https://sarabic.ae/20250309/فوائد-مذهلة-ماذا-يحدث-عندما-يفطر-الصائم-على-عصير-الدوم-1098531625.html
فوائد مذهلة.. ماذا يحدث عندما يفطر الصائم على عصير الدوم؟
فوائد مذهلة.. ماذا يحدث عندما يفطر الصائم على عصير الدوم؟
سبوتنيك عربي
تستفيد جميع أعضاء الجسم من الصيام خلال أيام شهر رمضان، وخاصة المعدة التي تستريح لساعات طويلة لتعود إلى العمل بكفاءة. 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T15:51+0000
2025-03-09T15:51+0000
2025-03-09T15:51+0000
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لكن مستوى استفادة المعدة من ساعات الصيام يرتبط بصورة كبيرة بعادات الإفطار، فبينما يتبع بعض الصائمين عادات يكون لها آثار سلبية بتناول كميات كبيرة من الماء والطعام مرة واحدة، فإن آخرين يتبعون نظاما صحيا في الإفطار بشهر رمضان، بكميات مناسبة من مشروبات لها فوائد صحية كبيرة مثل عصير الدوم (فاكهة إستوائية تنتمي إلة فصيلة النخيل).ويشير خبراء تغذية إلى أن الإفطار بعصير الدوم له فوائد صحية عالية بشرط ألا يتم تحليته بالسكر الأبيض، حسبما ذكر موقع "كونسلتو" المتخصص، الذي أوضح أنه يمكن استبدال السكر بالعسل الأبيض.كما يمتلك الدوم خصائص صحية تساعد في تعزيز عمليات الهضم وتحمي من اضطرابات المعدة، التي يمكن أن يعاني منها بعض الصائمين عند الإفطار، بفضل ما يحتويه من نسب عالية من الألياف الغذائية.
https://sarabic.ae/20250301/عدد-ساعات-الصيام-في-الدول-العربية-خلال-شهر-رمضان-2025-1098294232.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار
فوائد مذهلة.. ماذا يحدث عندما يفطر الصائم على عصير الدوم؟
تستفيد جميع أعضاء الجسم من الصيام خلال أيام شهر رمضان، وخاصة المعدة التي تستريح لساعات طويلة لتعود إلى العمل بكفاءة.
لكن مستوى استفادة المعدة من ساعات الصيام يرتبط بصورة كبيرة بعادات الإفطار، فبينما يتبع بعض الصائمين عادات يكون لها آثار سلبية بتناول كميات كبيرة من الماء والطعام مرة واحدة، فإن آخرين يتبعون نظاما صحيا في الإفطار بشهر رمضان، بكميات مناسبة من مشروبات لها فوائد صحية كبيرة مثل عصير الدوم (فاكهة إستوائية تنتمي إلة فصيلة النخيل).
ويشير خبراء تغذية إلى أن الإفطار
بعصير الدوم له فوائد صحية عالية بشرط ألا يتم تحليته بالسكر الأبيض، حسبما ذكر موقع "كونسلتو" المتخصص، الذي أوضح أنه يمكن استبدال السكر بالعسل الأبيض.
ولفت الموقع إلى أن عصير الدوم يمتلك العديد من المكونات المفيدة للجسم وأبرزها عنصر البوتاسيوم، إضافة إلى فيتامينات مثل "بي 1" و"بي 2" و"بي 6"، التي تعزز صحة الجسم وخاصة الأعصاب.
كما يمتلك الدوم خصائص صحية
تساعد في تعزيز عمليات الهضم وتحمي من اضطرابات المعدة، التي يمكن أن يعاني منها بعض الصائمين عند الإفطار، بفضل ما يحتويه من نسب عالية من الألياف الغذائية.