https://sarabic.ae/20250228/دول-عربية-تعلن-استقبال-شهر-رمضان-غدا-السبت-1098269666.html

دول عربية تعلن استقبال شهر رمضان غدا السبت

دول عربية تعلن استقبال شهر رمضان غدا السبت

سبوتنيك عربي

أعلن عدد من الدول العربية، رسميا استقبالها لشهر رمضان، غدا السبت. 28.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-28T15:52+0000

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وأعلنت قطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ثبوت رؤية هلال شهر رمضان. وقال الديوان الملكي السعودي: إن المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان.وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدا السبت، هو أول أيام الشهر الكريم.كما أعلن ديوان الوقف السني في العراق، أن غدا السبت، هو الأول من رمضان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).كذلك أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في البحرين، أن غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).وأعلن المفتي العام للقدس وفلسطين، محمد حسين، أن غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان.وأعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق، أن يوم غدا السبت هو أول أيام شهر ‏رمضان.‏وأعلنت وزارة الأوقاف اليمنية، أن غدا السبت، هو أول ايام شهر رمضان، كما يستقبل الأردن أول أيام الشهر المعظم غدا.وكانت الإمارات أعلنت عن استخدام طائرات الدرون المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحري هلال شهر رمضان، في خطوة غير مسبوقة عالميا.

https://sarabic.ae/20250228/1098253967.html

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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, قطر, سلطنة عمان, رمضان, رمضان شهر الخير, العالم العربي