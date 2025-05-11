خبير لـ"سبوتنيك": بوتين رمى الكرة في ملعب كييف وداعميها وأوروبا الخاسر الأكبر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:28 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
10:34 GMT
13 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
مشاركة زعماء الدول في عرض عيد النصر يكشف فشل الغرب في عزل روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:19 GMT
35 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
16:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يقترح بدء المفاوضات مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250511/خبير-لـسبوتنيك-بوتين-رمى-الكرة-في-ملعب-كييف-وداعميها-وأوروبا-الخاسر-الأكبر--1100404914.html
خبير لـ"سبوتنيك": بوتين رمى الكرة في ملعب كييف وداعميها وأوروبا الخاسر الأكبر
خبير لـ"سبوتنيك": بوتين رمى الكرة في ملعب كييف وداعميها وأوروبا الخاسر الأكبر
سبوتنيك عربي
شدد الخبير في العلاقات الدولية، الدكتور علي عبدو، أن الدول الأوروبية هي الخاسر الأكبر في المفاوضات وفي أي تسوية ستحصل بين روسيا وأوكرانيا، معتبراً أن الرئيس... 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T13:51+0000
2025-05-11T14:01+0000
العالم
تقارير سبوتنيك
حصري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100396581_0:116:2896:1745_1920x0_80_0_0_30905366a04e72a361d54e9c1ce22eac.jpg
وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، اعتبر الدكتور عبدو أن هناك مساران واضحان، الأول تفاوض سلمي تريده روسيا ويُبعد شبح الحرب عن القارة الأوروبية، ومسار ثان أوروبي يسعى لتقويض ما خسرته خلال المتغيرات التي حصلت في العالم خلال السنوات الأخيرة.وعن العرض الروسي بشأن استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقه في إسطنبول، رأى ضيف "سبوتنيك"، أنه "يأتي ضمن أسباب واضحة، فروسيا لم تسعى يوما إلى الحرب فهي دولة ساعية دوما للسلام والتسامح الإنساني عبر الالتزام الكامل لمبادئ القانون الدولي".وعن اختيار الرئيس الروسي تركيا لعقد هذه المفاوضات، رأى الدكتور عبدو، أن "هناك رمزية بشأنها خصوصا أنها بلد يتمتع بمركز جيوسياسي مهم وقوة مهمة في الشرق الأوسط، أضف إلى ذلك أن الاتحاد الأوروبي يرفض ضم تركيا إلى الاتحاد، وانطلاقا من ذلك من الواضح أن الرئيس بوتين عبر اقتراحه إجراء المفاوضات في تركيا أنه لا يريد أن يعطي انتصارا سياسيا للدول الأوروبية".الكرملين: بوتين وأردوغان ناقشا مبادرة روسيا لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانياالخارجية الروسية: كييف أخطأت فهم مقترح بوتين بشأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
https://sarabic.ae/20250510/بوتين-يقترح-بدء-المفاوضات-دون-أي-شروط-مسبقة-1100387759.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100396581_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_77e4be826bae943a2508a4e0c527692a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا
العالم, تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا

خبير لـ"سبوتنيك": بوتين رمى الكرة في ملعب كييف وداعميها وأوروبا الخاسر الأكبر

13:51 GMT 11.05.2025 (تم التحديث: 14:01 GMT 11.05.2025)
© Sputnik . Фотохост-агентство РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصوركلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية
كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© Sputnik . Фотохост-агентство РИА Новости
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
شدد الخبير في العلاقات الدولية، الدكتور علي عبدو، أن الدول الأوروبية هي الخاسر الأكبر في المفاوضات وفي أي تسوية ستحصل بين روسيا وأوكرانيا، معتبراً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال اقتراحه إجراء المفاوضات في إسطنبول، رمى الكرة في ملعب كييف ومن يدعمها ويؤيدها.
وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، اعتبر الدكتور عبدو أن هناك مساران واضحان، الأول تفاوض سلمي تريده روسيا ويُبعد شبح الحرب عن القارة الأوروبية، ومسار ثان أوروبي يسعى لتقويض ما خسرته خلال المتغيرات التي حصلت في العالم خلال السنوات الأخيرة.

وأشار الدكتور عبدو إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تميل إلى الخيار الروسي أكثر من الخيار الأوروبي، مشددا على أن العالم في النهاية ذاهب الى تسوية كبرى ستكون الدول الأوروبية هي الخاسر الأكبر في هذه التسوية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
بوتين يقترح بدء المفاوضات مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة.. فيديو
أمس, 22:56 GMT
وعن العرض الروسي بشأن استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقه في إسطنبول، رأى ضيف "سبوتنيك"، أنه "يأتي ضمن أسباب واضحة، فروسيا لم تسعى يوما إلى الحرب فهي دولة ساعية دوما للسلام والتسامح الإنساني عبر الالتزام الكامل لمبادئ القانون الدولي".
وعن اختيار الرئيس الروسي تركيا لعقد هذه المفاوضات، رأى الدكتور عبدو، أن "هناك رمزية بشأنها خصوصا أنها بلد يتمتع بمركز جيوسياسي مهم وقوة مهمة في الشرق الأوسط، أضف إلى ذلك أن الاتحاد الأوروبي يرفض ضم تركيا إلى الاتحاد، وانطلاقا من ذلك من الواضح أن الرئيس بوتين عبر اقتراحه إجراء المفاوضات في تركيا أنه لا يريد أن يعطي انتصارا سياسيا للدول الأوروبية".
الكرملين: بوتين وأردوغان ناقشا مبادرة روسيا لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا
الخارجية الروسية: كييف أخطأت فهم مقترح بوتين بشأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала