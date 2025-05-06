https://sarabic.ae/20250506/الكرملين-روسيا-سترد-إذا-واصلت-كييف-ضرباتها-خلال-هدنة-عيد-النصر-1100205742.html

الكرملين: روسيا سترد إذا واصلت كييف ضرباتها خلال هدنة عيد النصر

الكرملين: روسيا سترد إذا واصلت كييف ضرباتها خلال هدنة عيد النصر

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا سترد بشكل مناسب إذا استمرت كييف في محاولة توجيه ضربات ضد روسيا، خلال أيام وقف إطلاق النار في... 06.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-06T10:41+0000

2025-05-06T10:41+0000

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وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع، مبادرة الرئيس بوتين لهدنة مؤقتة خلال الأعياد ذات صلة. وقد أصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة التعليمات اللازمة. ولكن أود هنا تذكيركم بموقفنا. سيتوقف إطلاق النار، ولكن إذا لم يبد نظام كييف أي رد فعل بالمثل، واستمرت محاولات استهداف مواقعنا أو منشآتنا، فسيتم الرد المناسب فورًا".وأعلنت روسيا، بقرار من الرئيس بوتين، وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر: من منتصف ليل 7-8 مايو/ أيار حتى منتصف ليل 10-11 مايو/ أيار. وخلال هذه الفترة، ستتوقف جميع العمليات العسكرية، بحسب ما أفاد الكرملين.وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنه في حال حدوث استفزاز حقيقي في يوم النصر من جانب أوكرانيا، فلا أحد يستطيع ضمان حلول يوم 10 مايو (اليوم التالي للاحتفال) في كييف، وهذا ما يفهمه زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي.يذكر أن زيلينسكي رفض عرض روسيا بوقف إطلاق النار، خلال الذكرى الثمانين للنصر، قائلا إن كييف لا تستطيع ضمان سلامة الضيوف الأجانب الذين سيأتون إلى موسكو لحضور العرض العسكري في التاسع من مايو.نيبينزيا: روسيا مستعدة لمفاوضات مباشرة مع كييف رغم مشاكل شرعية زيلينسكيلافروف: اقتراح بوتين لهدنة عيد النصر هو بداية مفاوضات مباشرة مع كييف دون شروط مسبقة

https://sarabic.ae/20250503/الكرملين-هدنة-عيد-النصر-اختبار-لاستعداد-كييف-للتوصل-إلى-تسوية-سلمية-1100129633.html

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