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https://sarabic.ae/20250226/تفاصيل-ختام-المنتدى-الدولي-للشباب-حول-التقنيات-النووية-الخضراء-في-مصر-صور-1098207726.html
تفاصيل ختام المنتدى الدولي للشباب حول التقنيات النووية الخضراء في مصر.. صور
تفاصيل ختام المنتدى الدولي للشباب حول التقنيات النووية الخضراء في مصر.. صور
سبوتنيك عربي
استضافت مكتبة الإسكندرية المصرية، اليوم الأربعاء، المنتدى الدولي الأول حول التقنيات النووية الخضراء بمشاركة دولية واسعة تخطت أكثر من 25 دولة حول العالم. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T17:41+0000
2025-02-26T17:41+0000
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وشارك في المنتدى أكثر من 300 شاب من المتخصصين والطلاب والقادة العالميين من 25 دولة ومنظمة دولية، وتركزت المناقشات الرئيسية بين المشاركين وضيوف المنتدى حول دور التقنيات النووية في خدمة البشرية وأهميتها في التحول نحو الطاقة الخضراء.وخلال حفل الافتتاح الرسمي، ألقى كبار مسؤولي الصناعة النووية وممثلو الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع العلمي كلمات ترحيبية، موجهين رسائل دعم إلى الجيل الجديد من العاملين في القطاع النووي في مصر والعالم.ومن بين المتحدثين الرئيسيين: الدكتور محمد دويدار، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، والدكتور أحمد عبد الله زيد حجاب، مدير مكتبة الإسكندرية، والسيد أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة "روسآتوم".وخلال كلمتها، أكدت السيدة تاتيانا تيرينتيفا، نائبة المدير العام للموارد البشرية في "روسآتوم"، على "أهمية الطاقة النووية باعتبارها تمثل الرئة الثانية لكوكبنا، حيث تساهم بنسبة 25% من إجمالي توليد الكهرباء منخفضة الكربون في العالم، وفي تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تعادل الامتصاص الذي توفره جميع غابات الأرض مجتمعة".وأعربت عن فخر بلادها بأن "محطاتنا النووية تنتج طاقة نظيفة وخضراء، حيث تمتص المحطات النووية الروسية التصميم أكثر من 210 مليون طن من الكربون، وهو إنجاز نفخر به كجزء من مساهمة الطاقة النووية في الحفاظ على البيئة وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة".فيما أوضح محمد دويدار، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، أن "مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، الذي يجسد الشراكة الاستراتيجية بين هيئة المحطات النووية وروساتوم، هو أكثر من مجرد مصدر للطاقة؛ فهو محرك للتقدم والاستدامة والتميز العلمي".وأشار إلى أن "رؤيتنا المشتركة لمستقبل يقوم على الابتكار والتعاون، وخبرات والتزام كل من هيئة المحطات النووية وروساتوم تساهم في تشكيل عصر جديد لمصر، حيث تصبح الطاقة النووية فيه ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وتعزيز أمن الطاقة، ودفع عجلة التطور التكنولوجي".وأتيحت الفرصة لطلاب الجامعات المصرية والموظفين الشباب في القطاع النووي لاستكشاف المسارات المهنية المتاحة في هذا المجال، والتعرف على برامج التطوير المهني المقدمة من الجامعات التكنولوجية الرائدة في كل من روسيا ومصر، بالإضافة إلى الاطلاع على الوظائف المتاحة لدى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر.وضمت قائمة المتحدثين الرئيسيين في المنتدى كل من ميخائيل شوداكوف، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت" ورئيس مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.يُعقد المنتدى للمرة الأولى، ويهدف إلى نشر الوعي حول التقنيات النووية وإبراز إمكانيات الصناعة النووية في مصر، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع الحيوي. وينظم المنتدى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر (NPPA) بالشراكة مع مؤسسة "روسآتوم".ويشار إلى أن محطة الضبعة للطاقة النووية تعد أول محطة نووية في القارة الإفريقية وأحد أكبر مشاريع البناء النووي في العالم. وتقع المحطة في مدينة الضبعة على الساحل الشمالي لمصر، على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.تتألف المحطة من أربعة مفاعلات نووية من نوع VVER-1200، بطاقة إنتاجية تبلغ 1200 ميجاوات لكل مفاعل، وهي من أحدث تقنيات الجيل الثالث+ التي توفر أعلى معايير السلامة. يعمل أربعة مفاعلات من هذا النوع حاليًا في روسيا، ومفاعل واحد في بيلاروسيا، مع مشاريع مماثلة قيد التنفيذ في تركيا، المجر، الصين، الهند، وبنغلاديش.ومن المتوقع أن تنتج المحطة 37 مليار كيلوواط ساعة سنويا، ما يعادل تشغيل واحدة من كل عشر لمبات في مصر باستخدام طاقة نووية نظيفة.
https://sarabic.ae/20250226/رئيس-هيئة-المحطات-النووية-المصري-يشيد-بالتعاون-مع-روسيا-في-مشروع-الضبعة-1098186615.html
https://sarabic.ae/20250204/السفير-الروسي-في-مصر-محطة-الضبعة-النووية-ستدخل-الخدمة-بحلول-نهاية-فبراير-2030-1097452885.html
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حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, العالم العربي, الأخبار, محطة الضبعة النووية
حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, العالم العربي, الأخبار, محطة الضبعة النووية

تفاصيل ختام المنتدى الدولي للشباب حول التقنيات النووية الخضراء في مصر.. صور

17:41 GMT 26.02.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA المنتدى الدولي للشباب حول التقنيات النووية الخضراء في مصر
المنتدى الدولي للشباب حول التقنيات النووية الخضراء في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
حصري
استضافت مكتبة الإسكندرية المصرية، اليوم الأربعاء، المنتدى الدولي الأول حول التقنيات النووية الخضراء بمشاركة دولية واسعة تخطت أكثر من 25 دولة حول العالم.
وشارك في المنتدى أكثر من 300 شاب من المتخصصين والطلاب والقادة العالميين من 25 دولة ومنظمة دولية، وتركزت المناقشات الرئيسية بين المشاركين وضيوف المنتدى حول دور التقنيات النووية في خدمة البشرية وأهميتها في التحول نحو الطاقة الخضراء.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA المنتدى الدولي للشباب حول التقنيات النووية الخضراء في مصر
المنتدى الدولي للشباب حول التقنيات النووية الخضراء في مصر - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المنتدى الدولي للشباب حول التقنيات النووية الخضراء في مصر
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA المنتدى الدولي للشباب حول التقنيات النووية الخضراء في مصر
المنتدى الدولي للشباب حول التقنيات النووية الخضراء في مصر - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المنتدى الدولي للشباب حول التقنيات النووية الخضراء في مصر
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA المنتدى الدولي للشباب حول التقنيات النووية الخضراء في مصر
المنتدى الدولي للشباب حول التقنيات النووية الخضراء في مصر - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المنتدى الدولي للشباب حول التقنيات النووية الخضراء في مصر
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA المنتدى الدولي للشباب حول التقنيات النووية الخضراء في مصر
المنتدى الدولي للشباب حول التقنيات النووية الخضراء في مصر - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المنتدى الدولي للشباب حول التقنيات النووية الخضراء في مصر
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA المنتدى الدولي للشباب حول التقنيات النووية الخضراء في مصر
المنتدى الدولي للشباب حول التقنيات النووية الخضراء في مصر - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المنتدى الدولي للشباب حول التقنيات النووية الخضراء في مصر
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA المنتدى الدولي للشباب حول التقنيات النووية الخضراء في مصر
المنتدى الدولي للشباب حول التقنيات النووية الخضراء في مصر - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المنتدى الدولي للشباب حول التقنيات النووية الخضراء في مصر
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA المنتدى الدولي للشباب حول التقنيات النووية الخضراء في مصر
المنتدى الدولي للشباب حول التقنيات النووية الخضراء في مصر - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المنتدى الدولي للشباب حول التقنيات النووية الخضراء في مصر
1/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المنتدى الدولي للشباب حول التقنيات النووية الخضراء في مصر
2/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المنتدى الدولي للشباب حول التقنيات النووية الخضراء في مصر
3/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المنتدى الدولي للشباب حول التقنيات النووية الخضراء في مصر
4/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المنتدى الدولي للشباب حول التقنيات النووية الخضراء في مصر
5/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المنتدى الدولي للشباب حول التقنيات النووية الخضراء في مصر
6/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المنتدى الدولي للشباب حول التقنيات النووية الخضراء في مصر
7/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المنتدى الدولي للشباب حول التقنيات النووية الخضراء في مصر
وخلال حفل الافتتاح الرسمي، ألقى كبار مسؤولي الصناعة النووية وممثلو الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع العلمي كلمات ترحيبية، موجهين رسائل دعم إلى الجيل الجديد من العاملين في القطاع النووي في مصر والعالم.
ومن بين المتحدثين الرئيسيين: الدكتور محمد دويدار، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، والدكتور أحمد عبد الله زيد حجاب، مدير مكتبة الإسكندرية، والسيد أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة "روسآتوم".
الدكتور محمد دويدار، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
رئيس هيئة المحطات النووية المصري يشيد بالتعاون مع روسيا في مشروع الضبعة
09:26 GMT
وخلال كلمتها، أكدت السيدة تاتيانا تيرينتيفا، نائبة المدير العام للموارد البشرية في "روسآتوم"، على "أهمية الطاقة النووية باعتبارها تمثل الرئة الثانية لكوكبنا، حيث تساهم بنسبة 25% من إجمالي توليد الكهرباء منخفضة الكربون في العالم، وفي تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تعادل الامتصاص الذي توفره جميع غابات الأرض مجتمعة".
وأعربت عن فخر بلادها بأن "محطاتنا النووية تنتج طاقة نظيفة وخضراء، حيث تمتص المحطات النووية الروسية التصميم أكثر من 210 مليون طن من الكربون، وهو إنجاز نفخر به كجزء من مساهمة الطاقة النووية في الحفاظ على البيئة وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة".
فيما أوضح محمد دويدار، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، أن "مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، الذي يجسد الشراكة الاستراتيجية بين هيئة المحطات النووية وروساتوم، هو أكثر من مجرد مصدر للطاقة؛ فهو محرك للتقدم والاستدامة والتميز العلمي".
وأشار إلى أن "رؤيتنا المشتركة لمستقبل يقوم على الابتكار والتعاون، وخبرات والتزام كل من هيئة المحطات النووية وروساتوم تساهم في تشكيل عصر جديد لمصر، حيث تصبح الطاقة النووية فيه ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وتعزيز أمن الطاقة، ودفع عجلة التطور التكنولوجي".
وأتيحت الفرصة لطلاب الجامعات المصرية والموظفين الشباب في القطاع النووي لاستكشاف المسارات المهنية المتاحة في هذا المجال، والتعرف على برامج التطوير المهني المقدمة من الجامعات التكنولوجية الرائدة في كل من روسيا ومصر، بالإضافة إلى الاطلاع على الوظائف المتاحة لدى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر.
صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية بمصر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
السفير الروسي في مصر: محطة الضبعة النووية ستدخل الخدمة بحلول نهاية فبراير 2030
4 فبراير, 09:16 GMT
وضمت قائمة المتحدثين الرئيسيين في المنتدى كل من ميخائيل شوداكوف، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت" ورئيس مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.
يُعقد المنتدى للمرة الأولى، ويهدف إلى نشر الوعي حول التقنيات النووية وإبراز إمكانيات الصناعة النووية في مصر، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع الحيوي. وينظم المنتدى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر (NPPA) بالشراكة مع مؤسسة "روسآتوم".
ويشار إلى أن محطة الضبعة للطاقة النووية تعد أول محطة نووية في القارة الإفريقية وأحد أكبر مشاريع البناء النووي في العالم. وتقع المحطة في مدينة الضبعة على الساحل الشمالي لمصر، على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
تتألف المحطة من أربعة مفاعلات نووية من نوع VVER-1200، بطاقة إنتاجية تبلغ 1200 ميجاوات لكل مفاعل، وهي من أحدث تقنيات الجيل الثالث+ التي توفر أعلى معايير السلامة. يعمل أربعة مفاعلات من هذا النوع حاليًا في روسيا، ومفاعل واحد في بيلاروسيا، مع مشاريع مماثلة قيد التنفيذ في تركيا، المجر، الصين، الهند، وبنغلاديش.
ومن المتوقع أن تنتج المحطة 37 مليار كيلوواط ساعة سنويا، ما يعادل تشغيل واحدة من كل عشر لمبات في مصر باستخدام طاقة نووية نظيفة.
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