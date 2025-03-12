https://sarabic.ae/20250312/خلال-رمضان-دولة-عربية-تسهم-في-إفطار-400-قرية-حول-العالم-1098599846.html

خلال رمضان... دولة عربية تسهم في إفطار 400 قرية حول العالم

خلال رمضان... دولة عربية تسهم في إفطار 400 قرية حول العالم

سبوتنيك عربي

تبنّت إحدى الدول العربية مشروع خيري ضخم، خلال شهر رمضان المبارك، يشمل إفطار 400 قرية مسلمة حول العالم بهدف تخفيف معاناة الأسر الفقيرة. 12.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-12T10:28+0000

2025-03-12T10:28+0000

2025-03-12T10:28+0000

منوعات

أخبار الإمارات العربية المتحدة

رمضان

صيام

الصيام

العالم العربي

رمضان شهر الخير

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098269180_0:0:1696:955_1920x0_80_0_0_bd715559f827dbe4fa4c53410f2483e3.jpg

تتسابق الدول والجمعيات الخيرية في شهر رمضان المبارك لتقديم المساعدات والأغذية للمساعدة في تخفيف الأعباء عن الفقراء، وهذا ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، عن مساهمتها في إفطار 400 قرية مسلمة منذ انطلاق حملة رمضان 2025، والتي شملت دول عديدة، منها موريتانيا، والصومال، والسنغال، وإندونيسيا، والفلبين، وكينيا، وذلك بهدف تخفيف معاناة الأسر الفقيرة في الشهر الفضيل من خلال توزيع طرود غذائية تتضمن مواد أساسيّة تساعدهم في إعداد وجبات الإفطار.وقال الأمين العام للهيئة، الدكتور خالد الخاجة، ، إن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم المناطق المحتاجة، وتستهدف 2000 قرية مسلمة خلال شهر رمضان، فيما يتم تنفيذها من خلال مكاتب هيئة الأعمال الخيرية العالمية المنتشرة حول العالم، وبناء على زيارات ميدانية لدراسة حاجة القرى المسلمة التي تستقبل رمضان بموائد متواضعة وأوضاع صعبة .وأشار الخاجة إلى أن هيئة الأعمال الخيرية العالمية وضعت خلال حملتها الرمضانية "مما تحبون" ، مشروع توفير الغذاء في مقدمة أولوياتها، ليس فقط في دول أفريقيا، بل في الدول التي عانت من الحروب، حيث قدمت دعم سخي للأشقاء في غزة من خلال "عملية الفارس الشهم 3"، كما تستمر بدعم الأسر المتعففة وأسر الأيتام داخل الدولة، وصولاً لتحقيق كافة المستهدفات في الشهر الفضيل.وتوجه الخاجة بالشكر والتقدير لكل شركاء النجاح في مسيرة الخير من محسنين ومحسنات ومؤسسات وشركات ووسائل إعلام محلية، مؤكداً أن هذا الدعم يعد سبباً رئيسياً في تغطية احتياجات أكبر عدد من المناطق وينقل الصورة الحقيقية لمجتمعات تذوق مرارة الفقر.فوائد مذهلة.. ماذا يحدث عندما يفطر الصائم على عصير الدوم؟سر مهاجمة الصداع النصفي للصائمين في رمضان.. دراسة تجيب

https://sarabic.ae/20250301/كيف-استقبل-العالم-شهر-رمضان-المبارك-1098288240.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة, رمضان, صيام, الصيام, العالم العربي, رمضان شهر الخير