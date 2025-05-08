https://sarabic.ae/20250508/الرئيسان-البيلاروسي-والكازاخستاني-يصلان-موسكو-للمشاركة-باحتفالات-عيد-النصر---1100304098.html

الرئيسان البيلاروسي والكازاخستاني يصلان موسكو للمشاركة باحتفالات عيد النصر

الرئيسان البيلاروسي والكازاخستاني يصلان موسكو للمشاركة باحتفالات عيد النصر

سبوتنيك عربي

وصل الرئيسان البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في فعاليات عيد النصر. 08.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-08T09:52+0000

2025-05-08T09:52+0000

2025-05-08T10:11+0000

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عيد النصر

الذكرى الثمانين للنصر

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ومن المتوقع أن يحضر لوكاشينكو وتوكاييف، العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو في التاسع من مايو/أيار الجاري.ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى مطار "فنوكوفو" في العاصمة الروسية موسكو، يوم أمس الأربعاء، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".ومن المتوقع أن تستمر زيارة شي جين بينغ، إلى روسيا، من 7 إلى 10 مايو الجاري، حيث سيشارك في احتفالات يوم النصر.وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي حققته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت الاتحاد السوفييتي، في 22 يونيو/ حزيران 1941.بوتين يشكر شي جين بينغ على مشاركته روسيا الاحتفالات بالذكرى الـ80 للنصر على النازية خبير: الذكرى الثمانين للنصر تؤكد هزيمة النازية المتجددة

https://sarabic.ae/20250507/زعماء-العالم-يتوافدون-إلى-موسكو-لحضور-فعاليات-يوم-النصر-في-9-مايو-فيديو-1100274309.html

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