https://sarabic.ae/20250511/رئيس-المجلس-المصري-للشؤون-الخارجية-لـسبوتنيك-طرح-مبادرة-لوقف-إطلاق-النار-من-جانب-روسيا-تطور-جيد-1100408055.html

رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية لـ"سبوتنيك": طرح مبادرة لوقف إطلاق النار من جانب روسيا "تطور جيد"

رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية لـ"سبوتنيك": طرح مبادرة لوقف إطلاق النار من جانب روسيا "تطور جيد"

سبوتنيك عربي

قال السفير عزت سعد، المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، إن مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن المفاوضات غير المشروطة مع أوكرانيا في حد ذاتها... 11.05.2025, سبوتنيك عربي

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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، ربما تشهد الفترة القادمة تحولات في هذا الملف وتظهر التطورات التي ربما تجري اليوم بعيدا عن الأعين، لكن بصفة عامة طرح مبادرة لوقف إطلاق النار من جانب روسيا هو تطور جيد في حد ذاته.وأشار سعد، إلى أن طرح تلك المبادرة من جانب روسيا هو تطور مهم وجيد يمكن البناء عليه لإنهاء الأزمة، بجانب الجهد الذي يبذله الأمريكيون لإيجاد مخرج لعملية وقف إطلاق النار ومنع إراقة المزيد من الدماء، تلك التحركات قد تساهم في حلحلة الموقف الأوكراني.وتابع سعد، أن التحركات التركية بشأن الأزمة هى محاولات جادة للحل، ونذكر أنه في أبريل /نيسان من العام 2022 بعد بدء العملية العسكرية بأسابيع كانت هناك مفاوضات جادة في إسطنبول التركية من أجل وقف القتال، لكن بكل أسف الضغوط الأمريكية في هذا التوقيت حالت دون التوصل لحل للأزمة وقتها، لكن الموقف الأمريكي اليوم يبدو أنه مواتي لعملية وقف إطلاق النار، في مقابل موقف أوروبي لم تتضح معالمه بعد.وفي تصريحات صحفية، شدد الرئيس بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.في الإطار، أكد المتحدث باسم الكرملين "الرئاسة الروسية"، دمييتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن التوصل إلى تحقيق السلام الدائم في أوكرانيا لن يكون ممكنا إلا من خلال مفاوضات جادة.وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تحقيق سلام مستدام من خلال المفاوضات المقترحة في تركيا: "لا يمكن التوصل إلى سلام مستدام إلا من خلال مفاوضات جادة".وأشار إلى انتهاء وقف إطلاق النار بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر، الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأوضح بيسكوف للصحفيين: "في الواقع، لم نشهد وقفا حقيقيا لإطلاق النار" من جانب كييف.

https://sarabic.ae/20250511/الكرملين-روسيا-ترفض-فكرة-نشر-قوات-حفظ-سلام-أوروبية-في-أوكرانيا-1100405587.html

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