https://sarabic.ae/20250511/الكرملين-روسيا-ترفض-فكرة-نشر-قوات-حفظ-سلام-أوروبية-في-أوكرانيا-1100405587.html

الكرملين: روسيا ترفض فكرة نشر "قوات حفظ سلام" أوروبية في أوكرانيا

الكرملين: روسيا ترفض فكرة نشر "قوات حفظ سلام" أوروبية في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

ذكر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا تبذل قصارى جهدها لحل النزاع الأوكراني دبلوماسيًا. 11.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-11T14:56+0000

2025-05-11T14:56+0000

2025-05-11T15:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/02/1059370740_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_805e280cb80fdf3da1400fcbcaab61f7.jpg

وأضاف بيسكوف في مقابلة مع شبكة "آه بي سي نيوز": "يبذل الرئيس بوتين قصارى جهده لحل المشكلة، والتوصل إلى تسوية سلمية ودبلوماسية".وأكد أن التسوية الأوكرانية "أعقد من مجرد توقيع ورقة واحدة".وأكد بيسكوف أنه "لا يمكننا السماح بوجود بنية تحتية عسكرية لحلف الناتو على مقربة من حدودنا".ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية، فإن "روسيا ترفض فكرة نشر "قوات حفظ سلام" أوروبية في أوكرانيا".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.كما أعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.وقد أشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو في مدينة إسطنبول، داعياً إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.في السياق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.

https://sarabic.ae/20250511/خبير-لـسبوتنيك-بوتين-رمى-الكرة-في-ملعب-كييف-وداعميها-وأوروبا-الخاسر-الأكبر--1100404914.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم