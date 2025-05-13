حقل غاز عربي تقدر احتياطياته بـ60 تريليون قدم مكعبة يترقب قرارا مهما

عربي
البيت الأبيض: ترامب يوافق على لقاء الرئيس السوري المؤقت
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
التضحيات التي تكبدتها شعوب الاتحاد السوفياتي في مواجهة المانيا النازية
12:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: تركيا محل ثقة روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
هل نعيش حقبة جديدة من التوازن الدولي للعالم؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250513/حقل-غاز-عربي-تقدر-احتياطياته-بـ60-تريليون-قدم-مكعبة-يترقب-قرارا-مهما-1100490167.html
حقل غاز عربي تقدر احتياطياته بـ60 تريليون قدم مكعبة يترقب قرارا مهما
حقل غاز عربي تقدر احتياطياته بـ60 تريليون قدم مكعبة يترقب قرارا مهما
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن حقل غاز عربيا يترقب قرارا مهما خلال الأشهر المقبلة، بهدف الاستفادة من موارده الضخمة لدعم قطاع الطاقة العالمي. 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T14:14+0000
2025-05-13T14:14+0000
مجتمع
موريتانيا
الأخبار
سوق النفط
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101545/61/1015456116_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_7bec6a253917a386ec42b0c1747c646f.jpg
وذكرت منصة "الطاقة"، مساء اليوم الثلاثاء، أن حقل غاز "بير الله" الموريتاني، الذي يحتوي على احتياطيات تُقدَّر بـ60 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، على رأس المقاطع البحرية الغنية بالمحروقات، التي تبحث عن مطورين.وأكدت أن الحقل الغازي الضخم يقع على بُعد 60 كيلومترا شمال حقل السلحفاة آحميم "جي تي إيه"، وعلى بُعد 100 كيلومتر من الساحل في المياه الإقليمية لموريتانيا.وكانت موريتانيا قد وقعت في أكتوبر/تشرين الأول 2022 عقدا مع شركتي "بي بي" و"كوزموس"، للبدء في استكشاف إنتاج حقل غاز "بير الله" وتقاسُمه، في إطار تطوير القدرات النفطية والغازية الوطنية وتثمينها، حيث تطمح الدولة العربية إلى تطوير موارد الحقل، من خلال اعتماد مخطط فنّي تنموي، يزيد المحتوى المحلّي للمشروع إلى أقصى حدّ.فيما قررت موريتانيا عدم تجديد عقد شركة "بي بي" لاستغلال حقل غاز "بير الله"، والبحث عن شريك للاستثمار في المشروع، رغم إبداء عملاقة النفط البريطانية اهتمامها بتمديد العقد لإجراء المزيد من دراسات الجدوى.ويشار إلى أن حقل "بير الله" يتمتع بخصائص عديدة تجعل منه فرصة استثمارية كبيرة، حيث يتميز الخزان المكتشف بخصائص عالية الجودة، وغاز من الدرجة الأولى، ويتسم الحقل بإمكان تحقيق معدلات إنتاج كبيرة ومستمرة، إذ يفترض أن عمر الإنتاج الافتراضي للحقل سيستمر لأكثر من 50 عاما، على الأقل.وكانت موريتانيا قد بدأت إنتاج أول شحنة غاز مسال من مشروع السلحفاة أحميم الكبير يوم 10 فبراير/شباط الماضي، فيما يعتمد المشروع على حقلَي غاز بحريين، هما "تورتو" المكتشَف عام 2015، و"أحميم" المكتشَف في 2016، على الترتيب.
https://sarabic.ae/20220903/موريتانيا-تكشف-عن-تحقيق-إنجاز-في-حقل-الغاز-المشترك-مع-السنغال-1067248565.html
موريتانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101545/61/1015456116_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_7779c60ac5a6fa90c76d57f84714ad49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
موريتانيا, الأخبار, سوق النفط, اقتصاد
موريتانيا, الأخبار, سوق النفط, اقتصاد

حقل غاز عربي تقدر احتياطياته بـ60 تريليون قدم مكعبة يترقب قرارا مهما

14:14 GMT 13.05.2025
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورحقل غاز
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© Sputnik . Igor Zarembo
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن حقل غاز عربيا يترقب قرارا مهما خلال الأشهر المقبلة، بهدف الاستفادة من موارده الضخمة لدعم قطاع الطاقة العالمي.
وذكرت منصة "الطاقة"، مساء اليوم الثلاثاء، أن حقل غاز "بير الله" الموريتاني، الذي يحتوي على احتياطيات تُقدَّر بـ60 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، على رأس المقاطع البحرية الغنية بالمحروقات، التي تبحث عن مطورين.
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
موريتانيا تكشف عن تحقيق إنجاز بشأن حقل الغاز المشترك مع السنغال
3 سبتمبر 2022, 21:42 GMT
وأكدت أن الحقل الغازي الضخم يقع على بُعد 60 كيلومترا شمال حقل السلحفاة آحميم "جي تي إيه"، وعلى بُعد 100 كيلومتر من الساحل في المياه الإقليمية لموريتانيا.
وكانت موريتانيا قد وقعت في أكتوبر/تشرين الأول 2022 عقدا مع شركتي "بي بي" و"كوزموس"، للبدء في استكشاف إنتاج حقل غاز "بير الله" وتقاسُمه، في إطار تطوير القدرات النفطية والغازية الوطنية وتثمينها، حيث تطمح الدولة العربية إلى تطوير موارد الحقل، من خلال اعتماد مخطط فنّي تنموي، يزيد المحتوى المحلّي للمشروع إلى أقصى حدّ.
وأشار الموقع الإلكتروني إلى أنه كان من المقرر اكتمال الدراسات الهندسية خلال 30 شهرا، تمهيدا لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي في النصف الأول من العام الجاري، لكن المهلة الممنوحة لشركات النفط العالمية انتهت دون إحراز تقدُّم.
فيما قررت موريتانيا عدم تجديد عقد شركة "بي بي" لاستغلال حقل غاز "بير الله"، والبحث عن شريك للاستثمار في المشروع، رغم إبداء عملاقة النفط البريطانية اهتمامها بتمديد العقد لإجراء المزيد من دراسات الجدوى.
ويشار إلى أن حقل "بير الله" يتمتع بخصائص عديدة تجعل منه فرصة استثمارية كبيرة، حيث يتميز الخزان المكتشف بخصائص عالية الجودة، وغاز من الدرجة الأولى، ويتسم الحقل بإمكان تحقيق معدلات إنتاج كبيرة ومستمرة، إذ يفترض أن عمر الإنتاج الافتراضي للحقل سيستمر لأكثر من 50 عاما، على الأقل.
وكانت موريتانيا قد بدأت إنتاج أول شحنة غاز مسال من مشروع السلحفاة أحميم الكبير يوم 10 فبراير/شباط الماضي، فيما يعتمد المشروع على حقلَي غاز بحريين، هما "تورتو" المكتشَف عام 2015، و"أحميم" المكتشَف في 2016، على الترتيب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала