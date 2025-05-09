https://sarabic.ae/20250509/السيسي-روسيا-ومصر-تعززان-التعاون-وتعقدان-مشاورات-سياسية-خلال-أيام-1100359255.html
السيسي: روسيا ومصر تعززان التعاون وتعقدان مشاورات سياسية خلال أيام
السيسي: روسيا ومصر تعززان التعاون وتعقدان مشاورات سياسية خلال أيام
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن روسيا ومصر تعززان التفاعل والمشاورات السياسية بينهما، مؤكدا أن اجتماع اللجنة الحكومية الروسية المصرية المشتركة سينعقد... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T16:24+0000
2025-05-09T16:24+0000
2025-05-09T16:24+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال السيسي، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو على هامش احتفالات عيد النصر، اليوم الجمعة: "نحن نعزز تفاعلنا ومشاوراتنا السياسية. ولذلك، آمل بشدة أن يعقد اجتماع اللجنة الحكومية الدولية بين بلدينا بنجاح".وأعرب الرئيس المصري عن امتنانه لنظيره الروسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وهنأه بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية.ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى موسكو، أمس الخميس، لحضور احتفالات روسيا بالذكرى الـ80 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية. بدأ العرض العسكري في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو، وفي تمام الساعة 10:00 صباحًا دقت الأجراس وبدأ العرض العسكري، حيث يتم إحضار العلم الوطني لروسيا الاتحادية، وراية المعركة لفرقة البندقية رقم 150 إلى الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بمشاركة صنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.بمشاركة زعماء العالم... عرض عسكري مهيب بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية... فيديو
https://sarabic.ae/20250509/السيسي-يقف-الجيش-المصري-يتألق-في-الساحة-الحمراء-خلال-عرض-الذكرى-الـ80-للنصر-على-النازية---1100336368.html
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العالم, أخبار العالم الآن, مصر, روسيا, الذكرى الثمانين للنصر, فلاديمير بوتين
العالم, أخبار العالم الآن, مصر, روسيا, الذكرى الثمانين للنصر, فلاديمير بوتين
السيسي: روسيا ومصر تعززان التعاون وتعقدان مشاورات سياسية خلال أيام
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن روسيا ومصر تعززان التفاعل والمشاورات السياسية بينهما، مؤكدا أن اجتماع اللجنة الحكومية الروسية المصرية المشتركة سينعقد يومي 12 و14 مايو/ أيار الحالي.
موسكو - سبوتنيك. وقال السيسي، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو على هامش احتفالات عيد النصر
، اليوم الجمعة: "نحن نعزز تفاعلنا ومشاوراتنا السياسية. ولذلك، آمل بشدة أن يعقد اجتماع اللجنة الحكومية الدولية بين بلدينا بنجاح".
وأعرب الرئيس المصري عن امتنانه لنظيره الروسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وهنأه بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية.
ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى موسكو، أمس الخميس، لحضور احتفالات روسيا بالذكرى الـ80 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية.
بدأ العرض العسكري
في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو، وفي تمام الساعة 10:00 صباحًا دقت الأجراس وبدأ العرض العسكري، حيث يتم إحضار العلم الوطني لروسيا الاتحادية، وراية المعركة لفرقة البندقية رقم 150 إلى الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بمشاركة صنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.