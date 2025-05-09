https://sarabic.ae/20250509/الرئيس-الروسي-وزعماء-من-دول-العالم-يضعون-الزهور-على-ضريح-الجندي-المجهول-فيديو-1100347043.html
الرئيس الروسي وزعماء من دول العالم يضعون الزهور على ضريح الجندي المجهول... فيديو
الرئيس الروسي وزعماء من دول العالم يضعون الزهور على ضريح الجندي المجهول... فيديو
سبوتنيك عربي
توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بعد انتهاء مراسم العرض العسكري الاحتفالي لعيد النصر على النازية، مع عدد من الزعماء العالميين، لوضع أكاليل... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T09:28+0000
2025-05-09T09:28+0000
2025-05-09T09:28+0000
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/09/1100346601_164:0:1920:988_1920x0_80_0_0_fe59b7be4f681d6288d8d87b6e366766.png
وتوسط الرئيس بوتين الزعماء، الذين كانوا يحملون باقات الورود الحمراء، ووقف الجميع بداية أمام الضريح ذو شعلة اللهب، ريثما يتم عزف النشيد الوطني الروسي.وبعد ذلك تقدم الجميع بضع خطوات ووضعوا باقات الزهور.ويضم الضريح رفات جندي مجهول استشهد في ديسمبر/ كانون الأول، من عام 1941.عرض جوي مهيب في سماء موسكو بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/09/1100346601_475:0:1792:988_1920x0_80_0_0_377ed0ebed88d9335331ae0df358d0fb.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
الرئيس الروسي وزعماء من دول العالم يضعون الزهور على ضريح الجندي المجهول... فيديو
توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بعد انتهاء مراسم العرض العسكري الاحتفالي لعيد النصر على النازية، مع عدد من الزعماء العالميين، لوضع أكاليل الزهور على ضريح الجندي المجهول.
وتوسط الرئيس بوتين الزعماء، الذين كانوا يحملون باقات الورود الحمراء، ووقف الجميع بداية أمام الضريح ذو شعلة اللهب، ريثما يتم عزف النشيد الوطني الروسي.
وبعد ذلك تقدم الجميع بضع خطوات ووضعوا باقات الزهور.
ويقع ضريح الجندي المجهول بمحاذاة الجدار الغربي للكرملين، ويخلّد ذكرى الجنود الذين استشهدوا دفاعاً عن الوطن خلال الحرب الوطنية العظمى (1941–1945).
ويضم الضريح رفات جندي مجهول استشهد في ديسمبر/ كانون الأول، من عام 1941.