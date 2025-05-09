بمشاركة زعماء العالم... عرض عسكري مهيب بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية... فيديو

شهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، عرضا عسكريا مهيبا في الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بمشاركة صنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.
في تمام الساعة 10:00 صباحًا دقت الأجراس وبدأ العرض العسكري، حيث تم إحضار العلم الوطني لروسيا الاتحادية، وراية المعركة لفرقة البندقية رقم 150 إلى الساحة الحمراء.
أصبح هذا العلم الأحمر المقدس، الذي رفع في ربيع عام 1945، فوق برلين المهزومة، الرمز الرئيسي للانتصار على الفاشية إلى الأبد بالنسبة للشعب الروسي بأكمله.
وصول وزير الدفاع الروسي
افتتح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر. وبدأ العرض بقيادة القائد العام للقوات البرية، الجنرال أوليغ ساليكوف. وبدأت أطقم العرض التابعة لقوات حامية موسكو في القيام بجولة.
📹 وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلوسوؤف، يصل العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر
وشارك في العرض العسكري أكثر من 11500 عسكري من وزارة الدفاع في روسيا الاتحادية، وأجهزة الأمن الأخرى، جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ووزارة الطوارئ الروسية، وحرس الأمن الروسي. ويشارك في العملية العسكرية الخاصة أكثر من ألف ونصف عسكري من أطقم العرض.
وتوجه وزير الدفاع أندريه بيلؤوسوف لتحية جنود القوات البرية.
تحية فوج القوات البرية
خلال العملية العسكرية الخاصة، اكتسبت القوات البرية خبرة قتالية متقدمة لا تقدر بثمن، مما يسمح لها بالوصول إلى مستوى جديد وأعلى من تدريب الوحدات والفرق العسكرية.
وهنأ وزير الدفاع وحدات العرض للقوات الجوفضائية. وتدعم أفراد القوات الجوفضائية العمليات القتالية للقوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة بأسلحة عالية الدقة وكل قوتهم النارية، ويدمرون الأهداف الاستراتيجية ومعدات العدو في العمق الخلفي وعلى الحافة الأمامية.
ومر رتل من مركبات القتال المشاة "بي إم بي-3" ومركبات قتال للمشاة المتقدمة على منصة "كورغانيتس-25" المجنزرة مع وحدة القتال "إيبوخا" التابعة للواء 27 للحرس سيفاستوبو. وتولى المقدم ستانيسلاف جوكوف قيادة طاقم العرض. ومر صف من الدبابات القتالية الرئيسية "بي زد إم تي-72" من فوج الدبابات الأول.
وعرضت صواريخ عالية الدقة من طراز "إسكندر-إم"، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة: "أورلان-10"، "أورلان-30"، "لانتسيت-51"، "لانتسيت-52"، "هاربي" و"غيران".
واستعرضت القوات الجوفضائية أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-400" من فوج الصواريخ المضادة للطائرات التابع للحرس 584 تحت قيادة الرائد أليكسي كريفوروتكو.
العرض الجوي
حلقت في السماء فرق "الماس الكوبي" كجزء من مجموعات الاستعراض الجوي وفرقة "الفرسان الروس" و"السويفتس" على مقاتلات "سو-30" و"ميغ-29".
وكما جرت العادة، شاركت ست طائرات هجومية من طراز "سو-25" في تشكيل العرض العسكري، حيث تلون سماء العاصمة بألوان العلم الوطني لروسيا الاتحادية.
وفي ختام العرض العسكري، أدت الأوركسترا المشتركة أغنية "يوم النصر".
يوم النصر في الحرب الوطنية العظمى 1941 - 1945
تحتفل روسيا سنويا في الـ9 من مايو/ أيار بعيدها الوطني "يوم النصر"، الذي يقام لإحياء ذكرى النهاية المنتصرة للحرب الوطنية العظمى 1941- 1945.
بدأت الحرب الوطنية العظمى، التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، فجر يوم 22 يونيو/ حزيران 1941، عندما هاجمت ألمانيا النازية الاتحاد السوفييتي، منتهكة بذلك المعاهدات السوفييتية الألمانية لعام 1939. وانضمت إيطاليا ورومانيا إلى جانب ألمانيا، ثم سلوفاكيا في 23 يونيو، وفنلندا في 25 يونيو، والمجر في 27 يونيو، والنرويج في 16 أغسطس/آب.
واستمرت الحرب لمدة 4 سنوات تقريبًا وأصبحت أكبر صراع مسلح والأكثر دموية في تاريخ البشرية.
وقاتل على الجبهة التي امتدت من بارنتس إلى البحر الأسود، من 8 ملايين إلى 13 مليون شخص على كلا الجانبين، في فترات مختلفة من الحرب، بمشاركة من 6 آلاف إلى 20 ألف وحدة من المركبات المدرعة، ومن 85 ألفا إلى 165 ألف مدفع وقذائف هاون، ومن 7 آلاف إلى 19 ألف طائرة.
وركّز النازيون في خططهم العدوانية على "الحرب الخاطفة"، التي تتمثل بـ"هزيمة الجيش الأحمر في غضون شهر ونصف إلى شهرين، والاستيلاء على موسكو ولينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليًا)، والمناطق الصناعية في الجزء الأوروبي من الاتحاد السوفييتي، والوصول إلى خط أرخانغيلسك - فولغا، وإنهاء الحرب مع الاتحاد السوفييتي منتصرًا بشن ضربات جوية قوية على المناطق الصناعية في جبال الأورال". كما تضمنت خططهم تفكيك الاتحاد السوفييتي، وفصل أوكرانيا وبيلاروسيا ودول البلطيق وشبه جزيرة القرم ومولدوفا والقوقاز عنه.
لكن آمال المحتلين النازيين في تحقيق "نصر سريع" على الشعب السوفييتي في حملة قصيرة باءت بالفشل، إذ أنهكت القوات السوفييتية العدو في معارك دامية، ما أجبره على الانتقال إلى الدفاع على طول الجبهة الألمانية السوفييتية بأكملها، ثم ألحقت بالعدو عددًا من الهزائم الكبرى.
وهزمت القوات السوفيتية، القوات الفاشية في معارك كبرى بالقرب من موسكو، وستالينغراد (فولغوغراد حاليًا)، ولينينغراد (سانت بطرسبورع حاليا)، وكورسك بولغ ودنيبر وبيلاروسيا ودول البلطيق. وبعد أن قامت بتطهير أراضي الاتحاد السوفييتي من العدو، وبالتعاون مع جيوش حلفاء التحالف المناهض لهتلر، تمكن الجيش الأحمر في عام 1945، من إكمال هزيمة ألمانيا النازية وتحرير بلدان أوروبا من الاحتلال.
ونفذت القوات السوفييتية عمليات هجومية حاسمة على جبهة يبلغ طولها ألف كيلومتر، وانتشرت على عمق يصل إلى مئات الكيلومترات.
وعلى الجبهة السوفيتية الألمانية، عانت ألمانيا النازية من أكبر الخسائر، إذ تمكنت القوات السوفييتية من الاستيلاء على 607 فرق معادية وهزيمتها، وبلغت الخسائر التي لا يمكن تعويضها لألمانيا وحلفائها على الجبهة السوفييتية الألمانية أكثر من 8.5 ملايين شخص، وتم الاستيلاء على أكثر من 75% من كافة الأسلحة والمعدات العسكرية للعدو وتدميرها.
وجاء انتصار الاتحاد السوفييتي بثمن باهظ التكلفة، إذ بلغ إجمالي الخسائر البشرية (خلال الحرب بأكملها) للشعب السوفييتي نحو 27 مليون شخص، ودمر المحتلون النازيون 1710 مدينة وبلدة، وأكثر من 70 ألف قرية وتجمع سكني بشكل كامل أو جزئي.
وانتهت الحرب الوطنية العظمى، التي أصبحت مأساة بالنسبة لكل عائلة سوفييتية تقريبًا، بانتصار الاتحاد السوفييتي. وتم التوقيع على وثيقة الاستسلام غير المشروط من قبل ألمانيا النازية، في إحدى ضواحي العاصمة برلين، في 8 مايو عام 1945 في الساعة 22:43 بتوقيت وسط أوروبا (9 مايو في الساعة 00:43 بتوقيت موسكو).
وبدأ الاحتفال بتاريخ الإعلان الرسمي عن توقيع الاستسلام (8 مايو في أوروبا الغربية والولايات المتحدة، 9 مايو في الاتحاد السوفييتي) باعتباره يوم النصر في أوروبا والاتحاد السوفييتي على التوالي.
وأُعلن يوم 9 مايو يوم النصر على ألمانيا النازية في الاتحاد السوفييتي، بموجب مرسوم صادر عن رئاسة مجلس السوفييت الأعلى للاتحاد السوفييتي في 8 مايو 1945. وأعلنت الوثيقة يوم 9 مايو "يومًا للاحتفال الوطني" تخليدًا للنهاية المنتصرة للحرب الوطنية العظمى للشعب السوفييتي ضد الغزاة النازيين والانتصارات التاريخية للجيش الأحمر، والتي تُوجت بالهزيمة الكاملة لألمانيا النازية، التي أعلنت استسلامها غير المشروط، ويوم عطلة رسمية.