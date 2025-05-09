80 عاما من الفخر... موسكو تحتفل بالنصر على النازية بعرض عسكري مرتقب

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بث مباشر... العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية... فيديو
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
08:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:32 GMT
15 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطها إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
243 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
العلم السوفياتي على الريخستاغ الألماني - اندحار المانيا النازية
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
16:03 GMT
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80 عاما من الفخر... موسكو تحتفل بالنصر على النازية بعرض عسكري مرتقب
80 عاما من الفخر... موسكو تحتفل بالنصر على النازية بعرض عسكري مرتقب
سبوتنيك عربي
يترقب العالم أجمع العرض العسكري المهيب المعتاد في الساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة صباحا، بمناسبة الذكرى الـ80... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T05:48+0000
2025-05-09T06:53+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
عيد النصر
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ويشارك في العرض مختلف التشكيلات العسكرية الروسية، البرية منها والبحرية والجوية، وفرق المراسم العسكرية، والمدارس الحربية وصنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.وتحتفل روسيا سنويا في الـ9 من مايو/ أيار بعيدها الوطني "يوم النصر"، الذي يقام لإحياء ذكرى النهاية المنتصرة للحرب الوطنية العظمى 1941- 1945.واستمرت الحرب لمدة 4 سنوات تقريبًا وأصبحت أكبر صراع مسلح والأكثر دموية في تاريخ البشرية.وأُعلن يوم 9 مايو يوم النصر على ألمانيا النازية في الاتحاد السوفييتي، بموجب مرسوم صادر عن رئاسة مجلس السوفييت الأعلى للاتحاد السوفييتي في 8 مايو 1945. وأعلنت الوثيقة يوم 9 مايو "يومًا للاحتفال الوطني" تخليدًا للنهاية المنتصرة للحرب الوطنية العظمى للشعب السوفييتي ضد الغزاة النازيين والانتصارات التاريخية للجيش الأحمر، والتي تُوجت بالهزيمة الكاملة لألمانيا النازية، التي أعلنت استسلامها غير المشروط، ويوم عطلة رسمية.وبدأ عدد من زعماء العالم، منهم رؤساء الصين والبرازيل وصربيا وغيرهم، يوم أمس الأربعاء، بالتوافد إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية، يوم 9 مايو/ أيار الجاري.
https://sarabic.ae/20250508/الرئيسان-البيلاروسي-والكازاخستاني-يصلان-موسكو-للمشاركة-باحتفالات-عيد-النصر---1100304098.html
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موسكو... العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية
سبوتنيك عربي
موسكو... العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, عيد النصر
روسيا, أخبار روسيا اليوم, عيد النصر

80 عاما من الفخر... موسكو تحتفل بالنصر على النازية بعرض عسكري مرتقب

05:48 GMT 09.05.2025 (تم التحديث: 06:53 GMT 09.05.2025)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصور الجزء الجوي من بروفة العرض العسكري بمناسبة عيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) - الطائرات الهجومية "سو-25"
 الجزء الجوي من بروفة العرض العسكري بمناسبة عيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) - الطائرات الهجومية سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© Sputnik . Alexey Kudenko
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يترقب العالم أجمع العرض العسكري المهيب المعتاد في الساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة صباحا، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.
ويشارك في العرض مختلف التشكيلات العسكرية الروسية، البرية منها والبحرية والجوية، وفرق المراسم العسكرية، والمدارس الحربية وصنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.
© Ruptly
وتحتفل روسيا سنويا في الـ9 من مايو/ أيار بعيدها الوطني "يوم النصر"، الذي يقام لإحياء ذكرى النهاية المنتصرة للحرب الوطنية العظمى 1941- 1945.
وبدأت الحرب الوطنية العظمى، التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، فجر يوم 22 يونيو/ حزيران 1941، عندما هاجمت ألمانيا النازية الاتحاد السوفييتي، منتهكة بذلك المعاهدات السوفييتية الألمانية لعام 1939. وانضمت إيطاليا ورومانيا إلى جانب ألمانيا، ثم سلوفاكيا في 23 يونيو، وفنلندا في 25 يونيو، والمجر في 27 يونيو، والنرويج في 16 أغسطس/آب.
واستمرت الحرب لمدة 4 سنوات تقريبًا وأصبحت أكبر صراع مسلح والأكثر دموية في تاريخ البشرية.
وقاتل على الجبهة التي امتدت من بارنتس إلى البحر الأسود، من 8 ملايين إلى 13 مليون شخص على كلا الجانبين، في فترات مختلفة من الحرب، بمشاركة من 6 آلاف إلى 20 ألف وحدة من المركبات المدرعة، ومن 85 ألفا إلى 165 ألف مدفع وقذائف هاون، ومن 7 آلاف إلى 19 ألف طائرة.
محادثات بين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
الرئيسان البيلاروسي والكازاخستاني يصلان موسكو للمشاركة باحتفالات عيد النصر
أمس, 09:52 GMT
وأُعلن يوم 9 مايو يوم النصر على ألمانيا النازية في الاتحاد السوفييتي، بموجب مرسوم صادر عن رئاسة مجلس السوفييت الأعلى للاتحاد السوفييتي في 8 مايو 1945. وأعلنت الوثيقة يوم 9 مايو "يومًا للاحتفال الوطني" تخليدًا للنهاية المنتصرة للحرب الوطنية العظمى للشعب السوفييتي ضد الغزاة النازيين والانتصارات التاريخية للجيش الأحمر، والتي تُوجت بالهزيمة الكاملة لألمانيا النازية، التي أعلنت استسلامها غير المشروط، ويوم عطلة رسمية.
وبدأ عدد من زعماء العالم، منهم رؤساء الصين والبرازيل وصربيا وغيرهم، يوم أمس الأربعاء، بالتوافد إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية، يوم 9 مايو/ أيار الجاري.
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