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خلال رمضان... دولة عربية تسهم في إفطار 400 قرية حول العالم
خلال رمضان... دولة عربية تسهم في إفطار 400 قرية حول العالم
سبوتنيك عربي
تبنّت إحدى الدول العربية مشروع خيري ضخم، خلال شهر رمضان المبارك، يشمل إفطار 400 قرية مسلمة حول العالم بهدف تخفيف معاناة الأسر الفقيرة. 12.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-12T10:28+0000
2025-03-12T10:28+0000
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تتسابق الدول والجمعيات الخيرية في شهر رمضان المبارك لتقديم المساعدات والأغذية للمساعدة في تخفيف الأعباء عن الفقراء، وهذا ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، عن مساهمتها في إفطار 400 قرية مسلمة منذ انطلاق حملة رمضان 2025، والتي شملت دول عديدة، منها موريتانيا، والصومال، والسنغال، وإندونيسيا، والفلبين، وكينيا، وذلك بهدف تخفيف معاناة الأسر الفقيرة في الشهر الفضيل من خلال توزيع طرود غذائية تتضمن مواد أساسيّة تساعدهم في إعداد وجبات الإفطار.وقال الأمين العام للهيئة، الدكتور خالد الخاجة، ، إن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم المناطق المحتاجة، وتستهدف 2000 قرية مسلمة خلال شهر رمضان، فيما يتم تنفيذها من خلال مكاتب هيئة الأعمال الخيرية العالمية المنتشرة حول العالم، وبناء على زيارات ميدانية لدراسة حاجة القرى المسلمة التي تستقبل رمضان بموائد متواضعة وأوضاع صعبة .وأشار الخاجة إلى أن هيئة الأعمال الخيرية العالمية وضعت خلال حملتها الرمضانية "مما تحبون" ، مشروع توفير الغذاء في مقدمة أولوياتها، ليس فقط في دول أفريقيا، بل في الدول التي عانت من الحروب، حيث قدمت دعم سخي للأشقاء في غزة من خلال "عملية الفارس الشهم 3"، كما تستمر بدعم الأسر المتعففة وأسر الأيتام داخل الدولة، وصولاً لتحقيق كافة المستهدفات في الشهر الفضيل.وتوجه الخاجة بالشكر والتقدير لكل شركاء النجاح في مسيرة الخير من محسنين ومحسنات ومؤسسات وشركات ووسائل إعلام محلية، مؤكداً أن هذا الدعم يعد سبباً رئيسياً في تغطية احتياجات أكبر عدد من المناطق وينقل الصورة الحقيقية لمجتمعات تذوق مرارة الفقر.فوائد مذهلة.. ماذا يحدث عندما يفطر الصائم على عصير الدوم؟سر مهاجمة الصداع النصفي للصائمين في رمضان.. دراسة تجيب
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منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة, رمضان, صيام, الصيام, العالم العربي, رمضان شهر الخير
منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة, رمضان, صيام, الصيام, العالم العربي, رمضان شهر الخير

خلال رمضان... دولة عربية تسهم في إفطار 400 قرية حول العالم

10:28 GMT 12.03.2025
© Photo / Unsplash/ ferdiyantoro bagus saputroشهر رمضان
شهر رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
© Photo / Unsplash/ ferdiyantoro bagus saputro
تابعنا عبر
تبنّت إحدى الدول العربية مشروع خيري ضخم، خلال شهر رمضان المبارك، يشمل إفطار 400 قرية مسلمة حول العالم بهدف تخفيف معاناة الأسر الفقيرة.
تتسابق الدول والجمعيات الخيرية في شهر رمضان المبارك لتقديم المساعدات والأغذية للمساعدة في تخفيف الأعباء عن الفقراء، وهذا ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، عن مساهمتها في إفطار 400 قرية مسلمة منذ انطلاق حملة رمضان 2025، والتي شملت دول عديدة، منها موريتانيا، والصومال، والسنغال، وإندونيسيا، والفلبين، وكينيا، وذلك بهدف تخفيف معاناة الأسر الفقيرة في الشهر الفضيل من خلال توزيع طرود غذائية تتضمن مواد أساسيّة تساعدهم في إعداد وجبات الإفطار.
وقال الأمين العام للهيئة، الدكتور خالد الخاجة، ، إن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم المناطق المحتاجة، وتستهدف 2000 قرية مسلمة خلال شهر رمضان، فيما يتم تنفيذها من خلال مكاتب هيئة الأعمال الخيرية العالمية المنتشرة حول العالم، وبناء على زيارات ميدانية لدراسة حاجة القرى المسلمة التي تستقبل رمضان بموائد متواضعة وأوضاع صعبة .
Верующие совершают ночную молитву под названием Таравих в канун первого дня священного для мусульман месяца поста Рамадан в Турции - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
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كيف استقبل العالم شهر رمضان المبارك
1 مارس, 12:12 GMT
وأشار الخاجة إلى أن هيئة الأعمال الخيرية العالمية وضعت خلال حملتها الرمضانية "مما تحبون" ، مشروع توفير الغذاء في مقدمة أولوياتها، ليس فقط في دول أفريقيا، بل في الدول التي عانت من الحروب، حيث قدمت دعم سخي للأشقاء في غزة من خلال "عملية الفارس الشهم 3"، كما تستمر بدعم الأسر المتعففة وأسر الأيتام داخل الدولة، وصولاً لتحقيق كافة المستهدفات في الشهر الفضيل.
وتوجه الخاجة بالشكر والتقدير لكل شركاء النجاح في مسيرة الخير من محسنين ومحسنات ومؤسسات وشركات ووسائل إعلام محلية، مؤكداً أن هذا الدعم يعد سبباً رئيسياً في تغطية احتياجات أكبر عدد من المناطق وينقل الصورة الحقيقية لمجتمعات تذوق مرارة الفقر.
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