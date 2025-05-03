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https://sarabic.ae/20250503/الكرملين-هدنة-عيد-النصر-اختبار-لاستعداد-كييف-للتوصل-إلى-تسوية-سلمية-1100129633.html
الكرملين: هدنة عيد النصر اختبار لاستعداد كييف للتوصل إلى تسوية سلمية
الكرملين: هدنة عيد النصر اختبار لاستعداد كييف للتوصل إلى تسوية سلمية
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن هدف وقف إطلاق النار الذي اقترحته روسيا هو اختبار مدى استعداد نظام كييف للسعي إلى تسوية سلمية. 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T13:12+0000
2025-05-03T13:11+0000
روسيا
عيد النصر
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وقال بيسكوف في إفادة صحفية: "إن الغرض من هدنة عيد الفصح التي اقترحتها روسيا، وكذلك المبادرة الحالية لإعلان هدنة خلال عطلات 8 و9 و10 مايو/أيار، بالنسبة لنا هو اختبار استعداد كييف، لإيجاد سبل لتحقيق سلام مستدام طويل الأمد بين روسيا وأوكرانيا".وأضاف: "سننتظر (من كييف) ليس بيانات غامضة، بل بيانات حاسمة، والأهم من ذلك، إجراءات تهدف إلى تهدئة الصراع خلال الأعياد". وتابع بيسكوف: "إن دعوة القوات المسلحة الأوكرانية إلى لندن، للاحتفال بيوم النصر هو تدنيس، وعدم احترام للبريطانيين الذين ضحوا بأرواحهم في الحرب العالمية الثانية؛ ولم تطالب بريطانيا بعد بلعب دور الوسيط في التسوية الأوكرانية، ولا يمكنها أن تكون كذلك، لأن مثل هذه الوظيفة يؤديها أولئك الذين هم على مسافة متساوية من أطراف الصراع".ورفض الرئيس الأوكراني زيلينسكي، عرض روسيا بوقف إطلاق النار، خلال الذكرى الثمانين للنصر، قائلا إن كييف لا تستطيع ضمان سلامة الضيوف الأجانب الذين سيأتون إلى موسكو لحضور العرض العسكري في التاسع من مايو، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس" في وقت سابق، والتي كان مراسلها من بين مجموعة الصحفيين الذين سمعوا هذا التصريح من رئيس نظام كييف.زعماء العالم الذين أكدوا مشاركتهم في عرض 9 مايو "عيد النصر" في موسكو
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روسيا, عيد النصر
روسيا, عيد النصر

الكرملين: هدنة عيد النصر اختبار لاستعداد كييف للتوصل إلى تسوية سلمية

13:12 GMT 03.05.2025
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورنهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو
نهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن هدف وقف إطلاق النار الذي اقترحته روسيا هو اختبار مدى استعداد نظام كييف للسعي إلى تسوية سلمية.
وقال بيسكوف في إفادة صحفية: "إن الغرض من هدنة عيد الفصح التي اقترحتها روسيا، وكذلك المبادرة الحالية لإعلان هدنة خلال عطلات 8 و9 و10 مايو/أيار، بالنسبة لنا هو اختبار استعداد كييف، لإيجاد سبل لتحقيق سلام مستدام طويل الأمد بين روسيا وأوكرانيا".
وأضاف: "سننتظر (من كييف) ليس بيانات غامضة، بل بيانات حاسمة، والأهم من ذلك، إجراءات تهدف إلى تهدئة الصراع خلال الأعياد".
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إن عدم رغبة أوكرانيا في الرد بشكل مباشر على الاقتراح الروسي، يظهر أن الأساس الأيديولوجي لنظام كييف اليوم هو النازية الجديدة.
وتابع بيسكوف: "إن دعوة القوات المسلحة الأوكرانية إلى لندن، للاحتفال بيوم النصر هو تدنيس، وعدم احترام للبريطانيين الذين ضحوا بأرواحهم في الحرب العالمية الثانية؛ ولم تطالب بريطانيا بعد بلعب دور الوسيط في التسوية الأوكرانية، ولا يمكنها أن تكون كذلك، لأن مثل هذه الوظيفة يؤديها أولئك الذين هم على مسافة متساوية من أطراف الصراع".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: تصريحات زيلينسكي بشأن سلامة القادة الأجانب في احتفالات 9 مايو "تهديد مباشر"
12:15 GMT

وصرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنه في حال حدوث استفزاز حقيقي في يوم النصر من جانب أوكرانيا، فلا أحد يستطيع ضمان حلول يوم 10 مايو/ أيار (اليوم التالي للاحتفال) في كييف، وهذا ما يفهمه زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي.

ورفض الرئيس الأوكراني زيلينسكي، عرض روسيا بوقف إطلاق النار، خلال الذكرى الثمانين للنصر، قائلا إن كييف لا تستطيع ضمان سلامة الضيوف الأجانب الذين سيأتون إلى موسكو لحضور العرض العسكري في التاسع من مايو، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس" في وقت سابق، والتي كان مراسلها من بين مجموعة الصحفيين الذين سمعوا هذا التصريح من رئيس نظام كييف.
زعماء العالم الذين أكدوا مشاركتهم في عرض 9 مايو "عيد النصر" في موسكو
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