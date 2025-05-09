https://sarabic.ae/20250509/محطة-الضبعة-والسياح-الروس-مصر-تصدر-بيانا-عن-لقاء-السيسي-وبوتين-على-هامش-احتفالات-يوم-النصر-1100360634.html

محطة الضبعة والسياح الروس.. مصر تصدر بيانا عن لقاء السيسي وبوتين على هامش احتفالات يوم النصر

محطة الضبعة والسياح الروس.. مصر تصدر بيانا عن لقاء السيسي وبوتين على هامش احتفالات يوم النصر

سبوتنيك عربي

أصدرت الرئاسة المصرية، بيانا بشأن اللقاء الذي تم بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على هامش احتفالات "عيد... 09.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-09T17:50+0000

2025-05-09T17:50+0000

2025-05-09T18:30+0000

فلاديمير بوتين

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر

روسيا

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/09/1100361880_0:215:1281:935_1920x0_80_0_0_f5f95b8bb1e6952bbca49728195fbefd.jpg

وذكر البيان، أن "بوتين أعرب عن تقديره لمشاركة السيسي في الاحتفالات، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين، فيما هنأ السيسي الشعب الروسي بالمناسبة، مشيدا بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين القاهرة وموسكو".وتناولت المباحثات بين الجانبين العلاقات الاقتصادية، إذ "أكد الجانبان أهمية مشروعات كبرى كمحطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس، وتطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجالات السياحة والطاقة والأمن الغذائي والصناعة والتعدين".كما شدد الرئيسان على "مواصلة التنسيق المشترك في المحافل الدولية، ومنها تجمع "بريكس"، وزيادة أعداد السياح الروس إلى مصر، والترويج في روسيا لمقاصد سياحية جديدة في مصر"، بحسب البيان المصري.وتطرقت المباحثات كذلك بين السيسي وبوتين إلى "الأوضاع في غزة، إذ استعرض الرئيس المصري جهود بلاده لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات لمواجهة الأزمة الإنسانية، مؤكدا ضرورة إقامة دولة فلسطينية وفق حدود 4 يونيو/ حزيران 1967".وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن "دعمه الكامل للدور المصري وخطة إعمار قطاع غزة، كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان، والأزمة الأوكرانية، حيث شدد السيسي على أهمية الحلول الدبلوماسية لحفظ الأمن الدولي".ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى موسكو، أمس الخميس، لحضور احتفالات روسيا بالذكرى الـ80 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية.بدأ العرض العسكري في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو، وفي تمام الساعة 10:00 صباحًا دقت الأجراس وبدأ العرض العسكري، حيث يتم إحضار العلم الوطني لروسيا الاتحادية، وراية المعركة لفرقة البندقية رقم 150 إلى الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بمشاركة صنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.

https://sarabic.ae/20250509/بوتين-مصر-شريك-رئيسي-لروسيا-في-أفريقيا-1100358900.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فلاديمير بوتين, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, روسيا, العالم العربي