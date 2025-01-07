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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
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ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
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https://sarabic.ae/20250107/دولة-عربية-تقرر-منع-أسماء-الفنانين-المستعارة-وإلزامهم-بكشف-الحقيقية-1096552213.html
دولة عربية تقرر منع أسماء الفنانين "المستعارة" وإلزامهم بكشف "الحقيقية"
دولة عربية تقرر منع أسماء الفنانين "المستعارة" وإلزامهم بكشف "الحقيقية"
سبوتنيك عربي
يعرف أغلب الفنانين حول العالم بأسماء فنية مستعارة، إلا أن دولة عربية قررت أن تكون استثناء لذلك، فقد قررت إلزام الفنانين باستخدام أسمائهم الحقيقية. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T08:58+0000
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وأفادت صحيفة "الراي" الكويتية، بأن "الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات في وزارة الإعلام لافي السبيعي، أصدر تعميماً لأصحاب شركات الإنتاج الفني والدعاية والإعلان، نص على ضرورة الالتزام بعدم تصوير أي عمل فني إلا بعد الحصول على إجازة إنتاج النص وتحويله إلى مصنف مرئي ومسموع، ووضع اسم الفنان بالعمل الفني حسب ما هو وارد بالبطاقة المدنية وجواز السفر دون إضافة أو تعديل".ونص التعميم على "عدم جواز إقامة الحفلات الغنائية والموسيقية إلا بالحصول على تصريح إقامة الحفل من الجهات المختصة في الدولة".وقال المحامي خليفة الياقوت، إنه سبق أن تقدم بشكوى لوزارة الإعلام، بناءً على طلب إحدى العوائل الكويتية، موجها الشكر على "استجابة الوزارة لوضع حد لعدم استغلال أي اسم لعائلة كويتية كريمة ونسبها لغير أهلها".وأشار إلى أن "الشكوى جاءت بعد كثرة الأسماء المستعارة للفنانين وانتساب بعضهم زوراً للعوائل الكويتية ومشاركتهم بأدوار مسيئة للمجتمع الكويتي ولسمعة العوائل الكويتية المحافظة".
https://sarabic.ae/20241130/الكويت-تقرر-سحب-الجنسية-من-داود-حسين-ونوال-الكويتية-1095357109.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

دولة عربية تقرر منع أسماء الفنانين "المستعارة" وإلزامهم بكشف "الحقيقية"

08:58 GMT 07.01.2025
© AP Photoمدينة الكويت
مدينة الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
يعرف أغلب الفنانين حول العالم بأسماء فنية مستعارة، إلا أن دولة عربية قررت أن تكون استثناء لذلك، فقد قررت إلزام الفنانين باستخدام أسمائهم الحقيقية.
وأفادت صحيفة "الراي" الكويتية، بأن "الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات في وزارة الإعلام لافي السبيعي، أصدر تعميماً لأصحاب شركات الإنتاج الفني والدعاية والإعلان، نص على ضرورة الالتزام بعدم تصوير أي عمل فني إلا بعد الحصول على إجازة إنتاج النص وتحويله إلى مصنف مرئي ومسموع، ووضع اسم الفنان بالعمل الفني حسب ما هو وارد بالبطاقة المدنية وجواز السفر دون إضافة أو تعديل".
ونص التعميم على "عدم جواز إقامة الحفلات الغنائية والموسيقية إلا بالحصول على تصريح إقامة الحفل من الجهات المختصة في الدولة".
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
مجتمع
الكويت تقرر سحب الجنسية من داود حسين ونوال الكويتية
30 نوفمبر 2024, 17:59 GMT
وقال المحامي خليفة الياقوت، إنه سبق أن تقدم بشكوى لوزارة الإعلام، بناءً على طلب إحدى العوائل الكويتية، موجها الشكر على "استجابة الوزارة لوضع حد لعدم استغلال أي اسم لعائلة كويتية كريمة ونسبها لغير أهلها".
وأشار إلى أن "الشكوى جاءت بعد كثرة الأسماء المستعارة للفنانين وانتساب بعضهم زوراً للعوائل الكويتية ومشاركتهم بأدوار مسيئة للمجتمع الكويتي ولسمعة العوائل الكويتية المحافظة".
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