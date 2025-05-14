https://sarabic.ae/20250514/وزير-الصناعة-والتجارة-الروسي-نبحث-مع-مصر-إنشاء-محطات-للغاز-الطبيعي-المسال-1100536821.html
وزير الصناعة والتجارة الروسي: نبحث مع مصر إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال
وزير الصناعة والتجارة الروسي: نبحث مع مصر إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، أنطون أليخانوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ومصر تناقشان مشاريع إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال. 14.05.2025, سبوتنيك عربي
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موسكو – سبوتنيك. وقال أليخانوف للصحفيين على هامش الاجتماع الخامس عشر للجنة الروسية المصرية الحكومية المشتركة: "تجري حاليًا مناقشة مشاريع لإنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال، ولكني الآن لا أستطيع قول أي شيء أكثر تحديداً. لكن العمل جارٍ".وأضاف أليخانوف للصحفيين: "لقد ناقشنا الكثير من القضايا المتعلقة بالحسابات، هناك حركة بالتأكيد، نحو 40% من التسويات تتم بالفعل بعملات أخرى، بما في ذلك العملات الوطنية، ولكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".وفي وقت سابق، أصدرت الرئاسة المصرية، بيانا بشأن اللقاء الذي تم بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، على هامش احتفالات "عيد النصر" في موسكو.وذكر البيان أن "بوتين أعرب عن تقديره لمشاركة السيسي في الاحتفالات، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين، فيما هنأ السيسي الشعب الروسي بالمناسبة، مشيدا بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين القاهرة وموسكو".وتناولت المباحثات بين الجانبين العلاقات الاقتصادية، إذ أكد الجانبان أهمية مشروعات كبرى كمحطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس، وتطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجالات السياحة والطاقة والأمن الغذائي والصناعة والتعدين.كما شدد الرئيسان على "مواصلة التنسيق المشترك في المحافل الدولية، ومنها تجمع "بريكس"، وزيادة أعداد السياح الروس إلى مصر، والترويج في روسيا لمقاصد سياحية جديدة في مصر"، بحسب البيان المصري.ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى موسكو، يوم الخميس الماضي، لحضور احتفالات روسيا بالذكرى الـ80 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد
وزير الصناعة والتجارة الروسي: نبحث مع مصر إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال
أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، أنطون أليخانوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ومصر تناقشان مشاريع إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال.
موسكو – سبوتنيك. وقال أليخانوف للصحفيين على هامش الاجتماع الخامس عشر للجنة الروسية المصرية الحكومية المشتركة: "تجري حاليًا مناقشة مشاريع لإنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال، ولكني الآن لا أستطيع قول أي شيء أكثر تحديداً. لكن العمل جارٍ".
وأضاف أليخانوف للصحفيين: "لقد ناقشنا الكثير من القضايا المتعلقة بالحسابات، هناك حركة بالتأكيد، نحو 40% من التسويات تتم بالفعل بعملات أخرى، بما في ذلك العملات الوطنية، ولكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".
وفي وقت سابق، أصدرت الرئاسة المصرية
، بيانا بشأن اللقاء الذي تم بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، على هامش احتفالات "عيد النصر" في موسكو.
وذكر البيان أن "بوتين أعرب عن تقديره لمشاركة السيسي في الاحتفالات، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين، فيما هنأ السيسي الشعب الروسي بالمناسبة، مشيدا بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين القاهرة وموسكو".
وتناولت المباحثات بين الجانبين العلاقات الاقتصادية، إذ أكد الجانبان أهمية مشروعات كبرى كمحطة الضبعة النووية
والمنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس، وتطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجالات السياحة والطاقة والأمن الغذائي والصناعة والتعدين.
كما شدد الرئيسان على "مواصلة التنسيق المشترك في المحافل الدولية، ومنها تجمع "بريكس"، وزيادة أعداد السياح الروس إلى مصر، والترويج في روسيا لمقاصد سياحية جديدة في مصر"، بحسب البيان المصري.
ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى موسكو، يوم الخميس الماضي، لحضور احتفالات روسيا بالذكرى الـ80 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية.