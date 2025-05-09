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خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
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انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
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هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
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11 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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29 د
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خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطها إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم
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18:00 GMT
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صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
18:31 GMT
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نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
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https://sarabic.ae/20250509/السيسي-روسيا-ومصر-تعززان-التعاون-وتعقدان-مشاورات-سياسية-خلال-أيام-1100359255.html
السيسي: روسيا ومصر تعززان التعاون وتعقدان مشاورات سياسية خلال أيام
السيسي: روسيا ومصر تعززان التعاون وتعقدان مشاورات سياسية خلال أيام
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن روسيا ومصر تعززان التفاعل والمشاورات السياسية بينهما، مؤكدا أن اجتماع اللجنة الحكومية الروسية المصرية المشتركة سينعقد... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T16:24+0000
2025-05-09T16:24+0000
العالم
أخبار العالم الآن
مصر
روسيا
الذكرى الثمانين للنصر
فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. وقال السيسي، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو على هامش احتفالات عيد النصر، اليوم الجمعة: "نحن نعزز تفاعلنا ومشاوراتنا السياسية. ولذلك، آمل بشدة أن يعقد اجتماع اللجنة الحكومية الدولية بين بلدينا بنجاح".وأعرب الرئيس المصري عن امتنانه لنظيره الروسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وهنأه بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية.ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى موسكو، أمس الخميس، لحضور احتفالات روسيا بالذكرى الـ80 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية. بدأ العرض العسكري في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو، وفي تمام الساعة 10:00 صباحًا دقت الأجراس وبدأ العرض العسكري، حيث يتم إحضار العلم الوطني لروسيا الاتحادية، وراية المعركة لفرقة البندقية رقم 150 إلى الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بمشاركة صنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.بمشاركة زعماء العالم... عرض عسكري مهيب بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية... فيديو
https://sarabic.ae/20250509/السيسي-يقف-الجيش-المصري-يتألق-في-الساحة-الحمراء-خلال-عرض-الذكرى-الـ80-للنصر-على-النازية---1100336368.html
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العالم, أخبار العالم الآن, مصر, روسيا, الذكرى الثمانين للنصر, فلاديمير بوتين
العالم, أخبار العالم الآن, مصر, روسيا, الذكرى الثمانين للنصر, فلاديمير بوتين

السيسي: روسيا ومصر تعززان التعاون وتعقدان مشاورات سياسية خلال أيام

16:24 GMT 09.05.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن روسيا ومصر تعززان التفاعل والمشاورات السياسية بينهما، مؤكدا أن اجتماع اللجنة الحكومية الروسية المصرية المشتركة سينعقد يومي 12 و14 مايو/ أيار الحالي.
موسكو - سبوتنيك. وقال السيسي، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو على هامش احتفالات عيد النصر، اليوم الجمعة: "نحن نعزز تفاعلنا ومشاوراتنا السياسية. ولذلك، آمل بشدة أن يعقد اجتماع اللجنة الحكومية الدولية بين بلدينا بنجاح".
وأعرب الرئيس المصري عن امتنانه لنظيره الروسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وهنأه بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية.
قوات الشرطة العسكرية التابعة للجيش المصري في العرض العسكري الذي أُقيم بالساحة الحمراء في موسكو، ضمن فعاليات الذكرى الـ80 للنصر. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
السيسي يقف... الجيش المصري يتألق في الساحة الحمراء خلال عرض الذكرى الـ80 للنصر على النازية
08:09 GMT
ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى موسكو، أمس الخميس، لحضور احتفالات روسيا بالذكرى الـ80 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية.
بدأ العرض العسكري في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو، وفي تمام الساعة 10:00 صباحًا دقت الأجراس وبدأ العرض العسكري، حيث يتم إحضار العلم الوطني لروسيا الاتحادية، وراية المعركة لفرقة البندقية رقم 150 إلى الساحة الحمراء، بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بمشاركة صنوف مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي، وبحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.
بمشاركة زعماء العالم... عرض عسكري مهيب بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية... فيديو
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