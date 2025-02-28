دول عربية تعلن استقبال شهر رمضان غدا السبت
15:52 GMT 28.02.2025 (تم التحديث: 16:47 GMT 28.02.2025)
© Photo / Unsplash/ ferdiyantoro bagus saputroشهر رمضان
© Photo / Unsplash/ ferdiyantoro bagus saputro
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أعلن عدد من الدول العربية، رسميا استقبالها لشهر رمضان، غدا السبت.
وأعلنت قطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ثبوت رؤية هلال شهر رمضان.
وقال الديوان الملكي السعودي: إن المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان.
وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدا السبت، هو أول أيام الشهر الكريم.
بيان دار الإفتاء المصرية حول رؤية هلال شهر رمضان لعام 1446هـ— دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) February 28, 2025
استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، الموافق الثامن والعشرين من شهر…
#عاجل_وام— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 28, 2025
ديوان الرئاسة: غداً السبت أول أيام شهر رمضان المبارك في الإمارات pic.twitter.com/DPx6oSL4nc
كما أعلن ديوان الوقف السني في العراق، أن غدا السبت، هو الأول من رمضان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بـ #وزارة_الأوقاف والشؤون الإسلامية أن غدًا السبت 1 مارس 2025م سيكون أول أيام #شهر_رمضان المبارك لعام 1446هـ#قنا #قطر pic.twitter.com/pXhZWiF3UB— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 28, 2025
#عــاجل— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) February 28, 2025
غدًا السبت غرّة شهر رمضان المُبارك لعام 1446هـ. #العُمانية pic.twitter.com/t3jx58ui0G
كذلك أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في البحرين، أن غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).
وأعلن المفتي العام للقدس وفلسطين، محمد حسين، أن غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان.
وأعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق، أن يوم غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان.
وأعلنت وزارة الأوقاف اليمنية، أن غدا السبت، هو أول ايام شهر رمضان، كما يستقبل الأردن أول أيام الشهر المعظم غدا.
وكانت الإمارات أعلنت عن استخدام طائرات الدرون المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحري هلال شهر رمضان، في خطوة غير مسبوقة عالميا.