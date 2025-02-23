فنان مصري شهير متهم بـ"إثارة الفتنة" بسبب منشور عن السيد المسيح

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بث مباشر.. تشييع مهيب لحسن نصر الله في لبنان... فيديو
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:42 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:41 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
13:51 GMT
8 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: زيلينسكي لا يمتلك أوراقا للتفاوض مع روسيا و حضوره المفاوضات ليس ضروريا
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:16 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:39 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:52 GMT
8 د
تغطية خاصة
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
15:32 GMT
17 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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https://sarabic.ae/20250223/فنان-مصري-شهير-متهم-بـإثارة-الفتنة-بسبب-منشور-عن-السيد-المسيح-1098081329.html
فنان مصري شهير متهم بـ"إثارة الفتنة" بسبب منشور عن السيد المسيح
فنان مصري شهير متهم بـ"إثارة الفتنة" بسبب منشور عن السيد المسيح
سبوتنيك عربي
أثار فنان مصري شهير ضجة واسعة، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن السيد المسيح. 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T09:16+0000
2025-02-23T09:16+0000
مجتمع
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واتهم العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الفنان أحمد السقا، بـ"إنكار وجود السيد المسيح"، وزعموا أنه من خلال منشوره على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) "يثير الفتنة بين جموع الشعب المصري".ودفعت الضجة المثارة على المنشور إلى خروج السقا، ليؤكد في منشور جديد له، أن "من نشر المنشور المثير للجدل هو أحد الشباب المسؤولين عن حسابه، وأن نيّته كانت صادقة، ولم يكن يقصد أي إساءة".كما شدد على وجود "سوء فهم" ناتج عن التفسير الخاطئ لإحدى الكلمات التي كتبها الشاب، موضحًا أن "المقصود منها لم يكن إنكار وجود السيد المسيح عليه السلام بأي شكل من الأشكال، وإنما كان الحديث يدور حول فكرة أن العصمة من الخطأ تخص الأنبياء والرسل فقط".وأضاف السقا في منشوره: "هذا المنشور موجه إلى أشقائنا في الله والوطن الإخوة المصريين المسيحيين، بالعودة إلى المنشورين السابقين ستحسنوا فهم الموضوع، الولد كان يقصد إنهلا يوجد أحد معصوم من الخطأ غير الأنبياء والرسل، ولأننا أهملنا لغتنا العربية أو حتى العامية، تم فهم الكلمة التي كتبها أنها إلغاء لوجود سيدنا عيسى عليه السلام وتأكيد العكس، في حين أني كمواطن شقيق لكم في الله والوطن، شرط من شروط ديني الإسلامي الإيمان بالله وكتبه ورسله ومنهم سيدنا المسيح عليه السلام".كما دعا الفنان المصري إلى التحلي بالحكمة وعدم الانسياق وراء الفتن والتعصب، لافتًا إلى "أهمية التدقيق في فهم الكلمات قبل إطلاق الأحكام".وأضاف أحمد السقا أنه كان في إمكانه "الادعاء بأن صفحته تعرضت للاختراق، لكنه تربى على المواجهة وتحمل المسؤولية، ولهذا شعر بواجبه في الدفاع عن الشاب الذي كتب المنشور".وختم الفنان المصري رسالته بالتأكيد على أن "مصر وطن واحد، وشعب واحد"، مستشهدا بعبارات تعبر عن الإيمان والتسامح، ودعا الجميع إلى التكاتف والتعايش بروح المحبة والسلام.وقال السقا: "أرجوكم لا تدعوا إلى الفتن والتعصب، وعذرا في اللفظ، عدم التأني في الفهم وتجاهل بواطن المعاني، تسبب في إحداث إشكالية ليس لها محل من الإعراب".كما استعان أحمد السقا، في منشوره، بجملته الشهيرة مع الفنان محمد هنيدي، في فيلم "همام في أمستردام"، وهي "عيسى نبي وموسى نبي. محمد نبي، وكل من له نبي يصلى عليه".يشار إلى أن أحمد السقا، ينافس في موسم رمضان 2025، بالجزء الثاني من مسلسله "العتاولة"، الذي حقق نجاحا كبيرا في شهر رمضان الماضي.ويشارك السقا بطولة "العتاولة 2"، زينة وطارق لطفي، وباسم سمرة، من الجزء الأول، إلى جانب الفنانة فيفي عبده.
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منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر
منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر

فنان مصري شهير متهم بـ"إثارة الفتنة" بسبب منشور عن السيد المسيح

09:16 GMT 23.02.2025
© Photo / Unsplash/ Zoë Gayah Jonkerتمثال للمسيح عليه السلام
تمثال للمسيح عليه السلام - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© Photo / Unsplash/ Zoë Gayah Jonker
تابعنا عبر
أثار فنان مصري شهير ضجة واسعة، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن السيد المسيح.
واتهم العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الفنان أحمد السقا، بـ"إنكار وجود السيد المسيح"، وزعموا أنه من خلال منشوره على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) "يثير الفتنة بين جموع الشعب المصري".
ودفعت الضجة المثارة على المنشور إلى خروج السقا، ليؤكد في منشور جديد له، أن "من نشر المنشور المثير للجدل هو أحد الشباب المسؤولين عن حسابه، وأن نيّته كانت صادقة، ولم يكن يقصد أي إساءة".
كما شدد على وجود "سوء فهم" ناتج عن التفسير الخاطئ لإحدى الكلمات التي كتبها الشاب، موضحًا أن "المقصود منها لم يكن إنكار وجود السيد المسيح عليه السلام بأي شكل من الأشكال، وإنما كان الحديث يدور حول فكرة أن العصمة من الخطأ تخص الأنبياء والرسل فقط".
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وأضاف السقا في منشوره: "هذا المنشور موجه إلى أشقائنا في الله والوطن الإخوة المصريين المسيحيين، بالعودة إلى المنشورين السابقين ستحسنوا فهم الموضوع، الولد كان يقصد إنهلا يوجد أحد معصوم من الخطأ غير الأنبياء والرسل، ولأننا أهملنا لغتنا العربية أو حتى العامية، تم فهم الكلمة التي كتبها أنها إلغاء لوجود سيدنا عيسى عليه السلام وتأكيد العكس، في حين أني كمواطن شقيق لكم في الله والوطن، شرط من شروط ديني الإسلامي الإيمان بالله وكتبه ورسله ومنهم سيدنا المسيح عليه السلام".

وأكد السقا أن "الإيمان بالله وكتبه ورسله، ومن بينهم السيد المسيح عليه السلام، هو ركن أساسي من العقيدة الإسلامية"، مشددًا على أن "أي تأويل غير ذلك هو نتيجة لسوء الفهم وليس النية الفعلية وراء المنشور".

كما دعا الفنان المصري إلى التحلي بالحكمة وعدم الانسياق وراء الفتن والتعصب، لافتًا إلى "أهمية التدقيق في فهم الكلمات قبل إطلاق الأحكام".
وأضاف أحمد السقا أنه كان في إمكانه "الادعاء بأن صفحته تعرضت للاختراق، لكنه تربى على المواجهة وتحمل المسؤولية، ولهذا شعر بواجبه في الدفاع عن الشاب الذي كتب المنشور".
وختم الفنان المصري رسالته بالتأكيد على أن "مصر وطن واحد، وشعب واحد"، مستشهدا بعبارات تعبر عن الإيمان والتسامح، ودعا الجميع إلى التكاتف والتعايش بروح المحبة والسلام.
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وقال السقا: "أرجوكم لا تدعوا إلى الفتن والتعصب، وعذرا في اللفظ، عدم التأني في الفهم وتجاهل بواطن المعاني، تسبب في إحداث إشكالية ليس لها محل من الإعراب".
كما استعان أحمد السقا، في منشوره، بجملته الشهيرة مع الفنان محمد هنيدي، في فيلم "همام في أمستردام"، وهي "عيسى نبي وموسى نبي. محمد نبي، وكل من له نبي يصلى عليه".
يشار إلى أن أحمد السقا، ينافس في موسم رمضان 2025، بالجزء الثاني من مسلسله "العتاولة"، الذي حقق نجاحا كبيرا في شهر رمضان الماضي.
ويشارك السقا بطولة "العتاولة 2"، زينة وطارق لطفي، وباسم سمرة، من الجزء الأول، إلى جانب الفنانة فيفي عبده.
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