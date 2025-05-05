https://sarabic.ae/20250505/حصان-شارد-يتسبب-بحادث-مروري-في-روسيا-فيديو-1100171268.html
حصان شارد يتسبب بحادث مروري في روسيا... فيديو
حصان شارد يتسبب بحادث مروري في روسيا... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحصان هارب في أحد شوارع روسيا، ما تسبب بحادث مروري، وسط دهشة من المارين. 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T08:17+0000
2025-05-05T08:17+0000
2025-05-05T08:17+0000
مجتمع
نادي الفيديو
روسيا
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هرب حصان من نوع "أورلوف" يدعى "الساحر" من مالكه، في مدينة خاباروفسك الروسية، وتسبب في وقوع حادث مروري أثار استغراب المارة.وأكدت الشرطة الروسية أنه تم القبض على الحصان الهارب وإعادته لصاحبه بسلام.حريق هائل يدمر منتجعا سياحيا في طرابلس.. فيديوسائح صيني يسيطر على لص في شوارع برشلونة... فيديو
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, روسيا
حصان شارد يتسبب بحادث مروري في روسيا... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحصان هارب في أحد شوارع روسيا، ما تسبب بحادث مروري، وسط دهشة من المارين.
هرب حصان من نوع "أورلوف" يدعى "الساحر" من مالكه، في مدينة خاباروفسك الروسية، وتسبب في وقوع حادث مروري أثار استغراب المارة.
وأكدت الشرطة الروسية أنه تم القبض على الحصان الهارب وإعادته لصاحبه بسلام.