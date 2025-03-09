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مسؤولة في "روساتوم" توضح لـ"سبوتنيك" تفاصيل تأهيل الكوادر المصرية لقطاع الطاقة النووية
مسؤولة في "روساتوم" توضح لـ"سبوتنيك" تفاصيل تأهيل الكوادر المصرية لقطاع الطاقة النووية
سبوتنيك عربي
صرحت تاتيانا أناتوليفنا تيرينتييفا، نائبة المدير العام للموارد البشرية في مؤسسة "روساتوم" الروسية، بأن تعاون المؤسسة الحكومية الروسية مع جمهورية مصر العربية،... 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T12:17+0000
2025-03-09T12:17+0000
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وأضافت في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن أبرز هذه المجالات هو إعداد العاملين لمحطة "الضبعة" النووية، التي يتم تشييدها حاليًا، ويشمل التدريب الذي يتم في روسيا الاتحادية مراحل متعددة، منها تعلم اللغة الروسية إلى التدريب الفني المتخصص، وصولاً إلى التدريب العملي في محطات نووية مرجعية.أما المرحلة النهائية من هذا التدريب فستُنفذ على الأراضي المصرية في محطة "الضبعة"، حيث سيعمل المتدربون على دراسة جوانب التشغيل الخاصة بالأنظمة والمعدات في مواقع العمل الفعلية. ابتداء من نهاية عام 2024، تلقى أكثر من 170 متدربًا هذا التدريب، وقد أنهى أكثر من 90 منهم دراستهم في روسيا، وفق المسؤولة الروسية.وتابعت: "يجب أن تكون كل وحدة طاقة في محطة الطاقة النووية مجهزة بالكامل بالكوادر البشرية اللازمة عند بدء تشغيلها، وهذا لا يقتصر على العاملين في التشغيل فقط، بل يشمل أيضًا الموظفين المساعدين والفنيين والإداريين".وأردفت: "قبل أن يبدأ أي موظف في أداء مهامه بشكل مستقل، يتعين عليه اجتياز دورة تدريبية وتأهيلية، حيث تتفاوت مدة التدريب وفقًا للوظيفة ما بين 6 أشهر و3 سنوات".ووفقا للمسؤولة الروسية، يسهم الخبراء الروس في تأهيل الكوادر الأساسية في مجالات التشغيل والصيانة لمحطة "الضبعة" للطاقة النووية، بينما تقع مسؤولية تدريب الفئات الأخرى من الموظفين على عاتق الجانب المصري، ومع ذلك فإن المؤسسة تواصل التعاون مع الجانب المصري لتحديد معايير التأهيل واختيار الكوادر المناسبة، فضلاً عن وضع الشروط اللازمة للتعيين في المناصب المستقبيلة.وبشأن زيادة قبول الطلاب المصريين في الجامعات الروسية المتخصصة في مجال العلوم النووية، قالت المسؤولة الروسية:وأضافت: "روساتوم" مستعدة للمساهمة في تدريب الطلاب المصريين في الجامعات الروسية، والمشاركة في تطوير وتنفيذ برامج تعليمية جديدة بالتعاون مع الجامعات الشريكة مع مراعاة احتياجات البلد".وتابعت: "هذا العام تطلق "روساتوم" مشروعًا كبيرًا بالشراكة مع وزارة التعليم والعلوم في روسيا الاتحادية ضمن إطار مشروع "أوبنينسك تيك"، تحت اسم "الجامعة الصيفية للطاقة النووية 2025".واستطردت: "ندعو أساتذة الجامعات المصرية للمشاركة في برامج تطوير المهارات، والطلاب للمشاركة في المدارس الصيفية التخصصية التي تمتد لمدة أسبوعين. نحن منفتحون على الحوار ونعتبر تطوير التعاون في مجال التعليم العالي استثمارًا طويل الأمد في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".وحول تفاصيل العمل التي تعتمد عليها المؤسسة في التعاون مع دول "بريكس"، أوضحت نائبة المدير العام للموارد البشرية في مؤسسة "روساتوم" الروسية:وأضافت: "في الوقت نفسه، نقود منذ سنوات عدة مجال إعداد الكوادر لقطاع الطاقة في دول "بريكس"، وذلك في إطار منصة أبحاث الطاقة الخاصة بالدول الأعضاء في المجموعة، ومع توسع "بريكس" هذا العام ليشمل 10 دول، نخطط لإعداد الجزء الثاني من الدراسة المتعلقة بتطوير المهارات في سياق انتقال الطاقة".وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، ندعم بنشاط التعاون الشبابي في مجال الطاقة ضمن إطار "بريكس". فعلى سبيل المثال، خلال القمة السابعة للشباب في قطاع الطاقة لـ"بريكس"، التي ستُعقد هذا العام في البرازيل، سيقدم الخبراء الشباب في الطاقة النووية والتقنيات تقريرًا أُعد بالتعاون مع الشباب المحترفين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)".أجرى المقابلة: محمد حميدة
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حصري, تقارير سبوتنيك, حوار, مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, روساتوم, الضبعة, محطة الضبعة النووية, العالم, العالم العربي, حول العالم

مسؤولة في "روساتوم" توضح لـ"سبوتنيك" تفاصيل تأهيل الكوادر المصرية لقطاع الطاقة النووية

12:17 GMT 09.03.2025
© Sputnikقالت تاتيانا أناتوليفنا تيرينتييفا، نائب المدير العام للموارد البشرية لشركة روساتوم
قالت تاتيانا أناتوليفنا تيرينتييفا، نائب المدير العام للموارد البشرية لشركة روساتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
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صرحت تاتيانا أناتوليفنا تيرينتييفا، نائبة المدير العام للموارد البشرية في مؤسسة "روساتوم" الروسية، بأن تعاون المؤسسة الحكومية الروسية مع جمهورية مصر العربية، في مجال تأهيل الكوادر البشرية لقطاع الطاقة النووية يشمل مجالات محورية عدة.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن أبرز هذه المجالات هو إعداد العاملين لمحطة "الضبعة" النووية، التي يتم تشييدها حاليًا، ويشمل التدريب الذي يتم في روسيا الاتحادية مراحل متعددة، منها تعلم اللغة الروسية إلى التدريب الفني المتخصص، وصولاً إلى التدريب العملي في محطات نووية مرجعية.
أما المرحلة النهائية من هذا التدريب فستُنفذ على الأراضي المصرية في محطة "الضبعة"، حيث سيعمل المتدربون على دراسة جوانب التشغيل الخاصة بالأنظمة والمعدات في مواقع العمل الفعلية. ابتداء من نهاية عام 2024، تلقى أكثر من 170 متدربًا هذا التدريب، وقد أنهى أكثر من 90 منهم دراستهم في روسيا، وفق المسؤولة الروسية.
ولفتت إلى أنه بتوجيه ودعم من الخبراء الروس يتم إنشاء نظام متكامل لتأهيل الكوادر العاملة في محطات الطاقة النووية، الذي يستند إلى الخبرة الروسية ويتماشى مع المعايير الدولية، واستثمار الجهود المشتركة في وضع قاعدة تنظيمية وتشريعية تضمن التشغيل الآمن والموثوق لأول محطة نووية مصرية.
وتابعت: "يجب أن تكون كل وحدة طاقة في محطة الطاقة النووية مجهزة بالكامل بالكوادر البشرية اللازمة عند بدء تشغيلها، وهذا لا يقتصر على العاملين في التشغيل فقط، بل يشمل أيضًا الموظفين المساعدين والفنيين والإداريين".
وأردفت: "قبل أن يبدأ أي موظف في أداء مهامه بشكل مستقل، يتعين عليه اجتياز دورة تدريبية وتأهيلية، حيث تتفاوت مدة التدريب وفقًا للوظيفة ما بين 6 أشهر و3 سنوات".
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ووفقا للمسؤولة الروسية، يسهم الخبراء الروس في تأهيل الكوادر الأساسية في مجالات التشغيل والصيانة لمحطة "الضبعة" للطاقة النووية، بينما تقع مسؤولية تدريب الفئات الأخرى من الموظفين على عاتق الجانب المصري، ومع ذلك فإن المؤسسة تواصل التعاون مع الجانب المصري لتحديد معايير التأهيل واختيار الكوادر المناسبة، فضلاً عن وضع الشروط اللازمة للتعيين في المناصب المستقبيلة.
وبشأن زيادة قبول الطلاب المصريين في الجامعات الروسية المتخصصة في مجال العلوم النووية، قالت المسؤولة الروسية:

وفقًا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، تعتبر الأهداف الرئيسية للتعاون بين "روساتوم" والدول الشريكة هي تدريب الكوادر للمرافق قيد الإنشاء وللمنظمات العاملة في البنية التحتية النووية، بالإضافة إلى إنشاء نظام تعليمي نووي لضمان التنمية المستدامة للصناعة الوطنية للطاقة النووية.

وأضافت: "روساتوم" مستعدة للمساهمة في تدريب الطلاب المصريين في الجامعات الروسية، والمشاركة في تطوير وتنفيذ برامج تعليمية جديدة بالتعاون مع الجامعات الشريكة مع مراعاة احتياجات البلد".
وتابعت: "هذا العام تطلق "روساتوم" مشروعًا كبيرًا بالشراكة مع وزارة التعليم والعلوم في روسيا الاتحادية ضمن إطار مشروع "أوبنينسك تيك"، تحت اسم "الجامعة الصيفية للطاقة النووية 2025".
واستطردت: "ندعو أساتذة الجامعات المصرية للمشاركة في برامج تطوير المهارات، والطلاب للمشاركة في المدارس الصيفية التخصصية التي تمتد لمدة أسبوعين. نحن منفتحون على الحوار ونعتبر تطوير التعاون في مجال التعليم العالي استثمارًا طويل الأمد في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".
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وحول تفاصيل العمل التي تعتمد عليها المؤسسة في التعاون مع دول "بريكس"، أوضحت نائبة المدير العام للموارد البشرية في مؤسسة "روساتوم" الروسية:

تتعاون مؤسسة "روساتوم" بطريقة أو بأخرى مع جميع دول "بريكس"، بدءًا من توقيع مذكرات تفاهم بشأن تطوير الذرة السلمية وصولًا إلى مشاريع إنشاء محطات الطاقة النووية الكبيرة. في العام الماضي، وخلال رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس"، تم إنشاء منصة الطاقة النووية لـ"بريكس" بقيادة "روساتوم"، وهي تحالف طوعي يضم شركات ومنظمات نووية من دول "بريكس" تدعم تطوير وتطبيق التقنيات النووية".

وأضافت: "في الوقت نفسه، نقود منذ سنوات عدة مجال إعداد الكوادر لقطاع الطاقة في دول "بريكس"، وذلك في إطار منصة أبحاث الطاقة الخاصة بالدول الأعضاء في المجموعة، ومع توسع "بريكس" هذا العام ليشمل 10 دول، نخطط لإعداد الجزء الثاني من الدراسة المتعلقة بتطوير المهارات في سياق انتقال الطاقة".
وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، ندعم بنشاط التعاون الشبابي في مجال الطاقة ضمن إطار "بريكس". فعلى سبيل المثال، خلال القمة السابعة للشباب في قطاع الطاقة لـ"بريكس"، التي ستُعقد هذا العام في البرازيل، سيقدم الخبراء الشباب في الطاقة النووية والتقنيات تقريرًا أُعد بالتعاون مع الشباب المحترفين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)".
أجرى المقابلة: محمد حميدة
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