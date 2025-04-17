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https://sarabic.ae/20250417/الجيش-السوداني-يعلن-مقتل-70-عنصرا-من-الدعم-السريع-بينهم-قادة-في-الفاشر-1099628342.html
الجيش السوداني يعلن مقتل 70 عنصرا من "الدعم السريع" بينهم قادة في الفاشر
الجيش السوداني يعلن مقتل 70 عنصرا من "الدعم السريع" بينهم قادة في الفاشر
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس، عن مقتل 70 عنصرا من قوات "الدعم السريع" بينهم قادة جنوب شرق وشمال شرق مدينة الفاشر. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T10:45+0000
2025-04-17T10:45+0000
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وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، صباح اليوم الخميس، أن الجيش السوداني قام بالتنسيق مع القوات المشتركة من حركات الكفاح المسلح والمخابرات العامة والشرطة والمقاومة الشعبية، بصد هجوم شرس شنّته "الدعم السريع" جنوب شرق وشمال شرق مدينة الفاشر.وأكدت أن المعركة قد أسفرت عن تدمير 15 مركبة قتالية وشاحنتي وقود، وجرار يقل مستنفرين، إلى جانب تعطيل عدد كبير من مركبات "الدعم السريع" ومقتل 70 عنصرا من قواتها، بينهم عدد من القادة وإصابة العشرات، بينما فرّ الباقون تاركين خلفهم قتلاهم وجرحاهم.ونقلت عن الفرقة السادسة مشاة بالجيش السوداني في الفاشر أن التفوق العددي للعدو لم يثن عزيمة الجنود، الذين أظهروا بسالة وإرادة صلبة كانت لهم بالمرصاد.يذكر أن الجيش السوداني كان قد أعلن، أمس الأربعاء، القضاء على 8 من عناصر قوات الدعم السريع وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير 3 عربات مقاتلة وشاحنة وقود في محور الفاشر بولاية شمال دارفور.وقال الجيش السوداني، في بيان له، إن قواته "نفذت تمشيطًا مكثفًا للأحياء السكنية بالمحيط الجنوبي للمدينة ، أسفر عن القبض على متسللين بحوزتهم أسلحة خفيفة وذخائر".وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sarabic.ae/20250417/بعد-عامين-من-الصراع-الدامي-حصيلة-الحرب-في-السودان-1099622181.html
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العالم العربي, الأخبار, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي, الأخبار, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني يعلن مقتل 70 عنصرا من "الدعم السريع" بينهم قادة في الفاشر

10:45 GMT 17.04.2025
© Photoالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© Photo
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أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس، عن مقتل 70 عنصرا من قوات "الدعم السريع" بينهم قادة جنوب شرق وشمال شرق مدينة الفاشر.
وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، صباح اليوم الخميس، أن الجيش السوداني قام بالتنسيق مع القوات المشتركة من حركات الكفاح المسلح والمخابرات العامة والشرطة والمقاومة الشعبية، بصد هجوم شرس شنّته "الدعم السريع" جنوب شرق وشمال شرق مدينة الفاشر.
بعد عامين من الصراع الدامي... حصيلة الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
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بعد عامين من الصراع الدامي... حصيلة الحرب في السودان
09:16 GMT
وأكدت أن المعركة قد أسفرت عن تدمير 15 مركبة قتالية وشاحنتي وقود، وجرار يقل مستنفرين، إلى جانب تعطيل عدد كبير من مركبات "الدعم السريع" ومقتل 70 عنصرا من قواتها، بينهم عدد من القادة وإصابة العشرات، بينما فرّ الباقون تاركين خلفهم قتلاهم وجرحاهم.
ونقلت عن الفرقة السادسة مشاة بالجيش السوداني في الفاشر أن التفوق العددي للعدو لم يثن عزيمة الجنود، الذين أظهروا بسالة وإرادة صلبة كانت لهم بالمرصاد.
يذكر أن الجيش السوداني كان قد أعلن، أمس الأربعاء، القضاء على 8 من عناصر قوات الدعم السريع وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير 3 عربات مقاتلة وشاحنة وقود في محور الفاشر بولاية شمال دارفور.
وقال الجيش السوداني، في بيان له، إن قواته "نفذت تمشيطًا مكثفًا للأحياء السكنية بالمحيط الجنوبي للمدينة ، أسفر عن القبض على متسللين بحوزتهم أسلحة خفيفة وذخائر".
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
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