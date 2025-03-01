كيف استقبل العالم شهر رمضان المبارك

المواطنون يؤدون الصلاة في المسجد المركزي في بيشكيك عاصمة قيرغيزستان
المواطنون يؤدون الصلاة في المسجد المركزي في بيشكيك عاصمة قيرغيزستان
طفل يصلي في المسجد المركزي في بيشكيك بقيرغيزستان
يؤدي المسلمون الإندونيسيون صلاة التراويح في أول ليلة من شهر رمضان المبارك، في مسجد "الاستقلال" في جاكرتا، إندونيسيا
يؤدي المسلمون الإندونيسيون صلاة التراويح في أول ليلة من شهر رمضان المبارك، في مسجد "الاستقلال" في جاكرتا، إندونيسيا
فلسطينيون يقيمون وجبة سحور جماعية بجوار منازلهم المدمرة، بمناسبة حلول شهر رمضان، في خان يونس جنوبي قطاع غزة
فلسطينيون يقيمون وجبة سحور جماعية بجوار منازلهم المدمرة، بمناسبة حلول شهر رمضان، في خان يونس جنوبي قطاع غزة
تركيب لافتة "رمضان مبارك" في ساحة "ناثان فيليبس" في تورنتو، كندا، مع بداية الشهر المبارك، الذي يحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم بالصيام والصلاة
تركيب لافتة "رمضان مبارك" في ساحة "ناثان فيليبس" في تورنتو، كندا، مع بداية الشهر المبارك، الذي يحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم بالصيام والصلاة
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة بين أنقاض المسجد "العمري" المدمر جزئيا، في مدينة غزة
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة بين أنقاض المسجد "العمري" المدمر جزئيا، في مدينة غزة
مصريون يؤدي صلاة التراويح في الجامع الأزهر في القاهرة القديمة
مصريون يؤدي صلاة التراويح في الجامع الأزهر في القاهرة القديمة
صلاة التراويح في مسجد آيا صوفيا في إسطنبول، تركيا
صلاة التراويح في مسجد آيا صوفيا في إسطنبول، تركيا
صلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص في القاهرة، مصر
صلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص في القاهرة، مصر
أضواء احتفالية معلقة بين المنازل الفلسطينية المدمرة بمناسبة شهر رمضان، في خان يونس، جنوبي قطاع غزة
أضواء احتفالية معلقة بين المنازل الفلسطينية المدمرة بمناسبة شهر رمضان، في خان يونس، جنوبي قطاع غزة