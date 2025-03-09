فوائد مذهلة.. ماذا يحدث عندما يفطر الصائم على عصير الدوم؟

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البرنامج المسائي - اعادة
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
10:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
14:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
15:00 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
15:36 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
15:45 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
15:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا.. و الشرع يشدد على وحدة سوريا بعد مواجهات الساحل
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
14:29 GMT
7 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
14:35 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
15:26 GMT
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عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
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24 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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الإنسان والثقافة
يوم المرأة العالمي: عطلة الربيع والجمال
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شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
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عالم سبوتنيك
حكومة نتنياهو ترتكب جريمة حرب بتجويع مليوني فلسطيني بغزة، الدفاع السورية تعلن إحالة المتجاوزين في "الساحل" إلى المحكمة العسكرية
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https://sarabic.ae/20250309/فوائد-مذهلة-ماذا-يحدث-عندما-يفطر-الصائم-على-عصير-الدوم-1098531625.html
فوائد مذهلة.. ماذا يحدث عندما يفطر الصائم على عصير الدوم؟
فوائد مذهلة.. ماذا يحدث عندما يفطر الصائم على عصير الدوم؟
سبوتنيك عربي
تستفيد جميع أعضاء الجسم من الصيام خلال أيام شهر رمضان، وخاصة المعدة التي تستريح لساعات طويلة لتعود إلى العمل بكفاءة. 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T15:51+0000
2025-03-09T15:51+0000
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لكن مستوى استفادة المعدة من ساعات الصيام يرتبط بصورة كبيرة بعادات الإفطار، فبينما يتبع بعض الصائمين عادات يكون لها آثار سلبية بتناول كميات كبيرة من الماء والطعام مرة واحدة، فإن آخرين يتبعون نظاما صحيا في الإفطار بشهر رمضان، بكميات مناسبة من مشروبات لها فوائد صحية كبيرة مثل عصير الدوم (فاكهة إستوائية تنتمي إلة فصيلة النخيل).ويشير خبراء تغذية إلى أن الإفطار بعصير الدوم له فوائد صحية عالية بشرط ألا يتم تحليته بالسكر الأبيض، حسبما ذكر موقع "كونسلتو" المتخصص، الذي أوضح أنه يمكن استبدال السكر بالعسل الأبيض.كما يمتلك الدوم خصائص صحية تساعد في تعزيز عمليات الهضم وتحمي من اضطرابات المعدة، التي يمكن أن يعاني منها بعض الصائمين عند الإفطار، بفضل ما يحتويه من نسب عالية من الألياف الغذائية.
https://sarabic.ae/20250301/عدد-ساعات-الصيام-في-الدول-العربية-خلال-شهر-رمضان-2025-1098294232.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث عندما يفطر الصائم على عصير الدوم؟

15:51 GMT 09.03.2025
© Getty Images / Jeff Greenberg / Contributorعصير فواكه
عصير فواكه - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
© Getty Images / Jeff Greenberg / Contributor
تابعنا عبر
تستفيد جميع أعضاء الجسم من الصيام خلال أيام شهر رمضان، وخاصة المعدة التي تستريح لساعات طويلة لتعود إلى العمل بكفاءة.
لكن مستوى استفادة المعدة من ساعات الصيام يرتبط بصورة كبيرة بعادات الإفطار، فبينما يتبع بعض الصائمين عادات يكون لها آثار سلبية بتناول كميات كبيرة من الماء والطعام مرة واحدة، فإن آخرين يتبعون نظاما صحيا في الإفطار بشهر رمضان، بكميات مناسبة من مشروبات لها فوائد صحية كبيرة مثل عصير الدوم (فاكهة إستوائية تنتمي إلة فصيلة النخيل).
تلسكوب للكشف عن هلال رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
عدد ساعات الصيام في الدول العربية خلال شهر رمضان 2025
1 مارس, 13:54 GMT
ويشير خبراء تغذية إلى أن الإفطار بعصير الدوم له فوائد صحية عالية بشرط ألا يتم تحليته بالسكر الأبيض، حسبما ذكر موقع "كونسلتو" المتخصص، الذي أوضح أنه يمكن استبدال السكر بالعسل الأبيض.

ولفت الموقع إلى أن عصير الدوم يمتلك العديد من المكونات المفيدة للجسم وأبرزها عنصر البوتاسيوم، إضافة إلى فيتامينات مثل "بي 1" و"بي 2" و"بي 6"، التي تعزز صحة الجسم وخاصة الأعصاب.

كما يمتلك الدوم خصائص صحية تساعد في تعزيز عمليات الهضم وتحمي من اضطرابات المعدة، التي يمكن أن يعاني منها بعض الصائمين عند الإفطار، بفضل ما يحتويه من نسب عالية من الألياف الغذائية.
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