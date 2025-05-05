https://sarabic.ae/20250505/حريق-هائل-يدمر-منتجعا-سياحيا-في-طرابلس-فيديو-1100170123.html
حريق هائل يدمر منتجعا سياحيا في طرابلس.. فيديو
حريق هائل يدمر منتجعا سياحيا في طرابلس.. فيديو
سبوتنيك عربي
اندلع، أمس الأحد، حريق ضخم في منتجع "ناجي بيتش" السياحي الواقع على طريق البحصاص – طرابلس شمالي لبنان. 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T07:40+0000
2025-05-05T07:40+0000
2025-05-05T07:40+0000
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وامتدت النيران بسرعة كبيرة، ما أسفر عن أضرار فادحة، طالت مساحات واسعة من المنتجع، كما أتت على عدد من السيارات المتوقفة في محيطه.وأثار الحريق حالة من الهلع بين السكان، في ظل تصاعد كثيف للدخان وانتشاره في المنطقة.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, نادي الفيديو
لبنان, أخبار لبنان, نادي الفيديو
حريق هائل يدمر منتجعا سياحيا في طرابلس.. فيديو
اندلع، أمس الأحد، حريق ضخم في منتجع "ناجي بيتش" السياحي الواقع على طريق البحصاص – طرابلس شمالي لبنان.
وامتدت النيران بسرعة كبيرة، ما أسفر عن أضرار فادحة، طالت مساحات واسعة من المنتجع، كما أتت على عدد من السيارات المتوقفة في محيطه.
وأثار الحريق حالة من الهلع بين السكان، في ظل تصاعد كثيف للدخان وانتشاره في المنطقة.