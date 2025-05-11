رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية لـ"سبوتنيك": طرح مبادرة لوقف إطلاق النار من جانب روسيا "تطور جيد"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:28 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
10:34 GMT
13 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
مشاركة زعماء الدول في عرض عيد النصر يكشف فشل الغرب في عزل روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:19 GMT
35 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
16:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يقترح بدء المفاوضات مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250511/رئيس-المجلس-المصري-للشؤون-الخارجية-لـسبوتنيك-طرح-مبادرة-لوقف-إطلاق-النار-من-جانب-روسيا-تطور-جيد-1100408055.html
رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية لـ"سبوتنيك": طرح مبادرة لوقف إطلاق النار من جانب روسيا "تطور جيد"
رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية لـ"سبوتنيك": طرح مبادرة لوقف إطلاق النار من جانب روسيا "تطور جيد"
سبوتنيك عربي
قال السفير عزت سعد، المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، إن مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن المفاوضات غير المشروطة مع أوكرانيا في حد ذاتها... 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T16:20+0000
2025-05-11T16:20+0000
حصري
مصر
أخبار مصر الآن
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار روسيا
أخبار أوكرانيا
مرسوم رئاسي من الرئيس بوتين
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/1b/1079469241_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_94b656a118d207addb7f5fe17344644d.jpg
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، ربما تشهد الفترة القادمة تحولات في هذا الملف وتظهر التطورات التي ربما تجري اليوم بعيدا عن الأعين، لكن بصفة عامة طرح مبادرة لوقف إطلاق النار من جانب روسيا هو تطور جيد في حد ذاته.وأشار سعد، إلى أن طرح تلك المبادرة من جانب روسيا هو تطور مهم وجيد يمكن البناء عليه لإنهاء الأزمة، بجانب الجهد الذي يبذله الأمريكيون لإيجاد مخرج لعملية وقف إطلاق النار ومنع إراقة المزيد من الدماء، تلك التحركات قد تساهم في حلحلة الموقف الأوكراني.وتابع سعد، أن التحركات التركية بشأن الأزمة هى محاولات جادة للحل، ونذكر أنه في أبريل /نيسان من العام 2022 بعد بدء العملية العسكرية بأسابيع كانت هناك مفاوضات جادة في إسطنبول التركية من أجل وقف القتال، لكن بكل أسف الضغوط الأمريكية في هذا التوقيت حالت دون التوصل لحل للأزمة وقتها، لكن الموقف الأمريكي اليوم يبدو أنه مواتي لعملية وقف إطلاق النار، في مقابل موقف أوروبي لم تتضح معالمه بعد.وفي تصريحات صحفية، شدد الرئيس بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.في الإطار، أكد المتحدث باسم الكرملين "الرئاسة الروسية"، دمييتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن التوصل إلى تحقيق السلام الدائم في أوكرانيا لن يكون ممكنا إلا من خلال مفاوضات جادة.وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تحقيق سلام مستدام من خلال المفاوضات المقترحة في تركيا: "لا يمكن التوصل إلى سلام مستدام إلا من خلال مفاوضات جادة".وأشار إلى انتهاء وقف إطلاق النار بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر، الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأوضح بيسكوف للصحفيين: "في الواقع، لم نشهد وقفا حقيقيا لإطلاق النار" من جانب كييف.
https://sarabic.ae/20250511/الكرملين-روسيا-ترفض-فكرة-نشر-قوات-حفظ-سلام-أوروبية-في-أوكرانيا-1100405587.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/1b/1079469241_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_974fd10f53a8eb6fa94e194f21f90758.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار روسيا, أخبار أوكرانيا, مرسوم رئاسي من الرئيس بوتين, فلاديمير بوتين, لقاء بوتين وأردوغان, فلاديمير زيلينسكي, أخبار العالم الآن, العالم, حول العالم
حصري, مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار روسيا, أخبار أوكرانيا, مرسوم رئاسي من الرئيس بوتين, فلاديمير بوتين, لقاء بوتين وأردوغان, فلاديمير زيلينسكي, أخبار العالم الآن, العالم, حول العالم

رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية لـ"سبوتنيك": طرح مبادرة لوقف إطلاق النار من جانب روسيا "تطور جيد"

16:20 GMT 11.05.2025
© Sputnikالسفير عزت سعد السيد رئيس المجلس الأعلى المصري الروسي للعلاقات الخارجية
السفير عزت سعد السيد رئيس المجلس الأعلى المصري الروسي للعلاقات الخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
قال السفير عزت سعد، المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، إن مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن المفاوضات غير المشروطة مع أوكرانيا في حد ذاتها شيء جيد، وقد تحدث الرئيس بوتين عنها قبل فترة بعد أن عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدخله لإنهاء الصراع.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، ربما تشهد الفترة القادمة تحولات في هذا الملف وتظهر التطورات التي ربما تجري اليوم بعيدا عن الأعين، لكن بصفة عامة طرح مبادرة لوقف إطلاق النار من جانب روسيا هو تطور جيد في حد ذاته.
وأشار سعد، إلى أن طرح تلك المبادرة من جانب روسيا هو تطور مهم وجيد يمكن البناء عليه لإنهاء الأزمة، بجانب الجهد الذي يبذله الأمريكيون لإيجاد مخرج لعملية وقف إطلاق النار ومنع إراقة المزيد من الدماء، تلك التحركات قد تساهم في حلحلة الموقف الأوكراني.
وتابع سعد، أن التحركات التركية بشأن الأزمة هى محاولات جادة للحل، ونذكر أنه في أبريل /نيسان من العام 2022 بعد بدء العملية العسكرية بأسابيع كانت هناك مفاوضات جادة في إسطنبول التركية من أجل وقف القتال، لكن بكل أسف الضغوط الأمريكية في هذا التوقيت حالت دون التوصل لحل للأزمة وقتها، لكن الموقف الأمريكي اليوم يبدو أنه مواتي لعملية وقف إطلاق النار، في مقابل موقف أوروبي لم تتضح معالمه بعد.
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: روسيا ترفض فكرة نشر "قوات حفظ سلام" أوروبية في أوكرانيا
14:56 GMT
وفي تصريحات صحفية، شدد الرئيس بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.
وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في الإطار، أكد المتحدث باسم الكرملين "الرئاسة الروسية"، دمييتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن التوصل إلى تحقيق السلام الدائم في أوكرانيا لن يكون ممكنا إلا من خلال مفاوضات جادة.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تحقيق سلام مستدام من خلال المفاوضات المقترحة في تركيا: "لا يمكن التوصل إلى سلام مستدام إلا من خلال مفاوضات جادة".
وأشار إلى انتهاء وقف إطلاق النار بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر، الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأوضح بيسكوف للصحفيين: "في الواقع، لم نشهد وقفا حقيقيا لإطلاق النار" من جانب كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала