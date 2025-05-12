https://sarabic.ae/20250512/خبراء-استثمارات-روسية-مرتقبة-وقفزة-هامة-في-التعاون-بين-مصر-وروسيا-1100446877.html

خبراء: استثمارات روسية مرتقبة وقفزة هامة في التعاون بين مصر وروسيا

خبراء: استثمارات روسية مرتقبة وقفزة هامة في التعاون بين مصر وروسيا

سبوتنيك عربي

شهدت العلاقات المصرية الروسية الاقتصادية قفزات هامة خلال السنوات الأخيرة في ظل مسار وشراكة استراتيجية منذ سنوات. 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T16:01+0000

2025-05-12T16:01+0000

2025-05-12T16:01+0000

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خلال لقائه الأخير، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 9 مايو 2025، في الكرملين، أن مصر من أهم شركاء روسيا في أفريقيا.وقال بوتين خلال محادثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الكرملين: "بلدانا ينسقان مواقفهما حول القضايا الدولية الراهنة، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط. فخامة الرئيس المحترم، الأصدقاء الأعزاء، يسعدنا أن نغتنم هذه الفرصة لمناقشة هذه القضايا والعديد من مجالات التعاون الروسي-المصري الأخرى".وأكد بوتين أن مصر تعد من أبرز شركاء روسيا في القارة الأفريقية، مضيفا: "مصر هي أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا في أفريقيا".وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر في عام 2024 ارتفع ليبلغ مستوى قياسيًا قدره 9 مليارات دولار.وتابع قائلا: "وفقًا لنتائج العام الماضي، ارتفع حجم التبادل التجاري الثنائي بأكثر من 30 بالمئة، وبلغ رقمًا قياسيًا قدره 9 مليارات دولار، وخلال أول شهرين من العام الجاري، شهد نموًا إضافيًا تجاوز 80 بالمئة".من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح، إن مشاركة الرئيس السيسي في احتفالات روسيا بالذكرى الـ80 لعيد النصر تؤكد عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا، وأن هذه الشراكة تنمو بقوة في ظل تحديات عالمية، وتظهر رغبة مشتركة لتعزيز التعاون.ولفت إلى أن أهم الاستثمارات الروسية المرتقبة في مصر تشمل المنطقة الصناعية في قناة السويس بـ7 مليارات دولار، ومحطة الضبعة النووية بـ30 مليار دولار، ومصنع أسمدة بمليار دولار. موضحا أن هذه المشروعات ستدعم الاقتصاد المصري بشكل كبير، خاصة في الطاقة والصناعة.يرى أن العلاقات الاقتصادية ستهد قفزة هامة قريبًا، مع خطط استخدام العملات المحلية، مما قد يرفع التبادل إلى 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات، وكذلك فتح آفاقًا جديدة في الزراعة والتصنيع.ووفقا للخبير المصري، فإن تعزيز الشراكة الآن يعني تنويع الاقتصاد المصري بعيدًا عن الغرب، خاصة مع العقوبات على روسيا، كما يدعم الأمن الغذائي عبر استيراد القمح، ويعزز الطاقة بمشاريع مثل الضبعة، خاصة أن تقليل الاعتماد على الدولار يقوي استقلال مصر اقتصاديًا، لكن يجب موازنته مع شركاء آخرين.في الإطار قال الخبير الاقتصادي المصري محمد أنيس، إن الصادرات المصرية بلغت نحو 600 مليون دولار نحو روسيا في العام 2024، ما يعني أن الميزان التجاري يميل لصالح روسيا.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الصادرات المصرية إلى روسيا معظمها تتركز في المنتجات الزراعية، في مقابل واردات القمح والذرة وبعض المعادن والمنتجات الأخرى.ويرى أن الميزان التجاري بين البلدين، مؤهل للزيادة بدرجة كبيرة، خاصة في ظل العلاقات التاريخية بين البلدين، كما أن المنتجات الروسية أمامها فرص كبيرة للوصول إلى السوق الروسي، خاصة البديلة للمنتجات الأوروبية التي كانت تصدر لروسيا وتأثرت بسبب الاضطرابات بين روسيا والغرب.ولفت إلى أن المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس، ستدفع بالميزان التجاري نحو النمو بصورة ملحوظة، بالإضافة لزيادة الاستثمارات المباشرة، داخل المنطقة الصناعية لقناة السويس.وفق أنيس، فإن الاستثمارات المباشرة في المنطقة الصناعية لقناة السويس، يجب أن تركز على الصادرات مرة أخرى، وعدم الاقتصار على الداخل المصري، خاصة أن الصادرات نحو الخارج تمهد بشكل كبير لتعزيز الجنيه أمام العملات الأخرى.وكشفت الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، في بيان عن أن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى روسيا خلال عام 2024 هي: فواكه وأثمار بقيمة 419 مليون دولار، وخضروات بقيمة 111 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 17 مليون دولار، وحبوب واثمار زيتية بقيمة 13 مليون دولار، ومحضرات خضر وفواكه بقيمة 10 مليون دولار.ووفق البيان، فإن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من روسيا خلال عام 2024 كانت: حبوب بقيمة 3.1 مليار دولار، وحديد ومصنوعاته بقيمة 1.3 مليار دولار، وشحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 526 مليون دولار، وخشب ومصنوعاته وفحم خشبى بقيمة 262 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية بقيمة 205 مليون دولار.ونوه بأن قيمة الاستثمارات الروسية في مصر سجلت 91.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 141.2 مليون دولار خلال عام 2022/ 2023، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في روسيا 29.8 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 18.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023.ولفت إلى أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا بلغت 1.9 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 14.9 مليــون دولار خـــلال العــام المالي 2022 / 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الروسيين العاملين في مصر71 ألف دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 138 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023.

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