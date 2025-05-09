https://sarabic.ae/20250509/80-عاما-من-الفخر-موسكو-تحتفل-بالنصر-على-النازية-بعرض-عسكري-مرتقب-بعد-ساعات-1100331480.html

80 عاما من الفخر... موسكو تحتفل بالنصر على النازية بعرض عسكري مرتقب

80 عاما من الفخر... موسكو تحتفل بالنصر على النازية بعرض عسكري مرتقب

سبوتنيك عربي

يترقب العالم أجمع العرض العسكري المهيب المعتاد في الساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة صباحا، بمناسبة الذكرى الـ80... 09.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-09T05:48+0000

2025-05-09T05:48+0000

2025-05-09T06:53+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

عيد النصر

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ويشارك في العرض مختلف التشكيلات العسكرية الروسية، البرية منها والبحرية والجوية، وفرق المراسم العسكرية، والمدارس الحربية وصنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.وتحتفل روسيا سنويا في الـ9 من مايو/ أيار بعيدها الوطني "يوم النصر"، الذي يقام لإحياء ذكرى النهاية المنتصرة للحرب الوطنية العظمى 1941- 1945.واستمرت الحرب لمدة 4 سنوات تقريبًا وأصبحت أكبر صراع مسلح والأكثر دموية في تاريخ البشرية.وأُعلن يوم 9 مايو يوم النصر على ألمانيا النازية في الاتحاد السوفييتي، بموجب مرسوم صادر عن رئاسة مجلس السوفييت الأعلى للاتحاد السوفييتي في 8 مايو 1945. وأعلنت الوثيقة يوم 9 مايو "يومًا للاحتفال الوطني" تخليدًا للنهاية المنتصرة للحرب الوطنية العظمى للشعب السوفييتي ضد الغزاة النازيين والانتصارات التاريخية للجيش الأحمر، والتي تُوجت بالهزيمة الكاملة لألمانيا النازية، التي أعلنت استسلامها غير المشروط، ويوم عطلة رسمية.وبدأ عدد من زعماء العالم، منهم رؤساء الصين والبرازيل وصربيا وغيرهم، يوم أمس الأربعاء، بالتوافد إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية، يوم 9 مايو/ أيار الجاري.

https://sarabic.ae/20250508/الرئيسان-البيلاروسي-والكازاخستاني-يصلان-موسكو-للمشاركة-باحتفالات-عيد-النصر---1100304098.html

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موسكو... العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية سبوتنيك عربي موسكو... العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية 2025-05-09T05:48+0000 true PT1S

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, عيد النصر