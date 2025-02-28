https://sarabic.ae/20250228/جدل-في-العراق-بعد-قرار-منع-الإفطار-العلني-للجميع-خلال-رمضان-1098257071.html
جدل في العراق بعد قرار منع الإفطار العلني للجميع خلال رمضان
جدل في العراق بعد قرار منع الإفطار العلني للجميع خلال رمضان
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية العراقية فرض حظر تام على الإفطار العلني في الأماكن العامة خلال شهر رمضان، يشمل جميع المقيمين في البلاد، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين،... 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T10:04+0000
2025-02-28T10:04+0000
2025-02-28T10:04+0000
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، أكدت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن القرار يأتي احتراما لمشاعر الصائمين وصونًا لقدسية الشهر المبارك.كما شمل القرار حظر تقديم المشروبات الكحولية وإغلاق جميع المطاعم والمقاهي والنوادي الاجتماعية خلال ساعات الصيام، باستثناء الجهات المرخصة رسميا، التي يُسمح لها بمزاولة أعمالها بعد وقت الإفطار وحتى صلاة الفجر.القرار أثار حالة من الجدل بين العراقيين على مواقع التواصل، حيث أبدى البعض تأييده باعتباره احتراما للتقاليد الدينية، بينما رأى آخرون أنه يتعارض مع الحريات الشخصية.كما أثار القرار تساؤلات لدى بعض العراقيين حول دور وزارة الداخلية في تنظيم أمور دينية، في حين يرى آخرون أن العراق دولة مدنية ديمقراطية، ويجب احترام حرية الأفراد في ممارسة أو عدم ممارسة الشعائر الدينية.
https://sarabic.ae/20250228/بمشاركة-عربية-موسكو-تفتتح-خيمة-رمضان-على-مدار-شهر-كامل-1098252149.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, رمضان, رمضان شهر الخير, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, رمضان, رمضان شهر الخير, الأخبار
جدل في العراق بعد قرار منع الإفطار العلني للجميع خلال رمضان
أعلنت وزارة الداخلية العراقية فرض حظر تام على الإفطار العلني في الأماكن العامة خلال شهر رمضان، يشمل جميع المقيمين في البلاد، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، عراقيين أو أجانب.
وحسب وكالة
الأنباء العراقية، أكدت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن القرار يأتي احتراما لمشاعر الصائمين وصونًا لقدسية الشهر المبارك.
وشدد البيان على أن مخالفة هذه التعليمات ستُواجه بإجراءات قانونية صارمة، قد تصل إلى الإبعاد من البلاد لغير العراقيين.
كما شمل القرار حظر تقديم المشروبات الكحولية وإغلاق جميع المطاعم والمقاهي والنوادي الاجتماعية خلال ساعات الصيام، باستثناء الجهات المرخصة رسميا، التي يُسمح لها بمزاولة أعمالها بعد وقت الإفطار وحتى صلاة الفجر.
ودعت الوزارة الجميع إلى احترام خصوصية الشهر الفضيل والتقيد بالضوابط، مؤكدة أن "جميع الأديان تدعو إلى الاحترام المتبادل".
القرار أثار حالة من الجدل بين العراقيين على مواقع التواصل، حيث أبدى البعض تأييده باعتباره احتراما للتقاليد الدينية، بينما رأى آخرون أنه يتعارض مع الحريات الشخصية.
كما أثار القرار تساؤلات لدى بعض العراقيين حول دور وزارة الداخلية في تنظيم أمور دينية، في حين يرى آخرون أن العراق
دولة مدنية ديمقراطية، ويجب احترام حرية الأفراد في ممارسة أو عدم ممارسة الشعائر الدينية.