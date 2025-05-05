https://sarabic.ae/20250505/إعصار-يقذف-سربا-من-الأسماك-إلى-السماء-فيديو-1100190966.html
إعصار يقذف سربا من الأسماك إلى السماء... فيديو
إعصار يقذف سربا من الأسماك إلى السماء... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة مذهلة وغريبة لأسماك بحرية تطايرت في الهواء بعدما اجتاح إعصار ساحل "باي ماهو" في غوادلوب. 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T17:04+0000
2025-05-05T17:04+0000
2025-05-05T17:04+0000
مجتمع
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ووثق السكان المحليون هذا المشهد المذهل بكاميراتهم، حيث شوهدت الأسماك تتطاير بحرية في الهواء بفعل قوة الرياح الدوامية العاتية التي رافقت الإعصار، وتسببت في رفع الأسماك من البحر وقذفها إلى السماء.وتعرف هذه الظاهرة أحيانا بـ"مطر الأسماك"، وتحدث عندما تجرف الأعاصير أو العواصف القوية الكائنات البحرية من المياه وتنقلها عبر الهواء، مما يخلق مشهدا يبدو وكأنه من عالم الخيال.مشهد صادم لانتحار في لبنان بعد فشل عملية الإنقاذ... فيديوحصان شارد يتسبب بحادث مروري في روسيا... فيديو
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
إعصار يقذف سربا من الأسماك إلى السماء... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة مذهلة وغريبة لأسماك بحرية تطايرت في الهواء بعدما اجتاح إعصار ساحل "باي ماهو" في غوادلوب.
ووثق السكان المحليون هذا المشهد المذهل بكاميراتهم، حيث شوهدت الأسماك تتطاير بحرية في الهواء بفعل قوة الرياح الدوامية العاتية التي رافقت الإعصار، وتسببت في رفع الأسماك من البحر وقذفها إلى السماء.
وتعرف هذه الظاهرة أحيانا بـ"مطر الأسماك"، وتحدث عندما تجرف الأعاصير أو العواصف القوية الكائنات البحرية من المياه وتنقلها عبر الهواء، مما يخلق مشهدا يبدو وكأنه من عالم الخيال.