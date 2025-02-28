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خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
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دول عربية تعلن استقبال شهر رمضان غدا السبت
دول عربية تعلن استقبال شهر رمضان غدا السبت
سبوتنيك عربي
أعلن عدد من الدول العربية، رسميا استقبالها لشهر رمضان، غدا السبت. 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T15:52+0000
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وأعلنت قطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ثبوت رؤية هلال شهر رمضان. وقال الديوان الملكي السعودي: إن المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان.وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدا السبت، هو أول أيام الشهر الكريم.كما أعلن ديوان الوقف السني في العراق، أن غدا السبت، هو الأول من رمضان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).كذلك أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في البحرين، أن غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).وأعلن المفتي العام للقدس وفلسطين، محمد حسين، أن غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان.وأعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق، أن يوم غدا السبت هو أول أيام شهر ‏رمضان.‏وأعلنت وزارة الأوقاف اليمنية، أن غدا السبت، هو أول ايام شهر رمضان، كما يستقبل الأردن أول أيام الشهر المعظم غدا.وكانت الإمارات أعلنت عن استخدام طائرات الدرون المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحري هلال شهر رمضان، في خطوة غير مسبوقة عالميا.
https://sarabic.ae/20250228/1098253967.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, قطر, سلطنة عمان, رمضان, رمضان شهر الخير, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, قطر, سلطنة عمان, رمضان, رمضان شهر الخير, العالم العربي

دول عربية تعلن استقبال شهر رمضان غدا السبت

15:52 GMT 28.02.2025 (تم التحديث: 16:47 GMT 28.02.2025)
© Photo / Unsplash/ ferdiyantoro bagus saputroشهر رمضان
شهر رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© Photo / Unsplash/ ferdiyantoro bagus saputro
تابعنا عبر
أعلن عدد من الدول العربية، رسميا استقبالها لشهر رمضان، غدا السبت.
وأعلنت قطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ثبوت رؤية هلال شهر رمضان.
وقال الديوان الملكي السعودي: إن المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان.
وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدا السبت، هو أول أيام الشهر الكريم.
كما أعلن ديوان الوقف السني في العراق، أن غدا السبت، هو الأول من رمضان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
كذلك أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في البحرين، أن غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).
وأعلن المفتي العام للقدس وفلسطين، محمد حسين، أن غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان.
Подготовка к наступлению священного месяца Рамадан в Ираке - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
مجتمع
الملايين في انتظار شهر رمضان المبارك
10:54 GMT
وأعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق، أن يوم غدا السبت هو أول أيام شهر ‏رمضان.‏
وأعلنت وزارة الأوقاف اليمنية، أن غدا السبت، هو أول ايام شهر رمضان، كما يستقبل الأردن أول أيام الشهر المعظم غدا.
وكانت الإمارات أعلنت عن استخدام طائرات الدرون المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحري هلال شهر رمضان، في خطوة غير مسبوقة عالميا.
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