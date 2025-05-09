https://sarabic.ae/20250509/بوتين-مصر-شريك-رئيسي-لروسيا-في-أفريقيا-1100358900.html

بوتين: مصر شريك رئيسي لروسيا في أفريقيا ... فيديو

بوتين: مصر شريك رئيسي لروسيا في أفريقيا ... فيديو

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الكرملين، أن مصر من أهم شركاء روسيا في أفريقيا. 09.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-09T15:52+0000

2025-05-09T15:52+0000

2025-05-09T16:10+0000

روسيا

العالم العربي

مصر

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وقال بوتين خلال محادثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الكرملين: "بلدانا ينسّقان مواقفهما حول القضايا الدولية الراهنة، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط. فخامة الرئيس المحترم، الأصدقاء الأعزاء، يسعدنا أن نغتنم هذه الفرصة لمناقشة هذه القضايا والعديد من مجالات التعاون الروسي-المصري الأخرى".وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر في عام 2024 ارتفع ليبلغ مستوى قياسيًا قدره 9 مليارات دولار.وتابع قائلا: "وفقًا لنتائج العام الماضي، ارتفع حجم التبادل التجاري الثنائي بأكثر من 30بالمئة، وبلغ رقمًا قياسيًا قدره 9 مليارات دولار، وخلال أول شهرين من العام الجاري، شهد نموًا إضافيًا تجاوز 80 بالمئة".وأضاف بوتين أن "العلاقات الروسية المصرية تتطور اليوم بنجاح، وتعاوننا متعدد الأوجه، ويستند إلى أحكام اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي".أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، أن روسيا ومصر تعززان التفاعل والمشاورات السياسية بينهما، مؤكدا أن اجتماع اللجنة الحكومية الروسية المصرية المشتركة سينعقد يومي 12 و14 أيار/مايو.وقال السيسي، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو على هامش احتفالات عيد النصر: "نحن نعزز تفاعلنا ومشاوراتنا السياسية. ولذلك، آمل بشدة أن يُعقد اجتماع اللجنة الحكومية الدولية بين بلدينا بنجاح في الفترة من 12 إلى 14 أيار/مايو من هذا العام".وأعرب الرئيس المصري عن امتنانه لنظيره الروسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وهنأه بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية.في تمام الساعة 10:00 صباحًا دقت الأجراس وبدأ العرض العسكري، حيث تم إحضار العلم الوطني لروسيا الاتحادية، وراية المعركة لفرقة البندقية رقم 150 إلى الساحة الحمراء.أصبح هذا العلم الأحمر المقدس، الذي رفع في ربيع عام 1945، فوق برلين المهزومة، الرمز الرئيسي للانتصار على الفاشية إلى الأبد بالنسبة للشعب الروسي بأكمله.

https://sarabic.ae/20250509/خبير-عسكري-روسي-النظام-العالمي-متعدد-الأقطاب-الناشئ-يعرض-بفخر-في-موكب-النصر-بموسكو-1100355838.html

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