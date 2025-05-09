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خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
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هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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29 د
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12:32 GMT
15 د
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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16:03 GMT
29 د
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خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطها إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم
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نبض افريقيا
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11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
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https://sarabic.ae/20250509/أوروس-تتصدر-المشهد-وتسرق-الأضواء-خلال-احتفال-عيد-النصر-فيديو-1100349977.html
"أوروس" تتصدر المشهد وتسرق الأضواء خلال احتفال "عيد النصر"... فيديو
"أوروس" تتصدر المشهد وتسرق الأضواء خلال احتفال "عيد النصر"... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيارة "أوروس" الروسية والتي خطفت الأضواء، خلال العرض العسكري الذي شهدته الساحة الحمراء في موسكو، احتفالا بالذكرى... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
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مجتمع
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روسيا
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لأول مرة في التاريخ، يشهد قلب الكرملين خلال احتفالات عيد النصر أكبر تجمع لسيارات "أوروس" الفاخرة، السيارة الرسمية للوفود وكبار الشخصيات في روسيا.وظهرت "أوروس" كأحد أبرز رموز العرض، حيث استخدمها وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلؤوسوف، أثناء استعراض الوحدات العسكرية المشاركة.وتعتبر "أوروس" من العلامات التجارية الحديثة في عالم السيارات، وأول سيارة فاخرة روسية، ورمز لنهضة القدرات الصناعية والعلمية والتكنولوجية في البلاد.الرئيس الروسي وزعماء من دول العالم يضعون الزهور على ضريح الجندي المجهول... فيديورصد حلقة غريبة بالسماء في ولاية أمريكية... فيديو
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نادي الفيديو, روسيا
نادي الفيديو, روسيا

"أوروس" تتصدر المشهد وتسرق الأضواء خلال احتفال "عيد النصر"... فيديو

11:02 GMT 09.05.2025
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورМинистр обороны РФ Андрей Белоусов на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Министр обороны РФ Андрей Белоусов на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيارة "أوروس" الروسية والتي خطفت الأضواء، خلال العرض العسكري الذي شهدته الساحة الحمراء في موسكو، احتفالا بالذكرى الثمانين لعيد النصر.
لأول مرة في التاريخ، يشهد قلب الكرملين خلال احتفالات عيد النصر أكبر تجمع لسيارات "أوروس" الفاخرة، السيارة الرسمية للوفود وكبار الشخصيات في روسيا.
وظهرت "أوروس" كأحد أبرز رموز العرض، حيث استخدمها وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلؤوسوف، أثناء استعراض الوحدات العسكرية المشاركة.
وتعتبر "أوروس" من العلامات التجارية الحديثة في عالم السيارات، وأول سيارة فاخرة روسية، ورمز لنهضة القدرات الصناعية والعلمية والتكنولوجية في البلاد.
الرئيس الروسي وزعماء من دول العالم يضعون الزهور على ضريح الجندي المجهول... فيديو
رصد حلقة غريبة بالسماء في ولاية أمريكية... فيديو
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