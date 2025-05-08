https://sarabic.ae/20250508/رصد-حلقة-غريبة-بالسماء-في-ولاية-أمريكية-فيديو-1100309078.html
رصد حلقة غريبة بالسماء في ولاية أمريكية... فيديو
رصد حلقة غريبة بالسماء في ولاية أمريكية... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحلقة ضخمة في سماء بلدة بونر سبرينغر الأمريكية، والتي أثارت ذهول السكان. 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T12:18+0000
2025-05-08T12:18+0000
2025-05-08T12:18+0000
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ورصد فرانكي كامرين، أحد سكان ولاية كانساس حلقة غريبة بالسماء في الولاية، في ظاهرة غير مألوفة، مؤكدا أنه لم يشاهد شيئا مماثلا طوال حياته.وأظهرت لقطات الفيديو حلقة دائرية شديدة السواد، فيما بدا أن مادة سوداء تتساقط من مركزها.أوضح خبراء الأرصاد في مركز "فوكس فوركاست" الأمريكي أن الظاهرة الغريبة تعود إلى انفجار ما، أدى إلى تشكل دوامة هوائية سريعة، حبست الدخان داخلها على شكل حلقة دائرية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد حلقة غريبة بالسماء في ولاية أمريكية... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحلقة ضخمة في سماء بلدة بونر سبرينغر الأمريكية، والتي أثارت ذهول السكان.
ورصد فرانكي كامرين، أحد سكان ولاية كانساس حلقة غريبة بالسماء في الولاية، في ظاهرة غير مألوفة، مؤكدا أنه لم يشاهد شيئا مماثلا طوال حياته.
وأظهرت لقطات الفيديو حلقة دائرية شديدة السواد، فيما بدا أن مادة سوداء تتساقط من مركزها.
أوضح خبراء الأرصاد
في مركز "فوكس فوركاست" الأمريكي أن الظاهرة الغريبة تعود إلى انفجار ما، أدى إلى تشكل دوامة هوائية سريعة، حبست الدخان داخلها على شكل حلقة دائرية.