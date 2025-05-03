روسيا ترد على تصريحات زيلينسكي بشأن سلامة المشاركين الأجانب في احتفالات 9 مايو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:28 GMT
16 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
استمرار التوتر بين إثيوبيا واريتريا مع مخاوف من اندلاع حرب بين الجارتين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
حرب النازيين على الأديان ودور الكنيسة الارثوذوكسية الروسية في مواجهة العدوان الألماني
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
العنف الجنسي.. بين القوانين والنفس البشرية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الهدف الحقيقي للتدخل الإسرائيلي في اشتباكات ريف دمشق؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
توتر في إسرائيل بعد حديث نتنياهو بأن الانتصار في غزة أهم من إعادة المحتجزين، والتز: عملية السلام في أوكرانيا تتقدم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تقف وراء الاقتتال في سوريا لكي تستثمر فيه وتحقق أهدافها الاستراتيجية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتجه أوروبا نحو الصين لمواجهة حرب ترامب التجارية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تقف وراء الاقتتال في سوريا لكي تستثمر فيه وتحقق أهدافها الاستراتيجية
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتجه أوروبا نحو الصين لمواجهة حرب ترامب التجارية؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
12:14 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
16:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
ملفات ساخنة
هجوم إسرائيلي على قافلة مساعدات إنسانية كانت متجهة لغزة وسط صمت دولي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
العنف الجنسي.. بين القوانين والنفس البشرية
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250503/روسيا-ترد-على-تصريحات-زيلينسكي-بشأن-سلامة-المشاركين-الأجانب-في-احتفالات-9-مايو-1100127436.html
روسيا ترد على تصريحات زيلينسكي بشأن سلامة المشاركين الأجانب في احتفالات 9 مايو
روسيا ترد على تصريحات زيلينسكي بشأن سلامة المشاركين الأجانب في احتفالات 9 مايو
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنه في حال حدوث استفزاز حقيقي في يوم النصر من جانب أوكرانيا، فلا أحد يستطيع ضمان حلول يوم 10 مايو/ أيار... 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T11:34+0000
2025-05-03T11:57+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/09/1076817107_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ec5dd3a9d907d1009dbfdaed079ed658.jpg
وكتب ميدفيديف عبر قناته على "تليغرام": "إن الصئبان (الطفيليات- يقصد نظام كييف)، تدرك أنه في حال وقوع استفزاز حقيقي في يوم النصر، فلا أحد يستطيع ضمان حلول العاشر من مايو/أيار في كييف".ورفض الرئيس الأوكراني زيلينسكي، عرض روسيا بوقف إطلاق النار، خلال الذكرى الثمانين للنصر، قائلا إن كييف لا تستطيع ضمان سلامة الضيوف الأجانب الذين سيأتون إلى موسكو لحضور العرض العسكري في التاسع من مايو/أيار، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس في وقت سابق، والتي كان مراسلها من بين مجموعة الصحفيين الذين سمعوا هذا التصريح من رئيس نظام كييف.كما انتهك نظام زيلينسكي وقف إطلاق النار السابق في عيد الفصح، رغم أنه وافق عليه قبل أن يبدأ، بعد تردد علني.وصرح الرئيس بأنه يفترض أن أوكرانيا ستحذو حذو روسيا، وفي الوقت نفسه، أشار بوتين إلى أن القوات الروسية يجب أن تكون مستعدة، لصد الانتهاكات المحتملة لوقف إطلاق النار والاستفزازات من جانب العدو.وذكرت وزارة الدفاع الروسية لاحقا أنه تم تسجيل 4.9 ألف انتهاك من قبل الجانب الأوكراني خلال وقف إطلاق النار.بوتين: الذكرى الثمانون للنصر توحد ملايين البشر على كوكب الأرضلافروف: اقتراح بوتين لهدنة عيد النصر هو بداية مفاوضات مباشرة مع كييف دون شروط مسبقة
https://sarabic.ae/20250428/زعماء-العالم-الذين-أكدوا-مشاركتهم-في-عرض-9-مايو-عيد-النصر-في-موسكو-1099977156.html
https://sarabic.ae/20250429/الكرملين-كييف-لم-ترد-على-اقتراح-بوتين-لوقف-إطلاق-النار-خلال-عيد-النصر-1099992862.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/09/1076817107_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0212907cf97ddbb0a854a5a621e72346.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

روسيا ترد على تصريحات زيلينسكي بشأن سلامة المشاركين الأجانب في احتفالات 9 مايو

11:34 GMT 03.05.2025 (تم التحديث: 11:57 GMT 03.05.2025)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالعرض العسكري في موسكو
العرض العسكري في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنه في حال حدوث استفزاز حقيقي في يوم النصر من جانب أوكرانيا، فلا أحد يستطيع ضمان حلول يوم 10 مايو/ أيار (اليوم التالي للاحتفال) في كييف، وهذا ما يفهمه زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي.
وكتب ميدفيديف عبر قناته على "تليغرام": "إن الصئبان (الطفيليات- يقصد نظام كييف)، تدرك أنه في حال وقوع استفزاز حقيقي في يوم النصر، فلا أحد يستطيع ضمان حلول العاشر من مايو/أيار في كييف".
ورفض الرئيس الأوكراني زيلينسكي، عرض روسيا بوقف إطلاق النار، خلال الذكرى الثمانين للنصر، قائلا إن كييف لا تستطيع ضمان سلامة الضيوف الأجانب الذين سيأتون إلى موسكو لحضور العرض العسكري في التاسع من مايو/أيار، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس في وقت سابق، والتي كان مراسلها من بين مجموعة الصحفيين الذين سمعوا هذا التصريح من رئيس نظام كييف.
زعماء العالم الذين أكدوا مشاركتهم في عرض 9 مايو عيد النصر في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
وسائط متعددة
زعماء العالم الذين أكدوا مشاركتهم في عرض 9 مايو "عيد النصر" في موسكو
28 أبريل, 15:34 GMT

وأعلنت روسيا، بقرار من الرئيس بوتين وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر: من منتصف ليل 7-8 مايو/ أيارروسيا ترد على تصريحات زيلينسكي بشأن سلامة المشاركين الأجانب في احتفالات 9 مايو حتى منتصف ليل 10-11 مايو، خلال هذه الفترة، ستتوقف جميع العمليات العسكرية، بحسب ما أفاد الكرملين.

كما انتهك نظام زيلينسكي وقف إطلاق النار السابق في عيد الفصح، رغم أنه وافق عليه قبل أن يبدأ، بعد تردد علني.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
الكرملين: كييف لم ترد على اقتراح بوتين لوقف إطلاق النار خلال عيد النصر
29 أبريل, 08:43 GMT
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدنة عيد الفصح ودخلت حيز التنفيذ من الساعة 18:00 يوم 19 أبريل/ نيسان، وحتى الساعة 00:00 يوم 21 أبريل.
وصرح الرئيس بأنه يفترض أن أوكرانيا ستحذو حذو روسيا، وفي الوقت نفسه، أشار بوتين إلى أن القوات الروسية يجب أن تكون مستعدة، لصد الانتهاكات المحتملة لوقف إطلاق النار والاستفزازات من جانب العدو.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية لاحقا أنه تم تسجيل 4.9 ألف انتهاك من قبل الجانب الأوكراني خلال وقف إطلاق النار.
بوتين: الذكرى الثمانون للنصر توحد ملايين البشر على كوكب الأرض
لافروف: اقتراح بوتين لهدنة عيد النصر هو بداية مفاوضات مباشرة مع كييف دون شروط مسبقة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала