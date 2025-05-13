https://sarabic.ae/20250513/حقل-غاز-عربي-تقدر-احتياطياته-بـ60-تريليون-قدم-مكعبة-يترقب-قرارا-مهما-1100490167.html

حقل غاز عربي تقدر احتياطياته بـ60 تريليون قدم مكعبة يترقب قرارا مهما

حقل غاز عربي تقدر احتياطياته بـ60 تريليون قدم مكعبة يترقب قرارا مهما

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن حقل غاز عربيا يترقب قرارا مهما خلال الأشهر المقبلة، بهدف الاستفادة من موارده الضخمة لدعم قطاع الطاقة العالمي. 13.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-13T14:14+0000

2025-05-13T14:14+0000

2025-05-13T14:14+0000

مجتمع

موريتانيا

الأخبار

سوق النفط

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101545/61/1015456116_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_7bec6a253917a386ec42b0c1747c646f.jpg

وذكرت منصة "الطاقة"، مساء اليوم الثلاثاء، أن حقل غاز "بير الله" الموريتاني، الذي يحتوي على احتياطيات تُقدَّر بـ60 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، على رأس المقاطع البحرية الغنية بالمحروقات، التي تبحث عن مطورين.وأكدت أن الحقل الغازي الضخم يقع على بُعد 60 كيلومترا شمال حقل السلحفاة آحميم "جي تي إيه"، وعلى بُعد 100 كيلومتر من الساحل في المياه الإقليمية لموريتانيا.وكانت موريتانيا قد وقعت في أكتوبر/تشرين الأول 2022 عقدا مع شركتي "بي بي" و"كوزموس"، للبدء في استكشاف إنتاج حقل غاز "بير الله" وتقاسُمه، في إطار تطوير القدرات النفطية والغازية الوطنية وتثمينها، حيث تطمح الدولة العربية إلى تطوير موارد الحقل، من خلال اعتماد مخطط فنّي تنموي، يزيد المحتوى المحلّي للمشروع إلى أقصى حدّ.فيما قررت موريتانيا عدم تجديد عقد شركة "بي بي" لاستغلال حقل غاز "بير الله"، والبحث عن شريك للاستثمار في المشروع، رغم إبداء عملاقة النفط البريطانية اهتمامها بتمديد العقد لإجراء المزيد من دراسات الجدوى.ويشار إلى أن حقل "بير الله" يتمتع بخصائص عديدة تجعل منه فرصة استثمارية كبيرة، حيث يتميز الخزان المكتشف بخصائص عالية الجودة، وغاز من الدرجة الأولى، ويتسم الحقل بإمكان تحقيق معدلات إنتاج كبيرة ومستمرة، إذ يفترض أن عمر الإنتاج الافتراضي للحقل سيستمر لأكثر من 50 عاما، على الأقل.وكانت موريتانيا قد بدأت إنتاج أول شحنة غاز مسال من مشروع السلحفاة أحميم الكبير يوم 10 فبراير/شباط الماضي، فيما يعتمد المشروع على حقلَي غاز بحريين، هما "تورتو" المكتشَف عام 2015، و"أحميم" المكتشَف في 2016، على الترتيب.

https://sarabic.ae/20220903/موريتانيا-تكشف-عن-تحقيق-إنجاز-في-حقل-الغاز-المشترك-مع-السنغال-1067248565.html

موريتانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

موريتانيا, الأخبار, سوق النفط, اقتصاد