انطلاق فعاليات "منتدى الشباب الدولي للتكنولوجيا النووية المستدامة" في مكتبة الإسكندرية
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق فعاليات "منتدى الشباب الدولي للتكنولوجيا النووية المستدامة" في مكتبة الإسكندرية
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات "منتدى الشباب الدولي للتكنولوجيا النووية المستدامة" في مكتبة الإسكندرية بمصر، والذي تنظمه هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع المؤسسة الروسية الحكومية للطاقة الذرية "روساتوم".
وخلال كلمته الافتتاحية في المنتدى، أكد مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور أحمد زايد، على أهمية التعاون المصري الروسي، مشيدا بالتعاون في إطار مشروع الضبعة النووي وما يحققه في إطار التنمية المستدامة.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق فعاليات منتدى الشباب الدولي للتكنولوجيا النووية المستدامة " بمكتبة الأسكندرية
انطلاق فعاليات منتدى الشباب الدولي للتكنولوجيا النووية المستدامة " بمكتبة الأسكندرية
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ويعقد المنتدى في إطار التعاون بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وبين شركة "روساتوم" الروسية لتنفيذ محطة الضبعة النووية في محافظة مطروح وفي ضوء أهمية التقنيات النووية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق القبول المجتمعي للمشروع والتعريف به محليا ودوليا.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق فعاليات منتدى الشباب الدولي للتكنولوجيا النووية المستدامة " بمكتبة الأسكندرية
انطلاق فعاليات منتدى الشباب الدولي للتكنولوجيا النووية المستدامة " بمكتبة الأسكندرية
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تتضمن فعاليات المنتدى حلقات نقاشية حول أهمية المشروع النووي المصري ومبادئ الطاقة النووية بين الخبراء والأجيال الشابة من مصر وجميع أنحاء العالم، ومناقشة دور التقنيات النووية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق فعاليات منتدى الشباب الدولي للتكنولوجيا النووية المستدامة " بمكتبة الأسكندرية
انطلاق فعاليات منتدى الشباب الدولي للتكنولوجيا النووية المستدامة " بمكتبة الأسكندرية
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
يشارك في المنتدى أكثر من 300 من المهنيين الشباب والطلاب والقادة العالميين من مختلف البلدان لمناقشة مستقبل التكنولوجيا النووية الخضراء بشكل مشترك.
2 ديسمبر 2024, 09:53 GMT
ويوفر المنتدى منصة للطلاب والقادة الشباب لتقديم بحوث مبتكرة ومناقشة الفرص الوظيفية والمشاركة في ورش عمل حول التحول إلى الطاقة الخضراء والطاقة المستدامة.