https://sarabic.ae/20241130/الكويت-تقرر-سحب-الجنسية-من-داود-حسين-ونوال-الكويتية-1095357109.html
الكويت تقرر سحب الجنسية من داود حسين ونوال الكويتية
الكويت تقرر سحب الجنسية من داود حسين ونوال الكويتية
سبوتنيك عربي
صدر مرسوم رسمي في الكويت، اليوم السبت، يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين، والمطربة نوال الكويتية. 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T17:59+0000
2024-11-30T17:59+0000
2024-11-30T17:59+0000
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ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية الكويت، فقد نص المرسوم على سحب الجنسية منهما، بالإضافة إلى من حصل عليها بالتبعية، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، قد اجتمعت يوم الخميس الماضي، وقررت سحب وفقد الجنسية من 1758 شخصا، تمهيدا لعرض القرار على مجلس الوزراء الكويتي.من جانبه، أوضح وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد الصباح، رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، أن جميع السيدات اللاتي تم سحب جنسياتهن بناء على المادة الثامنة من قانون الجنسية، سواء كن زوجات كويتيين أو مطلقات أو أرامل مقيمات في الكويت، سيستمرن في وظائفهن، وسيتقاضين رواتبهن دون تغيير، كما أكد أن المتقاعدات منهن سيحصلن على رواتبهن التقاعدية بشكل طبيعي.
https://sarabic.ae/20241120/السلطات-الأمنية-في-الكويت-تتابع-الاستعدادات-النهائية-لاستقبال-ملوك-الخليج-1095009185.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, منوعات
الكويت, أخبار الكويت اليوم, منوعات
الكويت تقرر سحب الجنسية من داود حسين ونوال الكويتية
صدر مرسوم رسمي في الكويت، اليوم السبت، يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين، والمطربة نوال الكويتية.
ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية الكويت، فقد نص المرسوم على سحب الجنسية منهما، بالإضافة إلى من حصل عليها بالتبعية، وفقا لصحيفة
"القبس" الكويتية.
وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، قد اجتمعت يوم الخميس الماضي، وقررت سحب وفقد الجنسية من 1758 شخصا، تمهيدا لعرض القرار على مجلس الوزراء الكويتي.
من جانبه، أوضح وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد الصباح، رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، أن جميع السيدات اللاتي تم سحب جنسياتهن بناء على المادة الثامنة من قانون الجنسية، سواء كن زوجات كويتيين أو مطلقات أو أرامل مقيمات في الكويت، سيستمرن في وظائفهن، وسيتقاضين رواتبهن دون تغيير، كما أكد أن المتقاعدات منهن سيحصلن على رواتبهن التقاعدية بشكل طبيعي.