https://sarabic.ae/20250228/بمشاركة-عربية-موسكو-تفتتح-خيمة-رمضان-على-مدار-شهر-كامل-1098252149.html
بمشاركة عربية... موسكو تفتتح "خيمة رمضان" على مدار شهر كامل
بمشاركة عربية... موسكو تفتتح "خيمة رمضان" على مدار شهر كامل
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الإدارة الروحية للمسلمين في موسكو، المفتي إيلدار عليوتدينوف، اليوم الجمعة، عن افتتاح المشروع الثقافي والتعليمي السنوي العشرين "خيمة رمضان" الذي يقام... 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T08:53+0000
2025-02-28T08:53+0000
2025-02-28T08:53+0000
مجتمع
العالم العربي
روسيا
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101572/02/1015720249_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_bf3fad99f4b58fb776f88abc18017674.jpg
"خيمة رمضان" هو مشروع الإدارة الروحية لمسلمي روسيا الاتحادية. وعلى مدار الشهر، ستقام عند غروب الشمس وجبات إفطار وخطابات لشخصيات دينية حول مواضيع روحية.وقال عليوتدينوف إن برنامج "خيمة رمضان" سيقام تحت شعار "الذاكرة أقوى من الزمن". وأضاف أنه من المقرر أن تشارك نحو 10 دول في هذا المشروع، بما في ذلك قطر، والمملكة العربية السعودية، وأفغانستان، ودول رابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى مناطق في روسيا.وذكر عليوتدينوف أن ممثلين عن الإدارة الرئاسية وأعضاء مجلس الفيدرالية، ومجلس الدوما، وممثلي الديانات الرسمية، وكذلك العلماء والفنانين ورجال الأعمال والرياضيين سيشاركون تقليديا في "خيمة رمضان".وخلص عليوتدينوف إلى أن "خيمة رمضان من المقرر أن تستقبل على مدار شهر أكثر من 45 ألف ضيف".تونسيون يطلقون مبادرات خيرية لإسعاد الفقراء والمحتاجين في شهر رمضان.. صور وفيديوفنان مصري شهير متهم بـ"إثارة الفتنة" بسبب منشور عن السيد المسيح
https://sarabic.ae/20250220/مفتي-روسيا-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-أهمية-مؤتمر-الحوار-الإسلامي-1097981966.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101572/02/1015720249_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ef21f62382cb37f4869f658d15427abd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, روسيا, منوعات
العالم العربي, روسيا, منوعات
بمشاركة عربية... موسكو تفتتح "خيمة رمضان" على مدار شهر كامل
أعلن رئيس الإدارة الروحية للمسلمين في موسكو، المفتي إيلدار عليوتدينوف، اليوم الجمعة، عن افتتاح المشروع الثقافي والتعليمي السنوي العشرين "خيمة رمضان" الذي يقام في موسكو في المسجد التذكاري على تلة بوكلونايا.
"خيمة رمضان" هو مشروع الإدارة الروحية لمسلمي روسيا الاتحادية. وعلى مدار الشهر، ستقام عند غروب الشمس وجبات إفطار وخطابات لشخصيات دينية حول مواضيع روحية.
وقال عليوتدينوف إن برنامج "خيمة رمضان" سيقام تحت شعار "الذاكرة أقوى من الزمن". وأضاف أنه من المقرر أن تشارك نحو 10 دول في هذا المشروع، بما في ذلك قطر، والمملكة العربية السعودية، وأفغانستان، ودول رابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى مناطق في روسيا.
وذكر عليوتدينوف أن ممثلين عن الإدارة الرئاسية وأعضاء مجلس الفيدرالية، ومجلس الدوما، وممثلي الديانات الرسمية، وكذلك العلماء والفنانين ورجال الأعمال والرياضيين سيشاركون تقليديا في "خيمة رمضان".
وخلص عليوتدينوف إلى أن "خيمة رمضان من المقرر أن تستقبل على مدار شهر أكثر من 45 ألف ضيف".