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وزير الكهرباء المصري ورئيس "روساتوم" الروسية يبحثان مستجدات مشروع الضبعة النووي
وزير الكهرباء المصري ورئيس "روساتوم" الروسية يبحثان مستجدات مشروع الضبعة النووي
سبوتنيك عربي
قال وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، إن المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء يمثل عنوانا لشراكة ممتدة بين مصر وروسيا. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T18:28+0000
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جاء ذلك خلال زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو، التي اجتمع خلالها بأليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية ومسؤولين آخرين من الجانبين، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الخميس.وأوضح عصمت أن محطة الضبعة ستستقبل وعاء المفاعل الأول في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مشيرا إلى أن هناك إجراءات واستعدادات خاصة بهذا الحدث.ولفتت إلى أن الاجتماع المصري الروسي ناقش مجريات تطور الأعمال وما تم إنجازه في المشروع وبرامج التدريب وتأهيل الكوادر البشرية.وشدد الاجتماع على أهمية التنسيق والتكامل والتعاون بين جميع الأطراف المشاركة والقائمة على تنفيذ المشروع فى إطار البرنامج النووى المصري السلمى لتوليد الكهرباء، الذي يحظى بمتابعة يومية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب وزير الكهرباء المصري.ولفت محمود عصمت إلى استمرار الزيارات واللقاءات المتبادلة مع الجانب الروسى فى إطار التعاون والشراكة والتنسيق الدائم فيما يخص إنشاء وتشغيل مشروع الضبعة النووي.
https://sarabic.ae/20250226/رئيس-هيئة-المحطات-النووية-المصري-يشيد-بالتعاون-مع-روسيا-في-مشروع-الضبعة-1098186615.html
https://sarabic.ae/20250309/مسؤولة-في-روساتوم-توضح-لـسبوتنيك-تفاصيل-تأهيل-الكوادر-المصرية-لقطاع-الطاقة-النووية-1098526355.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن, مصر, روسيا, محطة الضبعة النووية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن, مصر, روسيا, محطة الضبعة النووية

وزير الكهرباء المصري ورئيس "روساتوم" الروسية يبحثان مستجدات مشروع الضبعة النووي

18:28 GMT 17.04.2025
© Sputnikصب خرسانة المفاعل الرابع في محطة "الضبعة" النووية بمصر
صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية بمصر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© Sputnik
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قال وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، إن المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء يمثل عنوانا لشراكة ممتدة بين مصر وروسيا.
جاء ذلك خلال زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو، التي اجتمع خلالها بأليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية ومسؤولين آخرين من الجانبين، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الخميس.
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وأوضح عصمت أن محطة الضبعة ستستقبل وعاء المفاعل الأول في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مشيرا إلى أن هناك إجراءات واستعدادات خاصة بهذا الحدث.
ولفتت إلى أن الاجتماع المصري الروسي ناقش مجريات تطور الأعمال وما تم إنجازه في المشروع وبرامج التدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
قالت تاتيانا أناتوليفنا تيرينتييفا، نائب المدير العام للموارد البشرية لشركة روساتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
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وشدد الاجتماع على أهمية التنسيق والتكامل والتعاون بين جميع الأطراف المشاركة والقائمة على تنفيذ المشروع فى إطار البرنامج النووى المصري السلمى لتوليد الكهرباء، الذي يحظى بمتابعة يومية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب وزير الكهرباء المصري.
ولفت محمود عصمت إلى استمرار الزيارات واللقاءات المتبادلة مع الجانب الروسى فى إطار التعاون والشراكة والتنسيق الدائم فيما يخص إنشاء وتشغيل مشروع الضبعة النووي.
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