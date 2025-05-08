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الرئيس الإثيوبي يصل إلى روسيا للمشاركة باحتفالات عيد النصر
الرئيس الإثيوبي يصل إلى روسيا للمشاركة باحتفالات عيد النصر
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس الإثيوبي تايي أستكي سيلاسي إلى روسيا، اليوم الخميس، لحضور احتفالات الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، حسبما ذكرت قناة "روسيا 24"، على... 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T05:57+0000
2025-05-08T05:57+0000
روسيا
أخبار إثيوبيا
عيد النصر
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وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي حققته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت الاتحاد السوفييتي، في 22 يونيو/ حزيران 1941.وبدأ عدد من زعماء العالم، يوم أمس الأربعاء، بالتوافد إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية، يوم 9 مايو/ أيار الجاري.من المتوقع أن تستمر زيارة شي جين بينغ، إلى روسيا من 7 إلى 10 مايو الجاري، حيث سيشارك في احتفالات يوم النصر.ووصل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، ورئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، والرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ، الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، إلى روسيا للمشاركة بالاحتفال بيوم النصر على النازية.الكرملين عن محادثات بوتين وشي جين بينغ في موسكو: ستكون محادثة مطولة ومتعددة الصيغ
https://sarabic.ae/20250506/الكرملين-روسيا-سترد-إذا-واصلت-كييف-ضرباتها-خلال-هدنة-عيد-النصر-1100205742.html
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روسيا, أخبار إثيوبيا, عيد النصر
روسيا, أخبار إثيوبيا, عيد النصر

الرئيس الإثيوبي يصل إلى روسيا للمشاركة باحتفالات عيد النصر

05:57 GMT 08.05.2025
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مطار فنوكوفو الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
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وصل الرئيس الإثيوبي تايي أستكي سيلاسي إلى روسيا، اليوم الخميس، لحضور احتفالات الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، حسبما ذكرت قناة "روسيا 24"، على الهواء مباشرة.
وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي حققته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت الاتحاد السوفييتي، في 22 يونيو/ حزيران 1941.
وبدأ عدد من زعماء العالم، يوم أمس الأربعاء، بالتوافد إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية، يوم 9 مايو/ أيار الجاري.
ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى مطار "فنوكوفو" في العاصمة الروسية موسكو، حوالي الساعة 6:00 مساء اليوم بتوقيت موسكو، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
من المتوقع أن تستمر زيارة شي جين بينغ، إلى روسيا من 7 إلى 10 مايو الجاري، حيث سيشارك في احتفالات يوم النصر.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
الكرملين: روسيا سترد إذا واصلت كييف ضرباتها خلال هدنة عيد النصر
6 مايو, 10:41 GMT
ووصل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى موسكو للمشاركة في الفعاليات التذكارية تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، وهبطت طائرة الزعيم البرازيلي في مطار "فنوكوفو" في العاصمة الروسية، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
ووصل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، ورئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، والرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ، الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، إلى روسيا للمشاركة بالاحتفال بيوم النصر على النازية.
الكرملين عن محادثات بوتين وشي جين بينغ في موسكو: ستكون محادثة مطولة ومتعددة الصيغ
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