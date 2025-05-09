"أوروس" تتصدر المشهد وتسرق الأضواء خلال احتفال "عيد النصر"... فيديو
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورМинистр обороны РФ Андрей Белоусов на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev/
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيارة "أوروس" الروسية والتي خطفت الأضواء، خلال العرض العسكري الذي شهدته الساحة الحمراء في موسكو، احتفالا بالذكرى الثمانين لعيد النصر.
لأول مرة في التاريخ، يشهد قلب الكرملين خلال احتفالات عيد النصر أكبر تجمع لسيارات "أوروس" الفاخرة، السيارة الرسمية للوفود وكبار الشخصيات في روسيا.
وظهرت "أوروس" كأحد أبرز رموز العرض، حيث استخدمها وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلؤوسوف، أثناء استعراض الوحدات العسكرية المشاركة.
📹 أكبر تجمع لسيارات "أوروس" في قلب الكرملين— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 9, 2025
لأول مرة في التاريخ، يشهد قلب الكرملين خلال احتفالات عيد النصر أكبر تجمع لسيارات "أوروس" الفاخرة، السيارة الرسمية للوفود وكبار الشخصيات في روسيا.#عيد_النصر_80#Победа80 pic.twitter.com/IWGn7Olp4p
وتعتبر "أوروس" من العلامات التجارية الحديثة في عالم السيارات، وأول سيارة فاخرة روسية، ورمز لنهضة القدرات الصناعية والعلمية والتكنولوجية في البلاد.