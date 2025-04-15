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بيارق النصر
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الإنسان والثقافة
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نبض افريقيا
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لقاء سبوتنيك
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10:03 GMT
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هل يحقق ريال مدريد ريمونتادا تاريخية؟ وبرشلونة ينتظر الإنتر أو بايرن وميونخ
11:03 GMT
27 د
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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في الذكرى الثانية للحرب... الأمم المتحدة تحذر من العواقب الكارثية بسبب تجاهل الوضع في السودان
في الذكرى الثانية للحرب... الأمم المتحدة تحذر من العواقب الكارثية بسبب تجاهل الوضع في السودان
سبوتنيك عربي
قالت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين إن "13 مليون شخص في السودان أجبروا على الفرار من منازلهم و4 ملايين عبروا الحدود"، مضيفًا أن "السودانيين بحاجة للسلام ويجب... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T08:37+0000
2025-04-15T08:37+0000
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ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن رئيس مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، "تحذيره من العواقب الكارثية بسبب تجاهل الوضع في السودان".بدورها، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أنه "خلال الحرب المستمرة في السودان منذ عامين ارتفع عدد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال بنسبة ألف في المئة"، مناشدةً العالم "عدم التخلي عن ملايين الأطفال المنكوبين".وقالت المديرة التنفيذية للوكالة الأممية كاثرين راسل، في بيان لها، إن "عامين من الحرب والنزوح حطما حياة ملايين الأطفال في سائر أنحاء السودان". وأضافت أن "السودان يعاني اليوم من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، لكنها لا تحظى باهتمام العالم"، مردفةً: "لا يمكننا أن نتخلى عن أطفال السودان".كذلك ناشدت المجتمع الدولي العمل لإنهاء الحرب المستمرة في السودان، لافتةً إلى أن 462 ألف طفل في هذا البلد معرضون لخطر الإصابة بسوء التغذية الحاد الشديد في الفترة ما بين مايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول.وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعرب عن شعوره بالقلق العميق إزاء استمرار وصول الأسلحة والمقاتلين إلى السودان، ما يسمح للنزاع بالاستمرار والانتشار إلى سائر أنحاء البلاد"، مؤكدا أن "تجاهل لاجئي الحرب السودانية سيكون له عواقب كارثية".وجدد نداءه لوقف الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مشددا على أن الطريقة الوحيدة لضمان حماية المدنيين هي وضع حد للنزاع.ومنذ 15 أبريل/ نيسان 2023، يشهد السودان حربا شديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخ البلاد.وتُعتبر الأزمة الحالية أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث فرّ نحو 12 مليون شخص من مناطق القتال، بينما لجأ أكثر من 4 ملايين إلى دول الجوار هروبًا من الحرب، بحسب التقارير الإنسانية.
https://sarabic.ae/20250414/وزير-خارجية-السودان-هناك-أدلة-موثقة-تثبت-ارتكاب-قوات-الدعم-السريع-جرائم-ضد-الإنسانية-1099548982.html
https://sarabic.ae/20250410/الإمارات-أمام-العدل-الدولية-لم-نقدم-أسلحة-لأي-من-طرفي-الحرب-في-السودان-1099421470.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

في الذكرى الثانية للحرب... الأمم المتحدة تحذر من العواقب الكارثية بسبب تجاهل الوضع في السودان

08:37 GMT 15.04.2025
© AP Photoقصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع
قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
قالت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين إن "13 مليون شخص في السودان أجبروا على الفرار من منازلهم و4 ملايين عبروا الحدود"، مضيفًا أن "السودانيين بحاجة للسلام ويجب على العالم ألا يتجاهل ذلك".
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن رئيس مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، "تحذيره من العواقب الكارثية بسبب تجاهل الوضع في السودان".
بدورها، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أنه "خلال الحرب المستمرة في السودان منذ عامين ارتفع عدد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال بنسبة ألف في المئة"، مناشدةً العالم "عدم التخلي عن ملايين الأطفال المنكوبين".
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أمس, 23:00 GMT
وقالت المديرة التنفيذية للوكالة الأممية كاثرين راسل، في بيان لها، إن "عامين من الحرب والنزوح حطما حياة ملايين الأطفال في سائر أنحاء السودان".
وأضافت أن "السودان يعاني اليوم من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، لكنها لا تحظى باهتمام العالم"، مردفةً: "لا يمكننا أن نتخلى عن أطفال السودان".
كذلك ناشدت المجتمع الدولي العمل لإنهاء الحرب المستمرة في السودان، لافتةً إلى أن 462 ألف طفل في هذا البلد معرضون لخطر الإصابة بسوء التغذية الحاد الشديد في الفترة ما بين مايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعرب عن شعوره بالقلق العميق إزاء استمرار وصول الأسلحة والمقاتلين إلى السودان، ما يسمح للنزاع بالاستمرار والانتشار إلى سائر أنحاء البلاد"، مؤكدا أن "تجاهل لاجئي الحرب السودانية سيكون له عواقب كارثية".
وجدد نداءه لوقف الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مشددا على أن الطريقة الوحيدة لضمان حماية المدنيين هي وضع حد للنزاع.
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ومنذ 15 أبريل/ نيسان 2023، يشهد السودان حربا شديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخ البلاد.
وتُعتبر الأزمة الحالية أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث فرّ نحو 12 مليون شخص من مناطق القتال، بينما لجأ أكثر من 4 ملايين إلى دول الجوار هروبًا من الحرب، بحسب التقارير الإنسانية.
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