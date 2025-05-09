https://sarabic.ae/20250509/عرض-جوي-مهيب-في-سماء-موسكو-بمناسبة-الذكرى-الـ80-للنصر-على-النازية-فيديو-1100337557.html
عرض جوي مهيب في سماء موسكو بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية... فيديو
عرض جوي مهيب في سماء موسكو بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية... فيديو
سبوتنيك عربي
أدت المقاتلات الحربية التابعة لسلاح الفضاء الروسي عرضا مهيبا خلال الاحتفال بعيد النصر على النازية، اليوم الجمعة. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T08:19+0000
2025-05-09T08:19+0000
2025-05-09T08:31+0000
روسيا
عيد النصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/09/1100337402_98:0:1822:970_1920x0_80_0_0_cedc71522b0e984f705a2aca89f954c3.png
وقامت المقاتلات الروسية، على مرأى المشاركين، برسم العلم الروسي في عرض السماء، من خلال نفث الدخان الملون.وحلق طيارو فرق الاستعراض الجوي الروسية "الفرسان والسويفت" المكونة من تسع طائرات من طراز "سو-30" و"ميغ-29" فوق الساحة الحمراء.وأتمت ست طائرات من طراز "سو-25" تشكيل العرض العسكري، حيث قامت بتلوين سماء موسكو بألوان العلم الوطني الروسي.
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الأخبار
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, عيد النصر
عرض جوي مهيب في سماء موسكو بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية... فيديو
08:19 GMT 09.05.2025 (تم التحديث: 08:31 GMT 09.05.2025)
يتبع
أدت المقاتلات الحربية التابعة لسلاح الفضاء الروسي عرضا مهيبا خلال الاحتفال بعيد النصر على النازية، اليوم الجمعة.
وقامت المقاتلات الروسية، على مرأى المشاركين، برسم العلم الروسي في عرض السماء، من خلال نفث الدخان الملون.
وحلق طيارو فرق الاستعراض الجوي الروسية "الفرسان والسويفت" المكونة من تسع طائرات من طراز "سو-30" و"ميغ-29" فوق الساحة الحمراء.
وأتمت ست طائرات من طراز "سو-25" تشكيل العرض العسكري، حيث قامت بتلوين سماء موسكو بألوان العلم الوطني الروسي.