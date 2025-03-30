https://sarabic.ae/20250330/دولة-عربية-تحقق-في-دفع-تعويضات-لـأشباح--1099079301.html

دولة عربية تحقق في دفع تعويضات لـ"أشباح"

دولة عربية تحقق في دفع تعويضات لـ"أشباح"

سبوتنيك عربي

ذكرت مصادر إعلامية أن وزارة الداخلية في أحد الدول العربية تعتزم إيفاد لجنة خاصة من أجل التدقيق في وقائع صرف تعويضات لعمال عرضيين “أشباح”. 30.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-30T14:09+0000

2025-03-30T14:09+0000

2025-03-30T14:15+0000

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ووفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية، فإن التقارير المرفوعة إلى وزارة الداخلية المغربية، تضمنت معلومات دقيقة حول ممارسة أنشطة مهنية وتجارية من قبل بعض الجهات من أجل تحصيل تعويضات عن ساعات عمل وهمية في مرافق جماعية حساسة مثل الجبايات ومكاتب الضبط ومصالح الموارد البشرية والمصادقة على تصحيح الإمضاء.وأفادت المصادر بوجود عمال آخرين يمتلكون محلات تجارية، ويعرضون سلعهم للبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستغلين نفوذهم الانتخابي وقربهم من فاعلين سياسيين يوفرون لهم الحماية الإدارية، دون معرفة ساعات عملهم وأي تفاصيل بشأن الخدمات التي يقدمونها للمرفق الجماعي مقابل تعويض شهري يتوصلون به من المال العام.وكشفت مصادر "هسبريس" أن التقارير المتوصل بها من مصالح وزارة الداخلية تضمنت إشارات حول تورط رؤساء جماعات في إغراق مصالح جماعية بالعمال العرضيين لغايات انتخابية صرفة، وإطلاق أيديهم في تدبير مهام حساسة، مما أثر سلبا على تدبير المرفق الجماعي.

https://sarabic.ae/20250330/علماء-روس-يشرحون-ماموثا-صغيرا-عاش-قبل-50-ألف-عام---1099077565.html

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