https://sarabic.ae/20250511/خبير-لـسبوتنيك-بوتين-رمى-الكرة-في-ملعب-كييف-وداعميها-وأوروبا-الخاسر-الأكبر--1100404914.html
خبير لـ"سبوتنيك": بوتين رمى الكرة في ملعب كييف وداعميها وأوروبا الخاسر الأكبر
خبير لـ"سبوتنيك": بوتين رمى الكرة في ملعب كييف وداعميها وأوروبا الخاسر الأكبر
سبوتنيك عربي
شدد الخبير في العلاقات الدولية، الدكتور علي عبدو، أن الدول الأوروبية هي الخاسر الأكبر في المفاوضات وفي أي تسوية ستحصل بين روسيا وأوكرانيا، معتبراً أن الرئيس... 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T13:51+0000
2025-05-11T13:51+0000
2025-05-11T14:01+0000
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وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، اعتبر الدكتور عبدو أن هناك مساران واضحان، الأول تفاوض سلمي تريده روسيا ويُبعد شبح الحرب عن القارة الأوروبية، ومسار ثان أوروبي يسعى لتقويض ما خسرته خلال المتغيرات التي حصلت في العالم خلال السنوات الأخيرة.وعن العرض الروسي بشأن استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقه في إسطنبول، رأى ضيف "سبوتنيك"، أنه "يأتي ضمن أسباب واضحة، فروسيا لم تسعى يوما إلى الحرب فهي دولة ساعية دوما للسلام والتسامح الإنساني عبر الالتزام الكامل لمبادئ القانون الدولي".وعن اختيار الرئيس الروسي تركيا لعقد هذه المفاوضات، رأى الدكتور عبدو، أن "هناك رمزية بشأنها خصوصا أنها بلد يتمتع بمركز جيوسياسي مهم وقوة مهمة في الشرق الأوسط، أضف إلى ذلك أن الاتحاد الأوروبي يرفض ضم تركيا إلى الاتحاد، وانطلاقا من ذلك من الواضح أن الرئيس بوتين عبر اقتراحه إجراء المفاوضات في تركيا أنه لا يريد أن يعطي انتصارا سياسيا للدول الأوروبية".الكرملين: بوتين وأردوغان ناقشا مبادرة روسيا لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانياالخارجية الروسية: كييف أخطأت فهم مقترح بوتين بشأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
https://sarabic.ae/20250510/بوتين-يقترح-بدء-المفاوضات-دون-أي-شروط-مسبقة-1100387759.html
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العالم, تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا
العالم, تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا
خبير لـ"سبوتنيك": بوتين رمى الكرة في ملعب كييف وداعميها وأوروبا الخاسر الأكبر
13:51 GMT 11.05.2025 (تم التحديث: 14:01 GMT 11.05.2025)
حصري
شدد الخبير في العلاقات الدولية، الدكتور علي عبدو، أن الدول الأوروبية هي الخاسر الأكبر في المفاوضات وفي أي تسوية ستحصل بين روسيا وأوكرانيا، معتبراً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال اقتراحه إجراء المفاوضات في إسطنبول، رمى الكرة في ملعب كييف ومن يدعمها ويؤيدها.
وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، اعتبر الدكتور عبدو أن هناك مساران واضحان، الأول تفاوض سلمي تريده روسيا ويُبعد شبح الحرب عن القارة الأوروبية، ومسار ثان أوروبي يسعى لتقويض ما خسرته خلال المتغيرات التي حصلت في العالم خلال السنوات الأخيرة.
وأشار الدكتور عبدو إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تميل إلى الخيار الروسي أكثر من الخيار الأوروبي، مشددا على أن العالم في النهاية ذاهب الى تسوية كبرى ستكون الدول الأوروبية هي الخاسر الأكبر في هذه التسوية.
وعن العرض الروسي بشأن استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقه في إسطنبول، رأى ضيف "سبوتنيك"، أنه "يأتي ضمن أسباب واضحة، فروسيا لم تسعى يوما إلى الحرب فهي دولة ساعية دوما للسلام والتسامح الإنساني عبر الالتزام الكامل لمبادئ القانون الدولي".
وعن اختيار الرئيس الروسي تركيا لعقد هذه المفاوضات، رأى الدكتور عبدو، أن "هناك رمزية بشأنها خصوصا أنها بلد يتمتع بمركز جيوسياسي مهم وقوة مهمة في الشرق الأوسط، أضف إلى ذلك أن الاتحاد الأوروبي يرفض ضم تركيا إلى الاتحاد، وانطلاقا من ذلك من الواضح أن الرئيس بوتين عبر اقتراحه إجراء المفاوضات في تركيا أنه لا يريد أن يعطي انتصارا سياسيا للدول الأوروبية".