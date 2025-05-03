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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250503/الخارجية-الروسية-تصريحات-زيلينسكي-بشأن-سلامة-القادة-الأجانب-في-احتفالات-9-مايو-تهديد-مباشر-1100128671.html
الخارجية الروسية: تصريحات زيلينسكي بشأن سلامة القادة الأجانب في احتفالات 9 مايو "تهديد مباشر"
الخارجية الروسية: تصريحات زيلينسكي بشأن سلامة القادة الأجانب في احتفالات 9 مايو "تهديد مباشر"
سبوتنيك عربي
ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن تصريحات فلاديمير زيلينسكي، الذي رفض وقف إطلاق النار خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر، تُشكل تهديدًا... 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T12:15+0000
2025-05-03T12:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأكدت زاخاروفا في تصريحات صحفية، أن زيلينسكي "هدد قادة العالم بوضوح".وأشارت الدبلوماسية إلى أنه "بعد كل هجوم إرهابي على الأراضي الروسية، يتباهى نظام كييف وأجهزته الأمنية، وحتى زيلينسكي شخصيًا، بأن الهجوم من صنعهم، وسيستمرون على هذا المنوال. لذلك، فإن عبارة "لا يضمن الأمن في 9 مايو على الأراضي الروسية" لأن هذا ليس من اختصاصه، تُعد، بالطبع، تهديدًا مباشرا".وأضافت زاخاروفا، أنه: "نعلم منذ زمن طويل أن زيلينسكي ليس لديه أي مقدسات، لقد خان جده، المحارب القديم، وخدع الشعب في البداية، ثم، لإبعاد الشهود على عاره، بدأ في تدمير كل أوكراني، لكنه اليوم وصل إلى الحضيض: فهو الآن يهدد أيضًا السلامة الجسدية للمحاربين القدامى الذين سيحضرون المسيرات والاحتفالات في هذا اليوم المقدس".وصرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنه في حال حدوث استفزاز حقيقي في يوم النصر من جانب أوكرانيا، فلا أحد يستطيع ضمان حلول يوم 10 مايو/ أيار (اليوم التالي للاحتفال) في كييف، وهذا ما يفهمه زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي. ورفض الرئيس الأوكراني زيلينسكي، عرض روسيا بوقف إطلاق النار، خلال الذكرى الثمانين للنصر، قائلا إن كييف لا تستطيع ضمان سلامة الضيوف الأجانب الذين سيأتون إلى موسكو لحضور العرض العسكري في التاسع من مايو/أيار، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس في وقت سابق، والتي كان مراسلها من بين مجموعة الصحفيين الذين سمعوا هذا التصريح من رئيس نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250503/روسيا-ترد-على-تصريحات-زيلينسكي-بشأن-سلامة-المشاركين-الأجانب-في-احتفالات-9-مايو-1100127436.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الخارجية الروسية: تصريحات زيلينسكي بشأن سلامة القادة الأجانب في احتفالات 9 مايو "تهديد مباشر"

12:15 GMT 03.05.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن تصريحات فلاديمير زيلينسكي، الذي رفض وقف إطلاق النار خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر، تُشكل تهديدًا مباشرًا لقادة الدول الأجنبية الذين سيأتون إلى موسكو لحضور موكب النصر.
وأكدت زاخاروفا في تصريحات صحفية، أن زيلينسكي "هدد قادة العالم بوضوح".
وأشارت الدبلوماسية إلى أنه "بعد كل هجوم إرهابي على الأراضي الروسية، يتباهى نظام كييف وأجهزته الأمنية، وحتى زيلينسكي شخصيًا، بأن الهجوم من صنعهم، وسيستمرون على هذا المنوال. لذلك، فإن عبارة "لا يضمن الأمن في 9 مايو على الأراضي الروسية" لأن هذا ليس من اختصاصه، تُعد، بالطبع، تهديدًا مباشرا".

ووفقا لها، تُثبت تصريحات زيلينسكي الطبيعة النازية الجديدة لنظام كييف "الذي أصبح خلية إرهابية".

وأضافت زاخاروفا، أنه: "نعلم منذ زمن طويل أن زيلينسكي ليس لديه أي مقدسات، لقد خان جده، المحارب القديم، وخدع الشعب في البداية، ثم، لإبعاد الشهود على عاره، بدأ في تدمير كل أوكراني، لكنه اليوم وصل إلى الحضيض: فهو الآن يهدد أيضًا السلامة الجسدية للمحاربين القدامى الذين سيحضرون المسيرات والاحتفالات في هذا اليوم المقدس".
العرض العسكري في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
روسيا ترد على تصريحات زيلينسكي بشأن سلامة المشاركين الأجانب في احتفالات 9 مايو
11:34 GMT
وصرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنه في حال حدوث استفزاز حقيقي في يوم النصر من جانب أوكرانيا، فلا أحد يستطيع ضمان حلول يوم 10 مايو/ أيار (اليوم التالي للاحتفال) في كييف، وهذا ما يفهمه زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي.
وكتب ميدفيديف عبر قناته على "تليغرام": "إن الصئبان (الطفيليات- يقصد نظام كييف)، تدرك أنه في حال وقوع استفزاز حقيقي في يوم النصر، فلا أحد يستطيع ضمان حلول العاشر من مايو/أيار في كييف".
ورفض الرئيس الأوكراني زيلينسكي، عرض روسيا بوقف إطلاق النار، خلال الذكرى الثمانين للنصر، قائلا إن كييف لا تستطيع ضمان سلامة الضيوف الأجانب الذين سيأتون إلى موسكو لحضور العرض العسكري في التاسع من مايو/أيار، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس في وقت سابق، والتي كان مراسلها من بين مجموعة الصحفيين الذين سمعوا هذا التصريح من رئيس نظام كييف.
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