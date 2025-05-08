https://sarabic.ae/20250508/تصويت-برأيك-ما-وراء-التوافد-الكبير-لزعماء-العالم-إلى-روسيا-في-الذكرى-الـ80-للنصر-على-النازية-1100313995.html
تصويت.. برأيك ما وراء التوافد الكبير لزعماء العالم إلى روسيا في الذكرى الـ80 للنصر على النازية
تصويت.. برأيك ما وراء التوافد الكبير لزعماء العالم إلى روسيا في الذكرى الـ80 للنصر على النازية
سبوتنيك عربي
بدأ عدد من زعماء العالم بالتوافد إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية، يوم 9 مايو/ أيار الجاري. 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T14:19+0000
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ومن أبرز الواصلين كان الرئيس الصيني شي جين بينغ، والذي من المتوقع أن تستمر زيارته إلى روسيا إلى 10 مايو/ أيار الجاري، حيث سيشارك في احتفالات يوم النصر في 9 مايو الجاري.ووصل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ورئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، والرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ، والرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، يوم أمس الأربعاء، إلى العاصمة موسكو، للمشاركة باحتفالات عيد النصر.أما اليوم الخميس، فكان أبرز الواصلين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، ورئيس قيرغيزستان صدير جاباروف، ورئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، ورئيس جمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديك، ورئيس أوسيتيا الجنوبية آلان غاغلويف، بالإضافة إلى عدد من الزعماء العرب والأجانب المتوقع وصولهم في الساعات المقبلة للمشاركة في احتفالات عيد النصر.برأيك.. ما وراء التوافد الكبير لزعماء العالم إلى روسيا في الذكرى الـ80 للنصر على النازية؟تصويت... برأيك هل يغادر زيلينسكي بلاده بضغط دولي بسبب تعطيله مفاوضات حل الصراع الأوكراني؟ تصويت.. هل تعتبر زيارة الشرع إلى فرنسا "نقطة تحول" في تاريخ سوريا الحديث؟
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استطلاعات الرأي, روسيا, العالم, опросы
استطلاعات الرأي, روسيا, العالم, опросы
تصويت.. برأيك ما وراء التوافد الكبير لزعماء العالم إلى روسيا في الذكرى الـ80 للنصر على النازية
بدأ عدد من زعماء العالم بالتوافد إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية، يوم 9 مايو/ أيار الجاري.
ومن أبرز الواصلين كان الرئيس الصيني شي جين بينغ، والذي من المتوقع أن تستمر زيارته إلى روسيا إلى 10 مايو/ أيار الجاري، حيث سيشارك في احتفالات يوم النصر في 9 مايو الجاري.
ووصل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ورئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، والرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ، والرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، يوم أمس الأربعاء، إلى العاصمة موسكو، للمشاركة باحتفالات عيد النصر.
أما اليوم الخميس، فكان أبرز الواصلين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، ورئيس قيرغيزستان صدير جاباروف، ورئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، ورئيس جمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديك، ورئيس أوسيتيا الجنوبية آلان غاغلويف، بالإضافة إلى عدد من الزعماء العرب والأجانب المتوقع وصولهم في الساعات المقبلة للمشاركة في احتفالات عيد النصر.
برأيك.. ما وراء التوافد الكبير لزعماء العالم إلى روسيا في الذكرى الـ80 للنصر على النازية؟