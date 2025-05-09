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بث مباشر... العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية... فيديو
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السيسي يقف... الجيش المصري يتألق في الساحة الحمراء خلال عرض الذكرى الـ80 للنصر على النازية
السيسي يقف... الجيش المصري يتألق في الساحة الحمراء خلال عرض الذكرى الـ80 للنصر على النازية
سبوتنيك عربي
لفتت وحدات قوات الشرطة العسكرية التابعة للجيش المصري الأنظار، اليوم الجمعة، خلال مشاركتها في العرض العسكري الذي أُقيم بالساحة الحمراء في موسكو، ضمن فعاليات... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T08:09+0000
2025-05-09T08:13+0000
روسيا
مصر
الذكرى الثمانين للنصر
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وظهرت الوحدت التابعة لجمهورية مصر العربية بشكل منظم خلال مشاركتها في العرض العسكري، وعبرت بثبات على الساحة الحمراء وأظهرت تنظيما لفت أنظار الحضور من العسكريين وكبار الضيوف.ووقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال عبور الوحدات المصرية لساحة العرض، حيث يتواجد الزعيم المصري على المنصة المخصصة للضيوف الزعماء الذين حضروا الحفل، وجلسوا إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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روسيا, مصر, الذكرى الثمانين للنصر
روسيا, مصر, الذكرى الثمانين للنصر

السيسي يقف... الجيش المصري يتألق في الساحة الحمراء خلال عرض الذكرى الـ80 للنصر على النازية

08:09 GMT 09.05.2025 (تم التحديث: 08:13 GMT 09.05.2025)
© Sputnikقوات الشرطة العسكرية التابعة للجيش المصري في العرض العسكري الذي أُقيم بالساحة الحمراء في موسكو، ضمن فعاليات الذكرى الـ80 للنصر.
قوات الشرطة العسكرية التابعة للجيش المصري في العرض العسكري الذي أُقيم بالساحة الحمراء في موسكو، ضمن فعاليات الذكرى الـ80 للنصر. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
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لفتت وحدات قوات الشرطة العسكرية التابعة للجيش المصري الأنظار، اليوم الجمعة، خلال مشاركتها في العرض العسكري الذي أُقيم بالساحة الحمراء في موسكو، ضمن فعاليات الذكرى الـ80 للنصر.
وظهرت الوحدت التابعة لجمهورية مصر العربية بشكل منظم خلال مشاركتها في العرض العسكري، وعبرت بثبات على الساحة الحمراء وأظهرت تنظيما لفت أنظار الحضور من العسكريين وكبار الضيوف.
ووقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال عبور الوحدات المصرية لساحة العرض، حيث يتواجد الزعيم المصري على المنصة المخصصة للضيوف الزعماء الذين حضروا الحفل، وجلسوا إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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