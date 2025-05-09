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خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
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هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطها إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم
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ملفات ساخنة
اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
18:31 GMT
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نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
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12:31 GMT
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اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
16:03 GMT
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https://sarabic.ae/20250509/خبير-عسكري-روسي-النظام-العالمي-متعدد-الأقطاب-الناشئ-يعرض-بفخر-في-موكب-النصر-بموسكو-1100355838.html
خبير عسكري روسي: النظام العالمي متعدد الأقطاب الناشئ يعرض بفخر في موكب النصر بموسكو
خبير عسكري روسي: النظام العالمي متعدد الأقطاب الناشئ يعرض بفخر في موكب النصر بموسكو
سبوتنيك عربي
ذكر الجندي المتقاعد في القوات المحمولة جواً الروسية يوري شابارين، أنه قدم عشرات القادة الأجانب، وممثلي الدول الأجنبية رفيعي المستوى، وجنود الدول الأخرى،... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T13:39+0000
2025-05-09T13:39+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
العالم
الذكرى الثمانين للنصر
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وقال شابارين لوكالة "سبوتنيك": "كانت روسيا، ولا تزال، وستبقى قوة عظمى. القوة العظمى لا تتخلى عن أصدقائها، والأصدقاء يساعدون روسيا. إنهم يساعدون، ونحن نُدرك ذلك. إنهم لا يُساعدون فقط تضامناً، بل أيضاً بمساعدة عملية، وهذا أمرٌ رائع".وأشار شابارين إلى أن "الوطن بأكمله يُساعد ويُشارك في هذا. البعض لديه أصدقاء وطلاب وأقارب يقاتلون. العديد من أصدقائي وأقاربي يقاتلون في العملية العسكرية الخاصة. البعض يُساعد في الخطوط الخلفية، فيجمع الطرود والمساعدات الإنسانية، وحتى المعدات".وشهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، عرضا عسكريا مهيبا في الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بمشاركة صنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.أصبح هذا العلم الأحمر المقدس، الذي رفع في ربيع عام 1945، فوق برلين المهزومة، الرمز الرئيسي للانتصار على الفاشية إلى الأبد بالنسبة للشعب الروسي بأكمله.
https://sarabic.ae/20250509/بوتين-وترامب-يتبادلان-التهاني-بمناسبة-ذكرى-النصر---1100352177.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, العالم, الذكرى الثمانين للنصر
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, العالم, الذكرى الثمانين للنصر

خبير عسكري روسي: النظام العالمي متعدد الأقطاب الناشئ يعرض بفخر في موكب النصر بموسكو

13:39 GMT 09.05.2025
© Photo / Фотохост-агентство РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمشاهد لبدء العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على النازية
مشاهد لبدء العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© Photo / Фотохост-агентство РИА Новости
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حصري
ذكر الجندي المتقاعد في القوات المحمولة جواً الروسية يوري شابارين، أنه قدم عشرات القادة الأجانب، وممثلي الدول الأجنبية رفيعي المستوى، وجنود الدول الأخرى، المشاركين في العرض العسكري المُخصّص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، "صورة جديدة لعالم متعدد الأقطاب".
وقال شابارين لوكالة "سبوتنيك": "كانت روسيا، ولا تزال، وستبقى قوة عظمى. القوة العظمى لا تتخلى عن أصدقائها، والأصدقاء يساعدون روسيا. إنهم يساعدون، ونحن نُدرك ذلك. إنهم لا يُساعدون فقط تضامناً، بل أيضاً بمساعدة عملية، وهذا أمرٌ رائع".

وأبرز شابارين كفاح الجيش الروسي اليوم، "لمنع النازية الجديدة من الظهور"، مُشيراً إلى أنه كما أثرت الحرب الوطنية العظمى على كل عائلة في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي السابق، فإن الصراع الحالي قد أثر على جميع الروس تقريباً.

وأشار شابارين إلى أن "الوطن بأكمله يُساعد ويُشارك في هذا. البعض لديه أصدقاء وطلاب وأقارب يقاتلون. العديد من أصدقائي وأقاربي يقاتلون في العملية العسكرية الخاصة. البعض يُساعد في الخطوط الخلفية، فيجمع الطرود والمساعدات الإنسانية، وحتى المعدات".
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
بوتين وترامب يتبادلان التهاني بمناسبة ذكرى النصر
12:13 GMT
وشهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، عرضا عسكريا مهيبا في الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بمشاركة صنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.
في تمام الساعة 10:00 صباحًا دقت الأجراس وبدأ العرض العسكري، حيث تم إحضار العلم الوطني لروسيا الاتحادية، وراية المعركة لفرقة البندقية رقم 150 إلى الساحة الحمراء.
أصبح هذا العلم الأحمر المقدس، الذي رفع في ربيع عام 1945، فوق برلين المهزومة، الرمز الرئيسي للانتصار على الفاشية إلى الأبد بالنسبة للشعب الروسي بأكمله.
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