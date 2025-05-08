https://sarabic.ae/20250508/رئيس-جمهورية-صرب-البوسنة-يصل-إلى-موسكو-للمشاركة-في-فعاليات-الذكرى-الـ80-لعيد-النصر-1100302536.html
رئيس جمهورية صرب البوسنة يصل إلى موسكو للمشاركة في فعاليات الذكرى الـ80 لعيد النصر
رئيس جمهورية صرب البوسنة يصل إلى موسكو للمشاركة في فعاليات الذكرى الـ80 لعيد النصر
سبوتنيك عربي
وصل رئيس جمهورية صرب البوسنة، ميلوراد دوديك، إلى العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس، للمشاركة في فعاليات الذكرى الـ80 للنصر على النازية. 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T09:25+0000
2025-05-08T09:25+0000
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روسيا
عيد النصر
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موسكو - سبوتنيك. وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن دوديك وصل إلى موسكو ومن المتوقع أن يحضر العرض العسكري الذي سيجري في الساحة الحمراء بموسكو يوم غد 9 أيار/ مايو".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفاد المكتب الصحفي لرئاسة أوسيتيا الجنوبية، اليوم الخميس، بأن رئيس البلاد، آلان غاغلويف، حط رحاله في موسكو، للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي حققته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت الاتحاد السوفييتي، في 22 يونيو/ حزيران 1941.وبدأ عدد من زعماء العالم، منهم رؤساء الصين والبرازيل وصربيا وغيرهم، يوم أمس الأربعاء، بالتوافد إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية، يوم 9 مايو/ أيار الجاري.الرئيس الإثيوبي يصل إلى روسيا للمشاركة باحتفالات عيد النصر
https://sarabic.ae/20250508/شي-جين-بينغ-الصين-وروسيا-مستعدتان-للدفاع-عن-الحقيقة-بشأن-تاريخ-الحرب-الوطنية-العظمى-1100294751.html
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روسيا, عيد النصر
رئيس جمهورية صرب البوسنة يصل إلى موسكو للمشاركة في فعاليات الذكرى الـ80 لعيد النصر
09:25 GMT 08.05.2025 (تم التحديث: 09:56 GMT 08.05.2025)
وصل رئيس جمهورية صرب البوسنة، ميلوراد دوديك، إلى العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس، للمشاركة في فعاليات الذكرى الـ80 للنصر على النازية.
موسكو - سبوتنيك. وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن دوديك وصل إلى موسكو ومن المتوقع أن يحضر العرض العسكري الذي سيجري في الساحة الحمراء بموسكو يوم غد 9 أيار/ مايو".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفاد المكتب الصحفي لرئاسة أوسيتيا الجنوبية، اليوم الخميس، بأن رئيس البلاد، آلان غاغلويف، حط رحاله في موسكو، للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وقالت المكتب الصحفي، في بيان: "وصل الرئيس آلان غاغلوييف إلى موسكو، للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر العظيم بدعوة من رئيس روسيا فلاديمير بوتين".
وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي حققته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت الاتحاد السوفييتي، في 22 يونيو/ حزيران 1941.
وبدأ عدد من زعماء العالم، منهم رؤساء الصين والبرازيل وصربيا وغيرهم، يوم أمس الأربعاء، بالتوافد إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية، يوم 9 مايو/ أيار الجاري.