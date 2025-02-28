جدل في العراق بعد قرار منع الإفطار العلني للجميع خلال رمضان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:34 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الدولة العميقة في أمريكا بدأت تعي بأن استمرار السياسة السابقة لن يجدي نفعا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
18:33 GMT
29 د
On air
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:50 GMT
10 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250228/جدل-في-العراق-بعد-قرار-منع-الإفطار-العلني-للجميع-خلال-رمضان-1098257071.html
جدل في العراق بعد قرار منع الإفطار العلني للجميع خلال رمضان
جدل في العراق بعد قرار منع الإفطار العلني للجميع خلال رمضان
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية العراقية فرض حظر تام على الإفطار العلني في الأماكن العامة خلال شهر رمضان، يشمل جميع المقيمين في البلاد، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين،... 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T10:04+0000
2025-02-28T10:04+0000
مجتمع
العراق
أخبار العراق اليوم
رمضان
رمضان شهر الخير
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098256307_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_5ff600cfeb04198e6b66b80c81979bfb.jpg
وحسب وكالة الأنباء العراقية، أكدت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن القرار يأتي احتراما لمشاعر الصائمين وصونًا لقدسية الشهر المبارك.كما شمل القرار حظر تقديم المشروبات الكحولية وإغلاق جميع المطاعم والمقاهي والنوادي الاجتماعية خلال ساعات الصيام، باستثناء الجهات المرخصة رسميا، التي يُسمح لها بمزاولة أعمالها بعد وقت الإفطار وحتى صلاة الفجر.القرار أثار حالة من الجدل بين العراقيين على مواقع التواصل، حيث أبدى البعض تأييده باعتباره احتراما للتقاليد الدينية، بينما رأى آخرون أنه يتعارض مع الحريات الشخصية.كما أثار القرار تساؤلات لدى بعض العراقيين حول دور وزارة الداخلية في تنظيم أمور دينية، في حين يرى آخرون أن العراق دولة مدنية ديمقراطية، ويجب احترام حرية الأفراد في ممارسة أو عدم ممارسة الشعائر الدينية.
https://sarabic.ae/20250228/بمشاركة-عربية-موسكو-تفتتح-خيمة-رمضان-على-مدار-شهر-كامل-1098252149.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098256307_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_a6c5034bc476a90efb1a24f2348944cb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, رمضان, رمضان شهر الخير, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, رمضان, رمضان شهر الخير, الأخبار

جدل في العراق بعد قرار منع الإفطار العلني للجميع خلال رمضان

10:04 GMT 28.02.2025
© Getty Images / Anadoluشهر رمضان العراق
شهر رمضان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© Getty Images / Anadolu
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية العراقية فرض حظر تام على الإفطار العلني في الأماكن العامة خلال شهر رمضان، يشمل جميع المقيمين في البلاد، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، عراقيين أو أجانب.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، أكدت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن القرار يأتي احتراما لمشاعر الصائمين وصونًا لقدسية الشهر المبارك.
وشدد البيان على أن مخالفة هذه التعليمات ستُواجه بإجراءات قانونية صارمة، قد تصل إلى الإبعاد من البلاد لغير العراقيين.
كما شمل القرار حظر تقديم المشروبات الكحولية وإغلاق جميع المطاعم والمقاهي والنوادي الاجتماعية خلال ساعات الصيام، باستثناء الجهات المرخصة رسميا، التي يُسمح لها بمزاولة أعمالها بعد وقت الإفطار وحتى صلاة الفجر.
جامع موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
مجتمع
بمشاركة عربية... موسكو تفتتح "خيمة رمضان" على مدار شهر كامل
08:53 GMT
ودعت الوزارة الجميع إلى احترام خصوصية الشهر الفضيل والتقيد بالضوابط، مؤكدة أن "جميع الأديان تدعو إلى الاحترام المتبادل".
القرار أثار حالة من الجدل بين العراقيين على مواقع التواصل، حيث أبدى البعض تأييده باعتباره احتراما للتقاليد الدينية، بينما رأى آخرون أنه يتعارض مع الحريات الشخصية.
كما أثار القرار تساؤلات لدى بعض العراقيين حول دور وزارة الداخلية في تنظيم أمور دينية، في حين يرى آخرون أن العراق دولة مدنية ديمقراطية، ويجب احترام حرية الأفراد في ممارسة أو عدم ممارسة الشعائر الدينية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала