عرض جوي مهيب في سماء موسكو بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية... فيديو

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بث مباشر... العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية... فيديو
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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31 د
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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
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هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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29 د
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183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطها إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم
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البرنامج الصباحي
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09:18 GMT
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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10:03 GMT
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10:30 GMT
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نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
العلم السوفياتي على الريخستاغ الألماني - اندحار المانيا النازية
12:03 GMT
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كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
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عرض جوي مهيب في سماء موسكو بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية... فيديو
عرض جوي مهيب في سماء موسكو بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية... فيديو
سبوتنيك عربي
أدت المقاتلات الحربية التابعة لسلاح الفضاء الروسي عرضا مهيبا خلال الاحتفال بعيد النصر على النازية، اليوم الجمعة. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T08:19+0000
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روسيا
عيد النصر
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وقامت المقاتلات الروسية، على مرأى المشاركين، برسم العلم الروسي في عرض السماء، من خلال نفث الدخان الملون.وحلق طيارو فرق الاستعراض الجوي الروسية "الفرسان والسويفت" المكونة من تسع طائرات من طراز "سو-30" و"ميغ-29" فوق الساحة الحمراء.وأتمت ست طائرات من طراز "سو-25" تشكيل العرض العسكري، حيث قامت بتلوين سماء موسكو بألوان العلم الوطني الروسي.
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روسيا, عيد النصر
روسيا, عيد النصر

عرض جوي مهيب في سماء موسكو بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية... فيديو

08:19 GMT 09.05.2025 (تم التحديث: 08:31 GMT 09.05.2025)
© Sputnikسلاح الجو الروسي في عيد النصر 2025
سلاح الجو الروسي في عيد النصر 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
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أدت المقاتلات الحربية التابعة لسلاح الفضاء الروسي عرضا مهيبا خلال الاحتفال بعيد النصر على النازية، اليوم الجمعة.
وقامت المقاتلات الروسية، على مرأى المشاركين، برسم العلم الروسي في عرض السماء، من خلال نفث الدخان الملون.
وحلق طيارو فرق الاستعراض الجوي الروسية "الفرسان والسويفت" المكونة من تسع طائرات من طراز "سو-30" و"ميغ-29" فوق الساحة الحمراء.
وأتمت ست طائرات من طراز "سو-25" تشكيل العرض العسكري، حيث قامت بتلوين سماء موسكو بألوان العلم الوطني الروسي.
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