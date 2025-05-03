https://sarabic.ae/20250503/الخارجية-الروسية-تصريحات-زيلينسكي-بشأن-سلامة-القادة-الأجانب-في-احتفالات-9-مايو-تهديد-مباشر-1100128671.html

الخارجية الروسية: تصريحات زيلينسكي بشأن سلامة القادة الأجانب في احتفالات 9 مايو "تهديد مباشر"

الخارجية الروسية: تصريحات زيلينسكي بشأن سلامة القادة الأجانب في احتفالات 9 مايو "تهديد مباشر"

سبوتنيك عربي

ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن تصريحات فلاديمير زيلينسكي، الذي رفض وقف إطلاق النار خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر، تُشكل تهديدًا... 03.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-03T12:15+0000

2025-05-03T12:15+0000

2025-05-03T12:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وأكدت زاخاروفا في تصريحات صحفية، أن زيلينسكي "هدد قادة العالم بوضوح".وأشارت الدبلوماسية إلى أنه "بعد كل هجوم إرهابي على الأراضي الروسية، يتباهى نظام كييف وأجهزته الأمنية، وحتى زيلينسكي شخصيًا، بأن الهجوم من صنعهم، وسيستمرون على هذا المنوال. لذلك، فإن عبارة "لا يضمن الأمن في 9 مايو على الأراضي الروسية" لأن هذا ليس من اختصاصه، تُعد، بالطبع، تهديدًا مباشرا".وأضافت زاخاروفا، أنه: "نعلم منذ زمن طويل أن زيلينسكي ليس لديه أي مقدسات، لقد خان جده، المحارب القديم، وخدع الشعب في البداية، ثم، لإبعاد الشهود على عاره، بدأ في تدمير كل أوكراني، لكنه اليوم وصل إلى الحضيض: فهو الآن يهدد أيضًا السلامة الجسدية للمحاربين القدامى الذين سيحضرون المسيرات والاحتفالات في هذا اليوم المقدس".وصرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنه في حال حدوث استفزاز حقيقي في يوم النصر من جانب أوكرانيا، فلا أحد يستطيع ضمان حلول يوم 10 مايو/ أيار (اليوم التالي للاحتفال) في كييف، وهذا ما يفهمه زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي. ورفض الرئيس الأوكراني زيلينسكي، عرض روسيا بوقف إطلاق النار، خلال الذكرى الثمانين للنصر، قائلا إن كييف لا تستطيع ضمان سلامة الضيوف الأجانب الذين سيأتون إلى موسكو لحضور العرض العسكري في التاسع من مايو/أيار، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس في وقت سابق، والتي كان مراسلها من بين مجموعة الصحفيين الذين سمعوا هذا التصريح من رئيس نظام كييف.

https://sarabic.ae/20250503/روسيا-ترد-على-تصريحات-زيلينسكي-بشأن-سلامة-المشاركين-الأجانب-في-احتفالات-9-مايو-1100127436.html

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