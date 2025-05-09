الرئيس الروسي وزعماء من دول العالم يضعون الزهور على ضريح الجندي المجهول... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
08:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:32 GMT
15 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطها إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
243 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
العلم السوفياتي على الريخستاغ الألماني - اندحار المانيا النازية
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250509/الرئيس-الروسي-وزعماء-من-دول-العالم-يضعون-الزهور-على-ضريح-الجندي-المجهول-فيديو-1100347043.html
الرئيس الروسي وزعماء من دول العالم يضعون الزهور على ضريح الجندي المجهول... فيديو
الرئيس الروسي وزعماء من دول العالم يضعون الزهور على ضريح الجندي المجهول... فيديو
سبوتنيك عربي
توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بعد انتهاء مراسم العرض العسكري الاحتفالي لعيد النصر على النازية، مع عدد من الزعماء العالميين، لوضع أكاليل... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T09:28+0000
2025-05-09T09:28+0000
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/09/1100346601_164:0:1920:988_1920x0_80_0_0_fe59b7be4f681d6288d8d87b6e366766.png
وتوسط الرئيس بوتين الزعماء، الذين كانوا يحملون باقات الورود الحمراء، ووقف الجميع بداية أمام الضريح ذو شعلة اللهب، ريثما يتم عزف النشيد الوطني الروسي.وبعد ذلك تقدم الجميع بضع خطوات ووضعوا باقات الزهور.ويضم الضريح رفات جندي مجهول استشهد في ديسمبر/ كانون الأول، من عام 1941.عرض جوي مهيب في سماء موسكو بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/09/1100346601_475:0:1792:988_1920x0_80_0_0_377ed0ebed88d9335331ae0df358d0fb.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

الرئيس الروسي وزعماء من دول العالم يضعون الزهور على ضريح الجندي المجهول... فيديو

09:28 GMT 09.05.2025
© Sputnikالرئيس الروسي مع زعماء عدد من الدول يضعون الزهور على ضريح الجندي المحهول
الرئيس الروسي مع زعماء عدد من الدول يضعون الزهور على ضريح الجندي المحهول - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بعد انتهاء مراسم العرض العسكري الاحتفالي لعيد النصر على النازية، مع عدد من الزعماء العالميين، لوضع أكاليل الزهور على ضريح الجندي المجهول.
وتوسط الرئيس بوتين الزعماء، الذين كانوا يحملون باقات الورود الحمراء، ووقف الجميع بداية أمام الضريح ذو شعلة اللهب، ريثما يتم عزف النشيد الوطني الروسي.
وبعد ذلك تقدم الجميع بضع خطوات ووضعوا باقات الزهور.
ويقع ضريح الجندي المجهول بمحاذاة الجدار الغربي للكرملين، ويخلّد ذكرى الجنود الذين استشهدوا دفاعاً عن الوطن خلال الحرب الوطنية العظمى (1941–1945).
ويضم الضريح رفات جندي مجهول استشهد في ديسمبر/ كانون الأول، من عام 1941.
عرض جوي مهيب في سماء موسكو بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала