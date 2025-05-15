https://sarabic.ae/20250515/انقطاع-الكهرباء-عن-عاصمة-دولة-عربية-1100555868.html

انقطاع الكهرباء عن عاصمة دولة عربية

انقطاع الكهرباء عن عاصمة دولة عربية

سبوتنيك عربي

تعرضت ثلاث محطات كهرباء في مدينة عربية، ليلة الأربعاء، لقصف بطائرات مسيرة، ما أدى إلى انقطاع التيار في أجزاء واسعة من عاصمة عربية. 15.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-15T07:49+0000

2025-05-15T07:49+0000

2025-05-15T07:49+0000

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قوات الدعم السريع السودانية

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وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون" أن 3 محطات للكهرباء في مدينة أم درمان السودانية تعرضت للتدمير بواسطة طائرات دون طيار، ضمن هجمات لقوات "الدعم السريع" شملت محطات الخدمة في معظم المدن، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن العاصمة الخرطوم.ونقل الموقع عن شركة الكهرباء في بيان لها، أن "محطات المرخيات التحويلية، والكلية الحربية التوزيعية، والمهدية التوزيعية تعرضت لاعتداء بطائرات مسيرة أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في ولاية الخرطوم، مما زاد معاناة المواطنين وانقطاع الخدمات.ويشار إلى أن محطة المرخيات تقع شمال غرب أم درمان، في الطريق المؤدي إلى الولاية الشمالية، فيما توجد محطة المهدية في الحارة 21، أما محطة الكلية الحربية فتقع في حي ود البخيت.وأفادت شركة الكهرباء، بأن قوات الدفاع المدني السودانية تبذل جهودا كبيرة في محاولة لإخماد الحرائق في المحطات، على أن تجرى عملية تقييم فني لاحقا لاتخاذ المعالجات لاستعادة التيار. ومن جانبها، اتهمت حكومة ولاية الخرطوم قوات "الدعم السريع" بشن الهجمات على محطات الكهرباء، موضحة أن الاستهداف الممنهج للمحطات التحويلية في الخرطوم يأتي ضمن استراتيجية الدعم السريع لتدمير البنى التحتية الحيوية، مما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.ويوم الأحد الماصي، واصل الجيش السوداني معاركه ضد قوات الدعم السريع في ولاية غرب كردفان، حيث تمكن من استعادة مدينة الخوي، التي كانت تسيطر عليها منذ مطلع الشهر الجاري.ذكرت ذلك صحيفة "سودان تربيون" السودانية، التي أوضحت أن قوات الجيش استعادت المدينة بعد معارك ضارية، مشيرةً إلى أنه تم فرض السيطرة الكاملة على المدينة.ونقلت الصحيفة عن حاكم إقليم دارفور والمشرف العام على القوة المشتركة، التابعة للجيش السوداني تأكيده السيطرة على مدينة الخوي وبلدة أم صميمة، شمالي كردفان.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sarabic.ae/20250509/استهداف-محطة-عطبرة-بالمسيرات-يقطع-الكهرباء-عن-شمال-السودان-1100355101.html

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العالم العربي, الأخبار, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية