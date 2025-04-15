https://sarabic.ae/20250415/قائد-الدعم-السريع-في-السودان-لا-نهدف-إلى-بناء-دولة-موازية-ولن-نسمح-بسيطرة-الجيش-على-كل-البلاد-1099582760.html

قائد "الدعم السريع" في السودان: لا نهدف إلى بناء دولة موازية ولن نسمح بسيطرة الجيش على كل البلاد

قائد "الدعم السريع" في السودان: لا نهدف إلى بناء دولة موازية ولن نسمح بسيطرة الجيش على كل البلاد

سبوتنيك عربي

صرح محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات "الدعم السريع" في السودان، اليوم الثلاثاء، بأن قواته لا تهدف إلى بناء دولة موازية، ولكن بناء المستقبل الوحيد القابل... 15.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-15T20:22+0000

2025-04-15T20:22+0000

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وذكر في كلمة نقلتها وكالة السودان للأحداث والأنباء "سينا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن "الأزمة الحالية في السودان ليست بين أطراف مسلحة بل هي إرث مؤلم لنظام سياسي خذل شعبه منذ الاستقلال".وأوضح حميدتي أننا "لم نختر المواجهة وواصلنا كل حوار في جدة وجنيف والمنامة وجئنا بأيد مفتوحة لكننا قوبلنا بالرفض"، مشيرا إلى أن "الجيش بقيادة البرهان والحركة الإسلامية التي يدين لها بالولاء اختطفا ثورة ديسمبر".وشدد قائد قوات "الدعم السريع" في السودان، على أننا "لن نسمح أبدا بسيطرة الجيش على كل البلاد وعودة الطغيان السابق"، مدعيا أن "الجيش يعتمد على الدعم المصري والإيراني للحفاظ على قبضة ضعيفة على الشرق".وأضاف حميدتي أنه "بعد عامين من الحرب، يقف السودان عند مفترق طرق، إما أن نسمح للماضي أن يجرنا إلى الوراء، أو نشق طريقا جديد للأمام" على حد تعبيره.وتابع: "سنقوم بطباعة عملة جديدة وإصدار وثائق هوية جديدة حتى لا يُحرم أي سوداني من حقوقه".واستطرد قائد قوات: "الدعم السريع" في السودان "قبل عامين فُرضت حرب جديدة على شعبنا بإرادة العسكر، لكن إرادة الشعب أقوى من بنادقهم وأكاذيبهم".ومنذ 15 أبريل/ نيسان 2023، يشهد السودان حربا شديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخ البلاد.وتعتبر الأزمة الحالية أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث فرّ نحو 12 مليون شخص من مناطق القتال، بينما لجأ أكثر من 4 ملايين إلى دول الجوار هروبًا من الحرب، بحسب التقارير الإنسانية.

https://sarabic.ae/20250415/بعد-عامان-من-الصراع-الداميمتى-تتوقف-الحرب-في-السودان-1099582152.html

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العالم العربي, الأخبار, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني