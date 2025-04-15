https://sarabic.ae/20250415/بعد-عامان-من-الصراع-الداميمتى-تتوقف-الحرب-في-السودان-1099582152.html

بعد عامين من الصراع الدامي... متى تتوقف الحرب في السودان؟

بعد عامين من الصراع الدامي... متى تتوقف الحرب في السودان؟

سبوتنيك عربي

اندلع الصراع المسلح قبل عامين بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وتدخل الحرب عامها الثالث دون تحقيق أهداف إستراتيجية تخدم مصلحة الأطراف المتنازعة... 15.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-15T19:49+0000

2025-04-15T19:49+0000

2025-04-15T19:49+0000

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بعد مرور عامين على بدء الحرب، لا تزال البلاد تعاني من تداعيات جسيمة على المستويات الإنسانية، الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية، وقد خلفت تلك الحرب آثار سلبية على الخدمات الإنسانية بصفة خاصة، علاوة على آلاف القتلى والجرحى وملايين النازحين والمهجرين ومئات المليارات من الدولارات خسائر اقتصادية، هذا بجانب المخاوف من تمزق البلاد وتقسيمها إلى دويلات وشراذم صغيرة.فما ذا حدث خلال عامين وما الذي ينتظر السودان في العام الثالث؟بداية يقول عادل عبد الباقي، رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية، "إن الحرب خلفت أكبر أزمة إنسانية شهدها السودان في العصر الحديث، حيث يعاني الملايين من انعدام مقومات الحياة الأساسية وعلى رأسها الغذاء والدواء وتتفاوت نسبة تدهور الوضع الإنساني من منطقة لأخرى، فقد وصلت الأزمة في دارفور إلى 76 في المئة، كردفان 62 بالمئة، الخرطوم 59 بالمئة، النيل الأبيض 53 بالمئة، الجزيرة 47 بالمئة ، فيما وصلت إلى 33 بالمائة في ولاية سنار". الانتهاكات والنزوحوأضاف عادل في حديثه لـ"سبوتنيك" :"تشير التقديرات إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى والمصابين، ونزوح ما يزيد عن 10 ملايين شخص داخليًا وخارجيًا، مما جعل السودان يُعد من أكبر أزمات النزوح في العالم، ووصلت الإنتهاكات ضد الأطفال إلى 76 بالمئة و 22 بالمئة ضد النساء، فيما بلغت 2 بالمئة ضد كبار السن وفق الإحصاءات التي رصدتها المنظمات المحلية حتى الأيام الأخيرة، لكن استمر الحرب قد لا يتيح حصر كل الانتهاكات بشكل كامل نظرا لانعدام القدرة في الوصول إلى المتضررين".وتابع: "لم تكن الانتهاكات هى الوحيدة من نتاج الحرب، بل إن الحرب أدت إلى نزوح الملايين داخليا وخارجيا، حيث تم رصد نزوح ما يقارب 13.8 مليون مواطن داخليا توزعوا في ولايات"البحر الأحمر- نهر النيل- شرق دارفور- جنوب دارفور-الشمالية-ومناطق متفرقة من كردفان، فيما قُدر عدد اللاجئين بنحو 2.2 مليون سوداني إلى دول الجوار (مصر، تشاد، أوغندا، إثيوبيا، جنوب السودان، كينيا، ليبيا) وغيرها من الدول، بينما بلغ عدد المفقودين المُبلغ عنهم حتى اليوم 873 حالة فقدان لا يزال مصيرهم مجهول".الوضع الإنسانيوأشار عبد الباقي، إلى أن، "أكثر من 70 بالمئة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وانهيار شبه تام للخدمات الصحية، مع تفشي أمراض مثل الكوليرا والملاريا نتيجة لتدهور البنية التحتية الصحية وخروج المستشفيات والمراكز عن الخدمة بنسبة 87 بالمئةوانهيار تام للأنظمة الصحية من معدات ومستلزمات صحية وطبية، واستهداف الكوادر الطبية مما زاد من تفاقم الوضع الصحي في البلاد".وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي يقول رئيس منظمات المجتمع المدني، "إن مؤسسات الدولة انهارت، حيث أغُلقت معظم البنوكوتوقف النشاط التجاري في عدد كبير من الولايات، مما أدى إلى تفاقم البطالة والجريمة وارتفاع معدلات الفقر، وشهد الجنيه السوداني تدهوراً حاداً مقابل العملات الأجنبية، وارتفعت أسعار السلع الأساسية بنسبة تجاوزت 500 بالمئة في بعض المناطق، كما أن هذا الوضع السيء أدى إلى توترات قبلية ومناطقية، وتزايدت حوادث العنف المجتمعي في غياب سلطة الدولة، وانقطعت الدراسة في معظم أنحاء البلاد، وضاع جيلان دراسيان دون تعليم رسمي منتظم وانخراط الأطفال والشباب في العمليات العسكرية، واستخدمت المدارس والجامعات كمراكز إيواء وثكنات ومقار عسكرية، ما أدى إلى توقف العملية التعليمية في العديد من المناطق، علاوة على ذلك حدث تدمير شبه كامل للبنية التحتية بما يشمل الكباري والمنشآت الحيوية والترفيهية، وانقطاع دائم في خدمات المياه والكهرباء مما زاد من معاناة السكان المدنيين".غابت الدولةولفت عبد الباقي، إلى أن "الحرب أدت إلى غياب الدولة وانقسمت السلطة، وتراجعت مؤسسات الحكم، مع تنامي نفوذ المليشيات والمجموعات المسلحة في مناطق واسعة، و رغم المحاولات الإقليمية والدولية، لم تُثمر بعد عن اتفاق شامل ينهي الحرب، وسط تباعد المواقف بين الأطراف المتنازعة، مشيرا إلى أن عامان من الحرب أظهرا أن الحل العسكري لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والانقسام، لا سبيل لإنقاذ السودان إلا عبر الحوار، العدالة الانتقالية، وبناء دولة مدنية ديمقراطية تضمن حقوق الجميع".ودعا عبد الباقي، "إلى ضرورة الوقف العاجل لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية آمنة، استئناف العملية السياسية بمشاركة جميع مكونات المجتمع السوداني، دعم جهود المجتمع الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية والضغط نحو حل سلمي شامل مع التركيز على إعادة إعمار البنية التحتية وإحياء الاقتصاد المحلي".العلاج الناجعمن جانبه يقول المحلل السياسي السوداني، عثمان ميرغني، "العلاج الناجع في مثل تلك الحالة من الأزمات الإنسانية هو وقف الحرب، أما كل ما يجري الحديث عنه هو مجرد اجتهادات لتخفيف وطأة الأوضاع الإنسانية، لكن لا يمكن أن تكون علاجا شافيا للأزمة الحالية في البلاد، وفي هذا الاتجاه كانت هناك مبادرات ووساطات كثيرة تبنتها مجموعة من الدول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وبمشاركة من مصر والإمارات، خلال الفترة السابقة، لكن لم تُعقد المفاوضات التي كان متفقا عليها في سويسرا الأشهر الماضية نظرا لتغيب الجانب السوداني".وأضاف ميرغني لـ"سبوتنيك" أن "المفاوضات التي بذلت في السابق لوقف الحرب اصطدمت جميعها بطريق مغلق بشكلها الذي تم اقتراحه من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لكن عمليا كل محاولات إيقاف الحرب بصورة كاملة حاليا شبه مُجمدة، لأنها اصطدمت برفض الحكومة السودانية، ويمكن أن تكون الجلسات المتتالية لمجلس الأمن هي محاولة من جانب المجلس للضغط على الحكومة السودانية من أجل القبول بالانخراط في المسار التفاوضي".عامان على الحرببدورها تقول لنا مهدي، عضو الهيئة القيادية للقوى المدنية السودانية المتحدة (قمم) وخبيرة في الشأن الأفريقي: "في مثل هذا اليوم قبل عامين اندلعت الحرب التي فجرها الجيش ضد قوات الدعم السريع في المدينة الرياضية وكرري، وكانت لحظة فارقة كُشفت فيها نوايا الطغمة العسكرية الحاكمة التي قررت إشعال فتيل الحرب حفاظا على امتيازاتها وكراسيها ومصالحها الضيقة، لكن الدعم السريع لم يتأخر ولم يتراجع ولم يتخاذل بل خاض المعركة بشجاعة منقطعة النظير وخلال أسابيع قليلة استطاع قلب الموازين على الأرض في كافة الجبهات".وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك" :"الدعم السريع لم يقاتل فقط بالبندقية بل قدم نموذجاً متقدماً في الدبلوماسية والسياسة فانفتح على المجتمع الإقليمي والدولي وتواصل مع قوى الثورة الحقيقية وأثبت أنه القوة الوحيدة التي يمكن التعويل عليها لبناء سودان جديد مدني وديمقراطي، بينما الطرف الآخر ارتكب كل الانتهاكات في الوقت الذي كانت قوات الدعم السريع تؤمن ممرات إنسانية وتفتح أبواب الحوار وتطلق المبادرات، وتستقبل الوفود وتطرح رؤى عاقلة وشجاعة تنسجم مع تطلعات الشعب السوداني في العدالة والمواطنة "بحسب قولها"".مرحلة جديدةوتابعت مهدي، "اليوم وبعد عامين من التضحيات الجسام والانتصارات التاريخية يخطو الدعم السريع ومعه القوى الوطنية الحرة نحو إعلان حكومة السلام التي تمثل الإرادة الحقيقية للشعب السوداني ويقودها تحالف السودان التأسيسي كإطار سياسي جامع لكل المؤمنين بالحرية والسلام والعدالة، هذه الحكومة المرتقبة لن تكون مجرد سلطة انتقالية، بل ستكون إعلاناً رسمياً بانتهاء زمن الحروب وبداية عهد الدولة السودانية المدنية التي تقطع الطريق أمام الانقلابات والانتهاكات وتضع حداً للتلاعب بالدم السوداني، الطرف الآخر يتحمل كل ويلات الحرب وما جرته من دمار وتشريد وتمزيق للنسيج الاجتماعي ولن يفلتوا من الحساب التاريخي فالتاريخ لا يرحم والحق لا يموت والمستقبل لن يُبنى إلا على الصدق والوضوح".وأشارت مهدي، "إلى أن الحرب التي بدأت في 15 أبريل/نيسان 2023 ستكون بإذن الله آخر الحروب في السودان، لأنها كشفت العدو من الصديق وأسقطت الأقنعة ووضعت البلاد على عتبة فجر جديد تصنعه سواعد الأحرار في تحالف السودان التأسيسي، سلام الشجعان قادم وإن الغلبة دوماً للحق لا للسلاح ،وإن الكلمة الأخيرة ستكون لشعب السودان لا للجنرالات ولا للكتائب الإرهابية التي عاثت فساداً في البلاد".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sarabic.ae/20250415/في-الذكرى-الثانية-للحرب-الأمم-المتحدة-تحذر-من-العواقب-الكارثية-بسبب-تجاهل-الوضع-في-السودان-1099553711.html

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