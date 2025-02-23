https://sarabic.ae/20250223/فنان-مصري-شهير-متهم-بـإثارة-الفتنة-بسبب-منشور-عن-السيد-المسيح-1098081329.html

فنان مصري شهير متهم بـ"إثارة الفتنة" بسبب منشور عن السيد المسيح

فنان مصري شهير متهم بـ"إثارة الفتنة" بسبب منشور عن السيد المسيح

سبوتنيك عربي

أثار فنان مصري شهير ضجة واسعة، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن السيد المسيح. 23.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-23T09:16+0000

2025-02-23T09:16+0000

2025-02-23T09:16+0000

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واتهم العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الفنان أحمد السقا، بـ"إنكار وجود السيد المسيح"، وزعموا أنه من خلال منشوره على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) "يثير الفتنة بين جموع الشعب المصري".ودفعت الضجة المثارة على المنشور إلى خروج السقا، ليؤكد في منشور جديد له، أن "من نشر المنشور المثير للجدل هو أحد الشباب المسؤولين عن حسابه، وأن نيّته كانت صادقة، ولم يكن يقصد أي إساءة".كما شدد على وجود "سوء فهم" ناتج عن التفسير الخاطئ لإحدى الكلمات التي كتبها الشاب، موضحًا أن "المقصود منها لم يكن إنكار وجود السيد المسيح عليه السلام بأي شكل من الأشكال، وإنما كان الحديث يدور حول فكرة أن العصمة من الخطأ تخص الأنبياء والرسل فقط".وأضاف السقا في منشوره: "هذا المنشور موجه إلى أشقائنا في الله والوطن الإخوة المصريين المسيحيين، بالعودة إلى المنشورين السابقين ستحسنوا فهم الموضوع، الولد كان يقصد إنهلا يوجد أحد معصوم من الخطأ غير الأنبياء والرسل، ولأننا أهملنا لغتنا العربية أو حتى العامية، تم فهم الكلمة التي كتبها أنها إلغاء لوجود سيدنا عيسى عليه السلام وتأكيد العكس، في حين أني كمواطن شقيق لكم في الله والوطن، شرط من شروط ديني الإسلامي الإيمان بالله وكتبه ورسله ومنهم سيدنا المسيح عليه السلام".كما دعا الفنان المصري إلى التحلي بالحكمة وعدم الانسياق وراء الفتن والتعصب، لافتًا إلى "أهمية التدقيق في فهم الكلمات قبل إطلاق الأحكام".وأضاف أحمد السقا أنه كان في إمكانه "الادعاء بأن صفحته تعرضت للاختراق، لكنه تربى على المواجهة وتحمل المسؤولية، ولهذا شعر بواجبه في الدفاع عن الشاب الذي كتب المنشور".وختم الفنان المصري رسالته بالتأكيد على أن "مصر وطن واحد، وشعب واحد"، مستشهدا بعبارات تعبر عن الإيمان والتسامح، ودعا الجميع إلى التكاتف والتعايش بروح المحبة والسلام.وقال السقا: "أرجوكم لا تدعوا إلى الفتن والتعصب، وعذرا في اللفظ، عدم التأني في الفهم وتجاهل بواطن المعاني، تسبب في إحداث إشكالية ليس لها محل من الإعراب".كما استعان أحمد السقا، في منشوره، بجملته الشهيرة مع الفنان محمد هنيدي، في فيلم "همام في أمستردام"، وهي "عيسى نبي وموسى نبي. محمد نبي، وكل من له نبي يصلى عليه".يشار إلى أن أحمد السقا، ينافس في موسم رمضان 2025، بالجزء الثاني من مسلسله "العتاولة"، الذي حقق نجاحا كبيرا في شهر رمضان الماضي.ويشارك السقا بطولة "العتاولة 2"، زينة وطارق لطفي، وباسم سمرة، من الجزء الأول، إلى جانب الفنانة فيفي عبده.

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