وزير الصناعة والتجارة الروسي: نبحث مع مصر إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
هل نعيش حقبة جديدة من التوازن الدولي للعالم؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
08:46 GMT
10 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
استمرار التوتر بين إثيوبيا واريتريا مع مخاوف من اندلاع حرب بين الجارتين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
جرائم بريطانية في أفغانستان.. استمرار العقلية الاستعمارية؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
رغم الأزمة اليمنية والتهديدات الإسرائيلية "أنصار الله" تستمر في إطلاق الصواريخ على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250514/وزير-الصناعة-والتجارة-الروسي-نبحث-مع-مصر-إنشاء-محطات-للغاز-الطبيعي-المسال-1100536821.html
وزير الصناعة والتجارة الروسي: نبحث مع مصر إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال
وزير الصناعة والتجارة الروسي: نبحث مع مصر إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، أنطون أليخانوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ومصر تناقشان مشاريع إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال. 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T14:48+0000
2025-05-14T14:48+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/10/1092788561_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ef3a39e8fd533f3802537a0ec6e18ea0.jpg
موسكو – سبوتنيك. وقال أليخانوف للصحفيين على هامش الاجتماع الخامس عشر للجنة الروسية المصرية الحكومية المشتركة: "تجري حاليًا مناقشة مشاريع لإنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال، ولكني الآن لا أستطيع قول أي شيء أكثر تحديداً. لكن العمل جارٍ".وأضاف أليخانوف للصحفيين: "لقد ناقشنا الكثير من القضايا المتعلقة بالحسابات، هناك حركة بالتأكيد، نحو 40% من التسويات تتم بالفعل بعملات أخرى، بما في ذلك العملات الوطنية، ولكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".وفي وقت سابق، أصدرت الرئاسة المصرية، بيانا بشأن اللقاء الذي تم بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، على هامش احتفالات "عيد النصر" في موسكو.وذكر البيان أن "بوتين أعرب عن تقديره لمشاركة السيسي في الاحتفالات، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين، فيما هنأ السيسي الشعب الروسي بالمناسبة، مشيدا بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين القاهرة وموسكو".وتناولت المباحثات بين الجانبين العلاقات الاقتصادية، إذ أكد الجانبان أهمية مشروعات كبرى كمحطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس، وتطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجالات السياحة والطاقة والأمن الغذائي والصناعة والتعدين.كما شدد الرئيسان على "مواصلة التنسيق المشترك في المحافل الدولية، ومنها تجمع "بريكس"، وزيادة أعداد السياح الروس إلى مصر، والترويج في روسيا لمقاصد سياحية جديدة في مصر"، بحسب البيان المصري.ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى موسكو، يوم الخميس الماضي، لحضور احتفالات روسيا بالذكرى الـ80 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية.
https://sarabic.ae/20250512/خبراء-استثمارات-روسية-مرتقبة-وقفزة-هامة-في-التعاون-بين-مصر-وروسيا-1100446877.html
https://sarabic.ae/20250511/رئيس-المجلس-المصري-للشؤون-الخارجية-لـسبوتنيك-طرح-مبادرة-لوقف-إطلاق-النار-من-جانب-روسيا-تطور-جيد-1100408055.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/10/1092788561_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c02bd56cb2c51107e805aa4c40294a40.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد

وزير الصناعة والتجارة الروسي: نبحث مع مصر إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال

14:48 GMT 14.05.2025
© Photo / Ministry of Industry and Trade of Russiaوزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون عليخانوف، مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي
وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون عليخانوف، مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© Photo / Ministry of Industry and Trade of Russia
تابعنا عبر
أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، أنطون أليخانوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ومصر تناقشان مشاريع إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال.
موسكو – سبوتنيك. وقال أليخانوف للصحفيين على هامش الاجتماع الخامس عشر للجنة الروسية المصرية الحكومية المشتركة: "تجري حاليًا مناقشة مشاريع لإنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال، ولكني الآن لا أستطيع قول أي شيء أكثر تحديداً. لكن العمل جارٍ".
وأضاف أليخانوف للصحفيين: "لقد ناقشنا الكثير من القضايا المتعلقة بالحسابات، هناك حركة بالتأكيد، نحو 40% من التسويات تتم بالفعل بعملات أخرى، بما في ذلك العملات الوطنية، ولكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".
بوتين والسيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
خبراء: استثمارات روسية مرتقبة وقفزة هامة في التعاون بين مصر وروسيا
12 مايو, 16:01 GMT
وفي وقت سابق، أصدرت الرئاسة المصرية، بيانا بشأن اللقاء الذي تم بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، على هامش احتفالات "عيد النصر" في موسكو.
وذكر البيان أن "بوتين أعرب عن تقديره لمشاركة السيسي في الاحتفالات، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين، فيما هنأ السيسي الشعب الروسي بالمناسبة، مشيدا بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين القاهرة وموسكو".
السفير عزت سعد السيد رئيس المجلس الأعلى المصري الروسي للعلاقات الخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية لـ"سبوتنيك": طرح مبادرة لوقف إطلاق النار من جانب روسيا "تطور جيد"
11 مايو, 16:20 GMT
وتناولت المباحثات بين الجانبين العلاقات الاقتصادية، إذ أكد الجانبان أهمية مشروعات كبرى كمحطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس، وتطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجالات السياحة والطاقة والأمن الغذائي والصناعة والتعدين.
كما شدد الرئيسان على "مواصلة التنسيق المشترك في المحافل الدولية، ومنها تجمع "بريكس"، وزيادة أعداد السياح الروس إلى مصر، والترويج في روسيا لمقاصد سياحية جديدة في مصر"، بحسب البيان المصري.
ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى موسكو، يوم الخميس الماضي، لحضور احتفالات روسيا بالذكرى الـ80 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала