https://sarabic.ae/20250503/روسيا-ترد-على-تصريحات-زيلينسكي-بشأن-سلامة-المشاركين-الأجانب-في-احتفالات-9-مايو-1100127436.html

روسيا ترد على تصريحات زيلينسكي بشأن سلامة المشاركين الأجانب في احتفالات 9 مايو

روسيا ترد على تصريحات زيلينسكي بشأن سلامة المشاركين الأجانب في احتفالات 9 مايو

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنه في حال حدوث استفزاز حقيقي في يوم النصر من جانب أوكرانيا، فلا أحد يستطيع ضمان حلول يوم 10 مايو/ أيار... 03.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-03T11:34+0000

2025-05-03T11:34+0000

2025-05-03T11:57+0000

روسيا

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وكتب ميدفيديف عبر قناته على "تليغرام": "إن الصئبان (الطفيليات- يقصد نظام كييف)، تدرك أنه في حال وقوع استفزاز حقيقي في يوم النصر، فلا أحد يستطيع ضمان حلول العاشر من مايو/أيار في كييف".ورفض الرئيس الأوكراني زيلينسكي، عرض روسيا بوقف إطلاق النار، خلال الذكرى الثمانين للنصر، قائلا إن كييف لا تستطيع ضمان سلامة الضيوف الأجانب الذين سيأتون إلى موسكو لحضور العرض العسكري في التاسع من مايو/أيار، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس في وقت سابق، والتي كان مراسلها من بين مجموعة الصحفيين الذين سمعوا هذا التصريح من رئيس نظام كييف.كما انتهك نظام زيلينسكي وقف إطلاق النار السابق في عيد الفصح، رغم أنه وافق عليه قبل أن يبدأ، بعد تردد علني.وصرح الرئيس بأنه يفترض أن أوكرانيا ستحذو حذو روسيا، وفي الوقت نفسه، أشار بوتين إلى أن القوات الروسية يجب أن تكون مستعدة، لصد الانتهاكات المحتملة لوقف إطلاق النار والاستفزازات من جانب العدو.وذكرت وزارة الدفاع الروسية لاحقا أنه تم تسجيل 4.9 ألف انتهاك من قبل الجانب الأوكراني خلال وقف إطلاق النار.بوتين: الذكرى الثمانون للنصر توحد ملايين البشر على كوكب الأرضلافروف: اقتراح بوتين لهدنة عيد النصر هو بداية مفاوضات مباشرة مع كييف دون شروط مسبقة

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