رمضان المبارك
سبوتنيك عربي
استقبل الملايين في العالم والدول العربية شهر رمضان المبارك بأجواء من الروحانية والفرح، وسط تقاليد خاصة تعكس روح الشهر الفضيل، وجمع فريق عمل "سبوتنيك" مجموعة... 01.03.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم, العالم العربي, رمضان
фото, صور, العالم, العالم العربي, رمضان

كيف استقبل العالم شهر رمضان المبارك

12:12 GMT 01.03.2025
تابعنا عبر
استقبل الملايين في العالم والدول العربية شهر رمضان المبارك بأجواء من الروحانية والفرح، وسط تقاليد خاصة تعكس روح الشهر الفضيل، وجمع فريق عمل "سبوتنيك" مجموعة صور لتلك الأجواء الرمضانية المميزة.
© Sputnik . Igor Yegorov / الانتقال إلى بنك الصور

المواطنون يؤدون الصلاة في المسجد المركزي في بيشكيك عاصمة قيرغيزستان

المواطنون يؤدون الصلاة في المسجد المركزي في بيشكيك عاصمة قيرغيزستان - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Igor Yegorov
/
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المواطنون يؤدون الصلاة في المسجد المركزي في بيشكيك عاصمة قيرغيزستان

© Sputnik . Igor Yegorov / الانتقال إلى بنك الصور

طفل يصلي في المسجد المركزي في بيشكيك بقيرغيزستان

طفل يصلي في المسجد المركزي في بيشكيك بقيرغيزستان - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Igor Yegorov
/
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طفل يصلي في المسجد المركزي في بيشكيك بقيرغيزستان

© AP Photo / Achmad Ibrahim

يؤدي المسلمون الإندونيسيون صلاة التراويح في أول ليلة من شهر رمضان المبارك، في مسجد "الاستقلال" في جاكرتا، إندونيسيا

يؤدي المسلمون الإندونيسيون صلاة التراويح في أول ليلة من شهر رمضان المبارك، في مسجد &quot;الاستقلال&quot; في جاكرتا، إندونيسيا - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Achmad Ibrahim

يؤدي المسلمون الإندونيسيون صلاة التراويح في أول ليلة من شهر رمضان المبارك، في مسجد "الاستقلال" في جاكرتا، إندونيسيا

© AP Photo / Jehad Alshrafi

فلسطينيون يقيمون وجبة سحور جماعية بجوار منازلهم المدمرة، بمناسبة حلول شهر رمضان، في خان يونس جنوبي قطاع غزة

فلسطينيون يقيمون وجبة سحور جماعية بجوار منازلهم المدمرة، بمناسبة حلول شهر رمضان، في خان يونس جنوبي قطاع غزة - سبوتنيك عربي
4/10
© AP Photo / Jehad Alshrafi

فلسطينيون يقيمون وجبة سحور جماعية بجوار منازلهم المدمرة، بمناسبة حلول شهر رمضان، في خان يونس جنوبي قطاع غزة

© Getty Images / Toronto Star/Steve Russell

تركيب لافتة "رمضان مبارك" في ساحة "ناثان فيليبس" في تورنتو، كندا، مع بداية الشهر المبارك، الذي يحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم بالصيام والصلاة

تركيب لافتة &quot;رمضان مبارك&quot; في ساحة &quot;ناثان فيليبس&quot; في تورنتو، كندا، مع بداية الشهر المبارك، الذي يحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم بالصيام والصلاة - سبوتنيك عربي
5/10
© Getty Images / Toronto Star/Steve Russell

تركيب لافتة "رمضان مبارك" في ساحة "ناثان فيليبس" في تورنتو، كندا، مع بداية الشهر المبارك، الذي يحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم بالصيام والصلاة

© AP Photo / Abdel Kareem Hana

فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة بين أنقاض المسجد "العمري" المدمر جزئيا، في مدينة غزة

فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة بين أنقاض المسجد &quot;العمري&quot; المدمر جزئيا، في مدينة غزة - سبوتنيك عربي
6/10
© AP Photo / Abdel Kareem Hana

فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة بين أنقاض المسجد "العمري" المدمر جزئيا، في مدينة غزة

© Getty Images / Sayed Hassan

مصريون يؤدي صلاة التراويح في الجامع الأزهر في القاهرة القديمة

مصريون يؤدي صلاة التراويح في الجامع الأزهر في القاهرة القديمة - سبوتنيك عربي
7/10
© Getty Images / Sayed Hassan

مصريون يؤدي صلاة التراويح في الجامع الأزهر في القاهرة القديمة

© AP Photo / Emrah Gurel

صلاة التراويح في مسجد آيا صوفيا في إسطنبول، تركيا

 صلاة التراويح في مسجد آيا صوفيا في إسطنبول، تركيا - سبوتنيك عربي
8/10
© AP Photo / Emrah Gurel

صلاة التراويح في مسجد آيا صوفيا في إسطنبول، تركيا

© Getty Images / Ahmad Hasaballah

صلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص في القاهرة، مصر

صلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص في القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي
9/10
© Getty Images / Ahmad Hasaballah

صلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص في القاهرة، مصر

© AP Photo / Jehad Alshrafi

أضواء احتفالية معلقة بين المنازل الفلسطينية المدمرة بمناسبة شهر رمضان، في خان يونس، جنوبي قطاع غزة

أضواء احتفالية معلقة بين المنازل الفلسطينية المدمرة بمناسبة شهر رمضان، في خان يونس، جنوبي قطاع غزة - سبوتنيك عربي
10/10
© AP Photo / Jehad Alshrafi

أضواء احتفالية معلقة بين المنازل الفلسطينية المدمرة بمناسبة شهر رمضان، في خان يونس، جنوبي قطاع غزة

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