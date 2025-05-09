https://sarabic.ae/20250509/بوتين-وترامب-يتبادلان-التهاني-بمناسبة-ذكرى-النصر---1100352177.html
بوتين وترامب يتبادلان التهاني بمناسبة ذكرى النصر
بوتين وترامب يتبادلان التهاني بمناسبة ذكرى النصر
سبوتنيك عربي
صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، تبادلا التهاني عبر مساعديهما بمناسبة ذكرى النصر. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T12:13+0000
2025-05-09T12:13+0000
2025-05-09T12:39+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الذكرى الثمانين للنصر
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وقال أوشاكوف للقناة الأولى الروسية، ردًا على سؤال عما إذا كان الزعيمان قد طلبا "نقل أي عبارات محددة": "عبارات التهنئة الحارة. تهانينا متبادلة بمناسبة عيد مشترك، عيد عظيم".وشهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، عرضا عسكريا مهيبا في الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بمشاركة صنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.وأصبح هذا العلم الأحمر المقدس، الذي رفع في ربيع عام 1945، فوق برلين المهزومة، الرمز الرئيسي للانتصار على الفاشية إلى الأبد بالنسبة للشعب الروسي بأكمله.بمشاركة زعماء العالم... عرض عسكري مهيب بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية... فيديوبوتين مهنئا بالذكرى الـ80 للنصر: روسيا ستبقى سدا منيعا في وجه النازية
https://sarabic.ae/20250509/أوروس-تتصدر-المشهد-وتسرق-الأضواء-خلال-احتفال-عيد-النصر-فيديو-1100349977.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الذكرى الثمانين للنصر
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الذكرى الثمانين للنصر
بوتين وترامب يتبادلان التهاني بمناسبة ذكرى النصر
12:13 GMT 09.05.2025 (تم التحديث: 12:39 GMT 09.05.2025)
صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، تبادلا التهاني عبر مساعديهما بمناسبة ذكرى النصر.
وقال أوشاكوف للقناة الأولى الروسية، ردًا على سؤال عما إذا كان الزعيمان قد طلبا "نقل أي عبارات محددة": "عبارات التهنئة الحارة. تهانينا متبادلة بمناسبة عيد مشترك، عيد عظيم".
وشهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، عرضا عسكريا مهيبا في الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بمشاركة صنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.
في تمام الساعة 10:00 صباحًا دقت الأجراس وبدأ العرض العسكري، حيث تم إحضار العلم الوطني لروسيا الاتحادية، وراية المعركة لفرقة البندقية رقم 150 إلى الساحة الحمراء.
وأصبح هذا العلم الأحمر المقدس، الذي رفع في ربيع عام 1945، فوق برلين المهزومة، الرمز الرئيسي للانتصار على الفاشية إلى الأبد بالنسبة للشعب الروسي بأكمله.