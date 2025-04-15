https://sarabic.ae/20250415/في-الذكرى-الثانية-للحرب-الأمم-المتحدة-تحذر-من-العواقب-الكارثية-بسبب-تجاهل-الوضع-في-السودان-1099553711.html

في الذكرى الثانية للحرب... الأمم المتحدة تحذر من العواقب الكارثية بسبب تجاهل الوضع في السودان

في الذكرى الثانية للحرب... الأمم المتحدة تحذر من العواقب الكارثية بسبب تجاهل الوضع في السودان

سبوتنيك عربي

قالت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين إن "13 مليون شخص في السودان أجبروا على الفرار من منازلهم و4 ملايين عبروا الحدود"، مضيفًا أن "السودانيين بحاجة للسلام ويجب... 15.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-15T08:37+0000

2025-04-15T08:37+0000

2025-04-15T08:37+0000

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ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن رئيس مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، "تحذيره من العواقب الكارثية بسبب تجاهل الوضع في السودان".بدورها، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أنه "خلال الحرب المستمرة في السودان منذ عامين ارتفع عدد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال بنسبة ألف في المئة"، مناشدةً العالم "عدم التخلي عن ملايين الأطفال المنكوبين".وقالت المديرة التنفيذية للوكالة الأممية كاثرين راسل، في بيان لها، إن "عامين من الحرب والنزوح حطما حياة ملايين الأطفال في سائر أنحاء السودان". وأضافت أن "السودان يعاني اليوم من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، لكنها لا تحظى باهتمام العالم"، مردفةً: "لا يمكننا أن نتخلى عن أطفال السودان".كذلك ناشدت المجتمع الدولي العمل لإنهاء الحرب المستمرة في السودان، لافتةً إلى أن 462 ألف طفل في هذا البلد معرضون لخطر الإصابة بسوء التغذية الحاد الشديد في الفترة ما بين مايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول.وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعرب عن شعوره بالقلق العميق إزاء استمرار وصول الأسلحة والمقاتلين إلى السودان، ما يسمح للنزاع بالاستمرار والانتشار إلى سائر أنحاء البلاد"، مؤكدا أن "تجاهل لاجئي الحرب السودانية سيكون له عواقب كارثية".وجدد نداءه لوقف الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مشددا على أن الطريقة الوحيدة لضمان حماية المدنيين هي وضع حد للنزاع.ومنذ 15 أبريل/ نيسان 2023، يشهد السودان حربا شديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخ البلاد.وتُعتبر الأزمة الحالية أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث فرّ نحو 12 مليون شخص من مناطق القتال، بينما لجأ أكثر من 4 ملايين إلى دول الجوار هروبًا من الحرب، بحسب التقارير الإنسانية.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي