https://sarabic.ae/20250228/حملة-جمع-السلة-الرمضانية-في-طرابلس-دعم-إنساني-للعائلات-المحتاجة-وتوعية-مجتمعية-1098270897.html
حملة جمع السلة الرمضانية في طرابلس.. دعم إنساني للعائلات المحتاجة وتوعية مجتمعية
حملة جمع السلة الرمضانية في طرابلس.. دعم إنساني للعائلات المحتاجة وتوعية مجتمعية
سبوتنيك عربي
مع حلول شهر رمضان المبارك في ليبيا، تنطلق العديد من الحملات الخيرية التي تهدف إلى دعم الأسر المحتاجة والفقراء. 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T16:37+0000
2025-02-28T16:37+0000
2025-02-28T16:37+0000
حصري
العالم العربي
رمضان
الأخبار
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098270274_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_bf76be9866a4519d14ffc87e7f1894dc.jpg
وفي العاصمة طرابلس، أُطلقت حملة جديدة مساء اليوم الجمعة لتوزيع سلات غذائية مجهزة خصيصًا لدعم العائلات المتعففة، وذلك ضمن سلسلة من المبادرات الإنسانية التي تشهدها البلاد في هذا الشهر الفضيل. وفي تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، أكد علي الأغا، قائد فرقة فتيان فوج حي الأندلس، أن الحملة هذا العام تمثل العام الحادي عشر على التوالي لانطلاق هذه المبادرة الخيرية في العاصمة طرابلس، وأوضح الأغا أن الحملة تستهدف تقديم المساعدة للعائلات الليبية المحتاجة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العديد من المواطنين.وأشار الأغا إلى أن هذه المبادرة تأتي بفضل جهود الخيرين من أولياء أمور المنتسبين للحركة الكشفية، الذين ساهموا بشكل كبير في تجهيز السلات الغذائية وتوزيعها، وقال: "تم تجهيز 250 سلة غذائية كمرحلة أولى، تحتوي على المواد الأساسية التي تحتاجها العائلات في شهر رمضان، بما يسهم في سد احتياجاتهم وتخفيف معاناتهم".وأضاف: "الهدف الأساسي من هذه الحملة هو تقديم الدعم الإنساني للمحتاجين، إلى جانب توعية الأطفال والشباب بأهمية العمل التطوعي والخيري في شهر رمضان"، وأكد أن الحملة تسعى إلى تعزيز روح التعاون والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الليبي.من خلال هذه المبادرات، يثبت الليبيون في العاصمة طرابلس وغيرها من المدن قدرتهم على التضامن في أصعب الأوقات، وتقديم يد العون للمحتاجين في شهر رمضان المبارك، مع التزامهم بتعزيز ثقافة التطوع والإحساس بالمسؤولية الاجتماعية.فهذه المبادرات لا تقتصر فقط على توفير الدعم الغذائي والمالي، بل تشمل أيضًا الأنشطة الثقافية والتعليمية التي تعزز من روح التعاون بين أفراد المجتمع، وتساهم في بناء بيئة اجتماعية قائمة على العطاء والمشاركة، كما أن هذه المبادرات تعكس تلاحم الشعب الليبي وترسيخ قيم الإحسان والمساعدة المتبادلة، مما يجعل رمضان مناسبة لتجديد الروابط الإنسانية وتعميق روح التضامن بين مختلف فئات المجتمع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098270274_135:0:946:608_1920x0_80_0_0_a23964d6847eca4fd0057c5c38738d6b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, العالم العربي, رمضان, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم
حصري, العالم العربي, رمضان, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم
حملة جمع السلة الرمضانية في طرابلس.. دعم إنساني للعائلات المحتاجة وتوعية مجتمعية
حصري
مع حلول شهر رمضان المبارك في ليبيا، تنطلق العديد من الحملات الخيرية التي تهدف إلى دعم الأسر المحتاجة والفقراء.
وفي العاصمة طرابلس، أُطلقت حملة جديدة مساء اليوم الجمعة لتوزيع سلات غذائية مجهزة خصيصًا لدعم العائلات المتعففة، وذلك ضمن سلسلة من المبادرات الإنسانية التي تشهدها البلاد في هذا الشهر الفضيل.
وفي تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، أكد علي الأغا، قائد فرقة فتيان فوج حي الأندلس، أن الحملة هذا العام تمثل العام الحادي عشر على التوالي لانطلاق هذه المبادرة الخيرية في العاصمة طرابلس، وأوضح الأغا أن الحملة تستهدف تقديم المساعدة للعائلات الليبية المحتاجة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
التي يمر بها العديد من المواطنين.
وأشار الأغا إلى أن هذه المبادرة تأتي بفضل جهود الخيرين من أولياء أمور المنتسبين للحركة الكشفية، الذين ساهموا بشكل كبير في تجهيز السلات الغذائية وتوزيعها، وقال: "تم تجهيز 250 سلة غذائية كمرحلة أولى، تحتوي على المواد الأساسية التي تحتاجها العائلات في شهر رمضان، بما يسهم في سد احتياجاتهم وتخفيف معاناتهم".
وأضاف: "الهدف الأساسي من هذه الحملة هو تقديم الدعم الإنساني للمحتاجين، إلى جانب توعية الأطفال والشباب بأهمية العمل التطوعي والخيري في شهر رمضان"، وأكد أن الحملة تسعى إلى تعزيز روح التعاون والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الليبي.
من خلال هذه المبادرات، يثبت الليبيون في العاصمة طرابلس وغيرها من المدن قدرتهم على التضامن في أصعب الأوقات، وتقديم يد العون للمحتاجين في شهر رمضان المبارك، مع التزامهم بتعزيز ثقافة التطوع والإحساس بالمسؤولية الاجتماعية.
فهذه المبادرات لا تقتصر فقط على توفير الدعم الغذائي والمالي، بل تشمل أيضًا الأنشطة الثقافية والتعليمية التي تعزز من روح التعاون بين أفراد المجتمع، وتساهم في بناء بيئة اجتماعية قائمة على العطاء والمشاركة، كما أن هذه المبادرات تعكس تلاحم الشعب الليبي وترسيخ قيم الإحسان والمساعدة المتبادلة، مما يجعل رمضان مناسبة لتجديد الروابط الإنسانية وتعميق روح التضامن بين مختلف فئات المجتمع.