https://sarabic.ae/20250228/تحذير-لا-تكسر-صيامك-بهذه-الأطعمة-لما-فيها-من-مخاطر-صحية-بالغة-1098274669.html
تحذير.. لا تكسر صيامك بهذه الأطعمة لما فيها من مخاطر صحية بالغة
تحذير.. لا تكسر صيامك بهذه الأطعمة لما فيها من مخاطر صحية بالغة
سبوتنيك عربي
يتساءل الكثيرون مع حلول شهر رمضان، عن الأطعمة والمشروبات غير المناسبة لبدء الإفطار لتجنب المشكلات الصحية، ونعرض خلال السطور التالية أبرزها. 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T19:09+0000
2025-02-28T19:09+0000
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الخشاف وقمر الدينيحتوي الخشاف على كميات كبيرة من السكر، مما يجعله غير مناسب لكسر الصيام. أما قمر الدين، فهو غني بالسكريات ويؤثر سلبًا على سكر الدم وإنزيمات الكبد، خاصة عند الإفراط في تناوله. الأطعمة الدهنية والمقليةيُفضل تجنب الأطعمة الغنية بالدهون مثل اللحوم والأسماك المقلية والدجاج المحمر.الحلوياتاعتاد الكثيرون على كسر الصيام بتناول الحلويات بكافة أصنافها، إلا أن تلك العادة لها 4 مخاطر:* ارتفاع سكر الدم: يؤدي تناول الحلويات على معدة فارغة إلى اضطرابات في مستويات الغلوكوز والإنسولين* الخمول والتخمة: يسبب ارتفاع السكر المفاجئ انخفاضا لاحقا في الطاقة، مما يؤدي إلى التعب والرغبة في النوم.* سوء التغذية: تفتقر الحلويات للعناصر الغذائية المهمة بعد ساعات الصيام، كما تسبب الجوع المفرط والسمنة.* مشكلات صحية: تزيد الحلويات من خطر الإصابة بمرض السكري، وأمراض القلب، وتسوس الأسنان. المشروبات السكرية والمعلبة تناول العصائر المعلبة والمُحلاة يسبب ارتفاع سكر الدم وزيادة دهون الكبد، لذا يُفضل تجنبها، فضلا عن أن العصائر الطازجة تحتوي على نسبة عالية من السكر، ويفضل استبدالها بشوربة خضار أو لحوم، أو تناول كمية قليلة منها بعد تخفيفها بالماء.ما هي البدائل الصحية؟أجمع خبراء التغذية كسر الصيام بتناول التمر والماء عند الإفطار، نظرا احتوائهما على معادن وفيتامينات ومضادات أكسدة تُمتص بسرعة دون التسبب في أي مضاعفات. كما أثبتت دراسات على عدم وجود تأثير سلبي للتمر على مستويات سكر الدم.
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رمضان, رمضان شهر الخير, منوعات, الصحة
رمضان, رمضان شهر الخير, منوعات, الصحة
تحذير.. لا تكسر صيامك بهذه الأطعمة لما فيها من مخاطر صحية بالغة
يتساءل الكثيرون مع حلول شهر رمضان، عن الأطعمة والمشروبات غير المناسبة لبدء الإفطار لتجنب المشكلات الصحية، ونعرض خلال السطور التالية أبرزها.
يحتوي الخشاف على كميات كبيرة من السكر، مما يجعله غير مناسب لكسر الصيام. أما قمر الدين، فهو غني بالسكريات ويؤثر سلبًا على سكر الدم وإنزيمات الكبد، خاصة عند الإفراط في تناوله.
يُفضل تجنب الأطعمة الغنية بالدهون مثل اللحوم والأسماك المقلية والدجاج المحمر.
اعتاد الكثيرون على كسر الصيام بتناول الحلويات بكافة أصنافها، إلا أن تلك العادة لها 4 مخاطر:
* ارتفاع سكر الدم: يؤدي تناول الحلويات على معدة فارغة إلى اضطرابات في مستويات الغلوكوز والإنسولين
* الخمول والتخمة: يسبب ارتفاع السكر المفاجئ انخفاضا لاحقا في الطاقة، مما يؤدي إلى التعب والرغبة في النوم.
* سوء التغذية: تفتقر الحلويات للعناصر الغذائية المهمة بعد ساعات الصيام، كما تسبب الجوع المفرط والسمنة.
* مشكلات صحية: تزيد الحلويات من خطر الإصابة بمرض السكري، وأمراض القلب، وتسوس الأسنان.
المشروبات السكرية والمعلبة
تناول العصائر المعلبة والمُحلاة يسبب ارتفاع سكر الدم وزيادة دهون الكبد، لذا يُفضل تجنبها، فضلا عن أن العصائر الطازجة تحتوي على نسبة عالية من السكر، ويفضل استبدالها بشوربة خضار أو لحوم، أو تناول كمية قليلة منها بعد تخفيفها بالماء.
أجمع خبراء التغذية كسر الصيام بتناول التمر والماء عند الإفطار، نظرا احتوائهما على معادن وفيتامينات ومضادات أكسدة تُمتص بسرعة دون التسبب في أي مضاعفات.
كما أثبتت دراسات على عدم وجود تأثير سلبي للتمر على مستويات سكر الدم.