https://sarabic.ae/20250508/الرئيسان-البيلاروسي-والكازاخستاني-يصلان-موسكو-للمشاركة-باحتفالات-عيد-النصر---1100304098.html
الرئيسان البيلاروسي والكازاخستاني يصلان موسكو للمشاركة باحتفالات عيد النصر
الرئيسان البيلاروسي والكازاخستاني يصلان موسكو للمشاركة باحتفالات عيد النصر
سبوتنيك عربي
وصل الرئيسان البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في فعاليات عيد النصر. 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T09:52+0000
2025-05-08T09:52+0000
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عيد النصر
الذكرى الثمانين للنصر
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ومن المتوقع أن يحضر لوكاشينكو وتوكاييف، العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو في التاسع من مايو/أيار الجاري.ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى مطار "فنوكوفو" في العاصمة الروسية موسكو، يوم أمس الأربعاء، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".ومن المتوقع أن تستمر زيارة شي جين بينغ، إلى روسيا، من 7 إلى 10 مايو الجاري، حيث سيشارك في احتفالات يوم النصر.وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي حققته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت الاتحاد السوفييتي، في 22 يونيو/ حزيران 1941.بوتين يشكر شي جين بينغ على مشاركته روسيا الاحتفالات بالذكرى الـ80 للنصر على النازية خبير: الذكرى الثمانين للنصر تؤكد هزيمة النازية المتجددة
https://sarabic.ae/20250507/زعماء-العالم-يتوافدون-إلى-موسكو-لحضور-فعاليات-يوم-النصر-في-9-مايو-فيديو-1100274309.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم, كازاخستان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, عيد النصر, الذكرى الثمانين للنصر
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم, كازاخستان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, عيد النصر, الذكرى الثمانين للنصر
الرئيسان البيلاروسي والكازاخستاني يصلان موسكو للمشاركة باحتفالات عيد النصر
09:52 GMT 08.05.2025 (تم التحديث: 10:11 GMT 08.05.2025)
وصل الرئيسان البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في فعاليات عيد النصر.
ومن المتوقع أن يحضر لوكاشينكو وتوكاييف، العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو في التاسع من مايو/أيار الجاري.
وبدأ عدد من زعماء العالم بالتوافد إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية، يوم 9 مايو/ أيار الجاري.
ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ،
إلى مطار "فنوكوفو" في العاصمة الروسية موسكو، يوم أمس الأربعاء، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
ومن المتوقع أن تستمر زيارة شي جين بينغ، إلى روسيا،
من 7 إلى 10 مايو الجاري، حيث سيشارك في احتفالات يوم النصر.
وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي حققته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت الاتحاد السوفييتي، في 22 يونيو/ حزيران 1941.